اے آئی مغرب میں 300 ملین ملازمتوں کو ختم کر سکتا ہے، بھارت پر اثر زیادہ شدید ہو سکتا ہے، ماہرین کی رائے

اے آئی مغرب میں 300 ملین ملازمتوں کو ختم کر سکتا ہے، بھارت پر اثر زیادہ شدید ہو سکتا ہے، ماہرین کی رائے
اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں ماہرین نے بتایا کہ اے آئی کس طرح طلبہ کے تخلیقی صلاحیتوں اور سوچ کو کمزور کر رہا ہے۔
Published : February 16, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: جیسے جیسے مصنوعی ذہانت (اے آئی) میں عالمی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اسی طرح معاشرے پر اس کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں بھی خدشات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملازمت سے محرومی یا ٹیکنالوجی میں خلل کا خطرہ جتنا آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔
دیو سنسکرت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر چنمے پانڈیا نے انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کیں۔ انہوں نے اے آئی سے وابستہ ایک "نامعلوم اور غیر متوقع" خطرے کے بارے میں خبردار کیا، جو انسانیت کی شناخت اور مقصد کو متاثر کر سکتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک واضح بات چیت میں، پانڈیا نے کہا کہ اے آئی کو اکثر اقتصادی یا تکنیکی تبدیلی کے طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن گہرے وجودی سوالات کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "آج کے تمام عظیم مفکرین نے خبردار کیا ہے کہ اے آئی انسانیت کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اے آئی کے گاڈ فادر مانے جانے والے جیفری ہنٹن کی بات سننی چاہیے، جنہوں نے اسے ایک وجودی خطرہ قرار دیا۔"
پانڈیا نے وضاحت کی کہ جب کہ کچھ خدشات باقی ہیں، جیسے کہ ملازمت میں کمی، ڈیپ فیکس سے غلط معلومات کا پھیلاؤ، اور سیاسی تبدیلی، کوئی بھی اس بڑے مسئلے پر توجہ نہیں دے رہا ہے جو تمام انسانوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سیارے پر انسانیت کے مقصد کو ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کی تعریف مقصد سے ہوتی ہے۔ "یہ شاید پہلا انقلاب ہے جس میں انسانیت خود بھی فعال طور پر حصہ نہیں لے رہی ہے۔ کچھ تبدیلی لانے والا ہو رہا ہے، لیکن لوگ پوری طرح سے نہیں سمجھتے کہ کیا، کیوں، یا کیسے۔"
ملازمت کے خاتمے سے شناخت کے بحران تک
عالمی تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے، پانڈیا نے ان تخمینوں کی طرف اشارہ کیا کہ اے آئی سے چلنے والی آٹومیشن آنے والی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں تقریباً 300 ملین ملازمتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا، "اگر بہت کم آبادی والے علاقوں میں اس طرح کے بڑے پیمانے پر خلل متوقع ہے، تو ہندوستان جیسے ملک کے لیے اس کے نتائج اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔"
پانڈیا نے کہا کہ اے آئی سسٹمز کا بڑھتا ہوا کردار بھی دنیا کو نئے طریقوں سے بدل رہا ہے، جس میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور یہاں تک کہ جنگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پیمانے پر انضمام، احتساب، اخلاقی استعمال اور انسانی نگرانی کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "تشویش صرف معاشی تبدیلی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ انسان مستقبل میں کیسے ترقی کرے گا جہاں فیصلہ سازی تیزی سے مشینوں کو سونپی جا رہی ہے۔"
تعلیمی نظام پر دباؤ
پانڈیا کے مطابق تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ انہوں نے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کے نصاب میں شامل کیے جانے والے اے آئی سسٹمز کی وضاحت کی اور خبردار کیا کہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی پر بہت زیادہ انحصار کرنا ان مہارتوں کے استعمال کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "اے آئی پہلے سے ہی طلباء کو انحصار کر رہا ہے۔ ریاستہائے متحدہ جیسے ممالک میں، اداروں کو اس بات کی تصدیق کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آیا اسائنمنٹس دراصل طلباء کے ذریعے تخلیق کیے گئے ہیں یا اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کیے گئے ہیں۔ طلباء کو اب اپنے کام کو ہیومانائز کرنے کی ضرورت ہے، جو سیکھنے کے عمل کو پیچیدہ بناتا ہے۔"
ان رجحانات کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اصلیت اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کم ہو جائے گی کیونکہ طلباء اصل اور آزاد سوچ کو فروغ دینے کے بجائے مشین سے تیار کردہ ردعمل کے الگورتھمک نتائج پر منحصر ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ اے آئی کو چلانے کے لیے ایک ضابطہ اور اخلاقی فریم ورک قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ محفوظ، شفاف اور جامع ہو۔ پانڈیا کا ماننا ہے کہ ایک ذمہ دار اختراعی فریم ورک ہندوستان کی دیرینہ ثقافتی اور فلسفیانہ روایات کو شامل کرے گا اور بالآخر نئی ٹیکنالوجیز کی وسیع پیمانے پر قبولیت کا باعث بنے گا جب وہ معاشرے کو قدر فراہم کریں گی۔
انہوں نے مزید کہا، "ہماری کوششیں اے آئی سسٹمز کی ترقی میں اعتماد، شفافیت، مستقل مزاجی اور تصدیق پر مرکوز ہیں۔ انہیں ہندوستانی اخلاقیات کی عکاسی کرنی چاہیے۔ اگر تکنیکی نظام ثقافتی تناظر سے منقطع ہوتے ہیں، تو وہ قبولیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔"
انہوں نے ڈیٹا کی خودمختاری کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہندوستانی صارفین اکثر ضروری تحفظات کے بغیر عالمی اے آئی سسٹمز میں بڑی مقدار میں ڈیٹا کا حصہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان کو دوسرے ممالک کو صرف ڈیٹا فراہم کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں میک ان انڈیا جیسے اقدامات کے تحت خود انحصاری اور اختراع کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔"
اے آئی کی تیز رفتار ترقی کے بارے میں خوف
اس بارے میں کہ اے آئی کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے وضاحت کی کہ زیادہ تر اے آئی نظام بدل رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں، اور اس شرح سے جو انسانی سوچ کو بونا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بنیادی تحفظات، جیسے خود کو بہتر بنانے اور کھلے عام تعیناتی پر پابندی لگانا، اب سختی سے نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "اے آئی سسٹم اب انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر ان تاخیر کو درست کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی نہ کی گئی تو اس طرح کی تاخیر کے نتائج شدید اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں۔"
جدت اور ذمہ داری کا توازن
انہوں نے کہا کہ اس فریم ورک کے ساتھ، ہم ایک ذمہ دار، اخلاقی، اور جوابدہ اے آئی ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے، انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کے ذریعے شروع کیے جانے والے گلوبل اے آئی لیڈرشپ انیشیٹو کے تحت اے آئی کے مستقبل کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ پانڈیا نے مزید کہا، "اے آئی ترقی کرے گا۔ تاہم، چیلنج اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسانیت کس طرح ذمہ داری کے ساتھ اس ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔"