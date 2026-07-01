آگرہ کی اس یونیورسٹی نے مکمل کیے سو سال، جانیے کون تھا پہلا وائس چانسلر؟
چانسلر ولیم سنکلیئر مورس نے اے ڈبلیو ڈیوس، سینٹ جان کالج کے پرنسپل، آگرہ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کے طور پر کام کیا ہے۔
Published : July 1, 2026 at 10:59 AM IST
آگرہ، اتر پردیش: ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی، آگرہ، اتر پردیش کا ایک تاریخی اور باوقار تعلیمی ادارہ، بدھ کو اپنا 100واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1927 میں قائم ہونے والی یونیورسٹی نے اپنے صدیوں پر محیط سفر میں تعلیم، تحقیق، ثقافت، سماجی ذمہ داری اور قوم سازی کے شعبوں میں متعدد سنگ میل قائم کیے ہیں۔ یہ موقع نہ صرف یونیورسٹی فیملی کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فخر، حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی کا جشن ہے۔ صد سالہ یوم تاسیس کی تقریب یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ کو یادگار بنائے گی، جس میں دلکش ثقافتی پرفارمنس، ہونہار طلباء کو اعزاز، یونیورسٹی کی کامیابیوں کی ایک خصوصی پیشکش اور صد سالہ تقریبات کے لیے آنے والی سرگرمیوں کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، اس تعلق سے وائس چانسلر پروفیسر اشوریانی نے منگل کی شام دیر گئے ایک مباحثہ کیا۔
وائس چانسلر پروفیسر اشوریانی نے بتایا کہ نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ نمائش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک نمائش نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی کے شاندار ورثے، تعلیمی فضیلت، سماجی ذمہ داری اور قوم کی تعمیر میں اس کے تعاون کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
یونیورسٹی نے متعدد یونیورسٹیوں کو جنم دیا
یہ نمائش یونیورسٹی کے آغاز سے لے کر اب تک کے ترقی کے سفر، طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی اختراعات، تحقیقی اور تعلیمی کامیابیوں، سماجی خدشات سے متعلق پروگراموں اور معاشرے اور قوم کے لیے یونیورسٹی کے تعاون کو مؤثر طریقے سے پیش کرے گی۔ یونیورسٹی کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی، اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کس طرح یہ ادارہ نہ صرف ریاست بلکہ ملک میں اعلیٰ تعلیمی نظام کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی نے وقت کے ساتھ ساتھ متعدد یونیورسٹیوں کو جنم دیا ہے اور اسے اعلیٰ تعلیم کے ایک طاقتور ذریعہ کے طور پر قائم کیا ہے۔
پرکشش اسٹالز اور گیلریاں لگائی جائیں گی
وائس چانسلر پروفیسر آشو رانی نے بتایا کہ سوامی وویکانند کھنڈاری کیمپس کے کانووکیشن پارک میں منعقد ہونے والی یہ نمائش عوام کے لیے کھلی رہے گی۔ نمائش میں پرکشش اسٹالز اور گیلریاں لگائی جائیں گی، جو یونیورسٹی کی مختلف کامیابیوں، تاریخی دستاویزات، ثقافتی ورثے، تحقیقی سرگرمیوں، اختراعات اور سماجی مصروفیات کی نمائش کریں گی۔
طلباء کی ثقافتی سرگرمیاں، بین الاقوامی تعلقات سیل
نمائش میں مختلف موضوعاتی اسٹالز اور گیلریاں ہوں گی، جن میں کنہیا لال مانک لال منشی آرکائیوز ہیریٹیج میوزیم اینڈ ریسرچ سینٹر، ویژول آرٹس گیلری، یونیورسٹی کا 100 سالہ سنہرا ماضی، سینٹرل لائبریری گیلری، انکیوبیشن سینٹر اور اسٹارٹ اپ گیلری، دی اسکلز گیلری، یونیورسٹی آف دی اسکلز گیلری، فوڈ گیلری اور میوزیم کے شعبے شامل ہیں۔ تاریخ اور ثقافت، یونیورسٹی کا سوشل کنیکٹ، G-20 سمٹ اور یونیورسٹی، ٹیکنالوجی ٹری، کھیلو انڈیا کارنر/گیلری، طلباء کی بہبود اور ثقافتی سرگرمیاں، بین الاقوامی تعلقات سیل، کمیونٹی ریڈیو 90.4 اور ٹائم کیپسول شامل ہیں۔
میٹنگ میں موجود
نمائش کمیٹی کے ممبران پروگرام کے حوالے سے متعلقہ حکام کے ساتھ باقاعدگی سے میٹنگ کر رہے ہیں، جاری کام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں پروفیسر سنجے چودھری، پروفیسر بی شکلا، پروفیسر راجیش کشواہا، پروفیسر ارچنا سنگھ، پوجا سکسینہ اور دیگر موجود تھے۔
ایک 'پلاسٹک سے پاک مانیٹرنگ کمیٹی' تشکیل دی گئی
ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی نے ماحولیاتی تحفظ، طلبہ کی صحت کو فروغ دینے اور یونیورسٹی کیمپس کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ راج بھون کی ہدایات پر ایک "پلاسٹک سے پاک نگرانی کمیٹی" تشکیل دی گئی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر اشوریانی نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف یونیورسٹی کیمپس کو پلاسٹک سے پاک بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے بلکہ طلباء اور معاشرے میں ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر کام کرے گا۔
نتیجتاً یونیورسٹی، انتظامی عمارتوں، شعبہ جات اور ہاسٹلز میں پلاسٹک کی بوتلیں، کپ، پلیٹس، چمچ، پولی تھین اور دیگر اشیاء جیسے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے بجائے مٹی کے کپ، کاغذ اور پتوں کے برتن، جوٹ یا کپڑے کے تھیلے اور شیشے اور اسٹیل کے برتنوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
پہلا وائس چانسلر کون تھا؟
آگرہ یونیورسٹی 1 جولائی 1927 کو قائم ہوئی تھی۔ آج اس کی 100ویں سالگرہ ہے۔ معلومات کے مطابق اس وقت کے گورنر اور چانسلر ولیم سنکلیئر مورس نے اے ڈبلیو ڈیوس، سینٹ جان کالج کے پرنسپل، آگرہ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کے طور پر کام کیا ہے۔