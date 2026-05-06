احمد آباد کی فیملی کورٹ نے شوہر کی رضامندی کے بغیر 'خلع' کے ذریعے طلاق کی اجازت دینے کا تاریخی فیصلہ جاری کیا
عدالت نے جوڑے کی شادی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نابالغ بیٹے کو ماں کی تحویل میں دے دیا۔
Published : May 6, 2026 at 5:22 PM IST
احمد آباد: گجرات کے احمد آباد میں فیملی کورٹ نے مسلم خواتین کے حقوق کو مضبوط بناتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ مسلمان بیوی اپنے شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے۔ اس کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے، جب کہ شریعہ کونسل جیسے اداروں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔
'خلع' اسلامی قانون کے تحت ایک تسلیم شدہ طریقہ ہے جہاں بیوی خود شادی کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شوہر کی طرف سے دی گئی طلاق کو 'طلاق' کہتے ہیں، جب کہ بیوی کی طرف سے شوہر سے علاحدگی کی خواہش کو 'خلع' کہا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس حق کو واضح طور پر تسلیم کیا ہے۔ موجودہ کیس میں درخواست گزار سابق اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
بیوی نے اپنے شوہر کے کردار پر شک کرنے جیسے سنگین الزامات لگائے
2019 میں اس نے احمد آباد کے ایک شخص سے مسلم رسم و رواج کے مطابق شادی کی۔ 2022 میں اس جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تاہم، شادی کے دوران، بیوی نے اپنے شوہر کے کردار پر شک کرنے، حمل کے دوران اس پر تشدد کرنے، گوگل لائیو لوکیشن کے ذریعے اسے ٹریک کرنے اور اس پر حملہ کرنے سمیت سنگین الزامات لگائے۔
بیوی نے کینسر کے دوران اپنے شوہر کا ساتھ دیا
خاتون نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے شادی کے وقت اپنے مجرمانہ ماضی کے بارے میں معلومات چھپائیں۔ تناؤ کے تحت، اس نے نومبر 2023 میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا اور پھر مارچ 2024 میں 'خلع نامہ' بھیج کر 11,000 کا جہیز واپس کر دیا۔ اس معاملے میں ایک اہم انسانی پہلو بھی ابھرتا ہے۔ بیوی نے کینسر کے دوران اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور صحت یاب ہونے کے بعد ہی علاحدگی کا فیصلہ کیا۔ تاہم، شوہر نے 'خلع نامہ' قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے تمام الزامات کو غلط قرار دیا۔
درخواست گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اندراودن پانڈیا نے کہا کہ بیوی کو مسلم میرج ڈسسولیشن ایکٹ 1939 اور مسلم ویمن ایکٹ 1986 کے تحت یہ حق حاصل ہے۔ دستاویزات بشمول حلف نامہ، نکاح نامہ، بچے کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور 'خلع نامہ' عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد عدالت نے بیوی کی گواہی کو معتبر پایا جب کہ شوہر کے دفاع کو محض انکار قرار دے کر مسترد کر دیا۔
اس لیے عدالت نے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا۔ جوڑے کے نابالغ بیٹے کی تحویل ماں کے حوالے کر دی گئی اور بیوی کے زیورات اور جہیز واپس کرنے کا حکم دیا گیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر شوہر کی رضامندی کے بغیر 'خلع' (شادی) شروع کی جاتی ہے تو یہ ازدواجی رشتے میں غلط فہمی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے قبل، دہلی ہائی کورٹ اور کیرالہ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر اسی طرح کے فیصلے جاری کیے ہیں۔ یہ فیصلہ مسلم خواتین کے لیے ایک اہم نظیر قائم کر سکتا ہے، ان کے قانونی حقوق کو مضبوط بنا سکتا ہے اور انہیں ناگوار شادی سے نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کر سکتا ہے۔