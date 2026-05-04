مغربی بنگال میں جیت کے بعد پی ایم مودی دھوتی کُرتے میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچے، خاص انداز میں نظر آئے

مغربی بنگال میں جیت کے بعد پی ایم مودی دھوتی کُرتے میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچے، خاص انداز میں نظر آئے
بنگال میں بی جے پی کی جیت کے بعد پی ایم مودی مشہور بنگالی دھوتی-کرتا پہن کر پہنچے۔
Published : May 4, 2026 at 9:01 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی زبردست جیت کے بعد، پی ایم نریندر مودی پیر کی شام پارٹی ہیڈکوارٹر پہنچے۔ وہ مشہور بنگالی لباس، دھوتی-کرتا پہنے ہوئے نظر آئے۔ پی ایم مودی جیسے ہی بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچے، پارٹی کارکنوں نے زوردار نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ بی جے پی صدر نتن نوین، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، اور بی جے پی کے سابق صدر جے پی نڈا بھی موجود تھے۔
VIDEO | Delhi: Wearing a traditional Bengali dhoti and kurta, Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) arrives at the BJP headquarters to address party workers following the BJP's victory in West Bengal and Assam.— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
بنگالی دھوتی کُرتے میں ملبوس پی ایم مودی اپنے لباس کے ذریعے پیغام بھی دے رہے تھے۔ واضح رہے کہ پی ایم مودی نے مغربی بنگال انتخابات کے دوران انتخابی مہم چلائی تھی، جہاں وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی چارج سنبھالا تھا۔
جب اسٹیج پر ہار پہنانے کی باری پی ایم نریندر مودی کی تھی تو پی ایم نے خود مالا پہننے کے بجائے خود پارٹی صدر نتن نبین پر چڑھایا جو وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو مغربی بنگال میں جیت پر مبارکباد دی۔
اس تناظر میں پی ایم مودی نے مغربی بنگال میں پارٹی کی جیت پر تمام پارٹی کارکنوں اور لیڈروں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیت تنظیم کی محنت اور کارکنوں کی لگن کا نتیجہ ہے۔ پی ایم کے خطاب اور پورے پروگرام کے دوران پارٹی آفس میں جشن کا سماں تھا۔ بی جے پی مغربی بنگال میں پہلی بار حکومت بنا رہی ہے۔ پارٹی ریاست میں ٹی ایم سی کو اقتدار سے بے دخل کردے گی۔