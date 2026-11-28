خصوصی اجلاس سے قبل سی جے پی کی تمام جماعتوں اور اراکینِ پارلیمنٹ سے حلقہ بندی بل کی مخالفت کی اپیل
سی جے پی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں کے انتظام پربھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حلقہ بندی بل کی مخالفت کی۔
Published : November 28, 2026 at 8:38 PM IST
نئی دہلی: حلقہ بندی بل کے لیے طلب کیے گئے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے قبل کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے تمام سیاسی جماعتوں اور اراکینِ پارلیمنٹ سے اس بل کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں پارٹی نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت یا رہنما اس بل کی منظوری میں معاونت کرے گا، وہ عوامی مینڈیٹ سے غداری کا مرتکب ہوگا۔ سی جے پی کا مؤقف ہے کہ حلقہ بندی کے اس عمل سے لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں کے حلقوں کی حدود میں جانبدارانہ تبدیلیوں کا خدشہ ہے، جس سے ممکنہ طور پر حکمران جماعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
پارٹی نے کہا کہ بل کے حامی اس کے حقیقی مضمرات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی کے مطابق اس عمل کا سب سے تشویشناک پہلو سیاسی فائدے کے لیے انتخابی حلقوں کی حدود کا ازسرِنو تعین ہے۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں، انتخابی فہرستوں اور گزشتہ انتخابی نتائج کے اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے حلقوں کی حدود میں ردوبدل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تحت ووٹروں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا مخصوص حلقوں میں مرکوز کیا جا سکتا ہے، جس سے انتخابی نتائج پر اثر پڑے گا۔
سی جے پی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مناسب تحفظات اور آزادانہ نگرانی کی عدم موجودگی میں اس عمل کو بی جے پی کے لیے طویل مدتی انتخابی برتری حاصل کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سی جے پی کے مطابق حلقہ بندی کے اثرات محض آئندہ لوک سبھا انتخابات تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ نئی طے شدہ حدود آنے والی کئی دہائیوں تک سیاسی نمائندگی کا رخ متعین کر سکتی ہیں۔ پارٹی نے زور دیا کہ حلقہ بندی کے عمل کو اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے کہ کسی بھی جماعت کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی گنجائش نہ ملے، اور یہ پورا عمل شفاف طریقے سے اور آزادانہ نگرانی میں انجام دیا جائے۔
پارٹی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی فہرستوں کے انتظام پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ سی جے پی نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے عمل کے دوران ووٹروں کے نام مبینہ طور پر غیر مناسب طریقے سے خارج کیے جانے، مختلف بے ضابطگیوں اور شفافیت کے فقدان کے الزامات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ مزید برآں، سی جے پی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے ممکنہ کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندی کمیشن میں ان کی شمولیت اس عمل کی شفافیت پر عوامی اعتماد کو مجروح کر سکتی ہے۔ سی جے پی کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا نے نشاندہی کی کہ بعض سیاسی جماعتیں اس دلیل کی بنیاد پر بل کی حمایت کر رہی ہیں کہ اس سے ملک بھر میں پارلیمانی نشستوں کی تعداد میں 50 فیصد اضافہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ جماعتیں حلقوں کی غیر منصفانہ سیاسی حد بندی یعنی جیری مینڈرنگ کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں جس کی وہ تائید کر رہی ہیں، اور ان پر زور دیا کہ وہ آسام کے انتخابی حلقوں کی حدود کی مثال کا جائزہ لیں۔ سی جے پی کے رہنما سورو داس نے اپوزیشن جماعتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی اپوزیشن گروپ ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے جس سے بی جے پی کو اپنے مبینہ غیر جمہوری ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے، تو یہ عوام کے ساتھ ایک سنگین غداری ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو اس غیر اصولی سیاست کے نتائج بھگتنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ خواتین کے ریزرویشن کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے سی جے پی نے کہا کہ اگرچہ خواتین کے ریزرویشن سے متعلق قانون پارلیمنٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے، تاہم اس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔
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پارٹی نے الزام عائد کیا کہ حکومت خواتین کے ریزرویشن کو حلقہ بندی سے جوڑ کر بنیادی مسائل تعلیم، روزگار، لاکھوں افراد کی حقِ رائے دہی سے محرومی، زہریلی فضا اور خواتین کے تحفظ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سی جے پی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ حلقہ بندی بل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ پارٹی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آئین اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنے ذاتی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ سی جے پی کے مطابق اس معاملے پر آج کیے جانے والے فیصلے آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوں گے، اور ملک کے نوجوان ان سیاسی جماعتوں کے اختیار کردہ مؤقف کو یاد رکھیں گے۔