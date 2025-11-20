بہار میں پانچ سیٹیں جیتنے کے بعد ایم آئی ایم کی نظریں 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات پر

ETV Bharat / bharat

مالدہ (مغربی بنگال): بہار میں پانچ سیٹیں جیتنے کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بنگال پر اپنی نگاہیں جما لی ہیں۔ اسد الدین اویسی کی پارٹی نے 2026 کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں کئی سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے، انہوں نے ریاست کے اقلیتی اکثریتی اضلاع کا سروے کیا ہے، جس میں مالدہ اور مرشد آباد اس کے ہدف والے علاقے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے مالدہ ضلع میں اپنی تنظیم کو وسعت دینا شروع کر دیا ہے۔

ایم آئی ایم کے دفاتر کالیاچک، ویشنو نگر، مانکچک، ہری چندرا پور، چنچل اور رتوا میں پہلے ہی کھل چکے ہیں۔ پارٹی قیادت مضبوط تنظیم سازی کے لیے کارکنوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ تاہم، تمام سیاسی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم ریاستی انتخابات کو متاثر نہیں کرے گی۔

اے آئی ایم آئی ایم مالدہ ضلع صدر رضا الکریم نے کہا، "بیرسٹر اویسی کی ہدایت اور پارٹی کے ریاستی صدر کی قیادت میں، ریاست بھر میں ہمارا سیاسی کام جاری ہے، 2026 کے اسمبلی انتخابات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، خاص طور پر مالدہ اور مرشد آباد اضلاع میں، ہمارے پارٹی کے دفاتر مالدہ ضلع کے 40 فیصد بلاکس میں قائم ہو چکے ہیں۔

'ریاستی حکومت نے ہمیں دھوکہ دیا'

رضا الکریم نے مزید کہا، "جو لوگ اتنے عرصے سے دھوکہ کھا رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں۔ اس ریاستی حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بنگال کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنے حقوق کو سمجھنے کی باری ہے۔ ہمیں 2026 کے انتخابات میں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ ریاستی حکومت نے اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔

انہوں نے مزید الزام لگایا، "وہ اس جھوٹے وعدے پر ووٹ حاصل کرنے کے بعد 15 سال سے اقتدار میں ہیں۔ بنگال کی اقلیتیں سمجھ چکی ہیں کہ ممتا حکومت انہیں دھوکہ دینے کی سازش کر رہی ہے، انہیں صرف ووٹوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی این آر سی کے ذریعے، کبھی انہیں دھمکی دے کر یا کسی اور طریقے سے۔ اقلیتوں کی مجموعی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ہے۔

اے آئی ایم آئی ایم اثر نہیں بنا سکے گی

کانگریس کے ضلع صدر اور مالدہ جنوبی کے رکن پارلیمنٹ عیسی خان چودھری نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم کو پہلے مالدہ اور بنگال کی تاریخ کو سمجھنا چاہئے۔ بہار اور بنگال کا سیاسی تناظر ایک جیسا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ سیاسی طور پر زیادہ باشعور ہیں اور غنی خان چودھری مالدہ کی پہچان ہیں۔ برکت صاحب مرحوم کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ مالدہ کے لوگوں نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بھی ثابت ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ مذہب کی بنیاد پر ووٹنگ کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر اے آئی ایم آئی ایم یہاں اسمبلی انتخابات لڑتی ہے تو بھی وہ کوئی اثر نہیں دکھا پائے گی۔

اے آئی ایم آئی ایم بی جے پی کا منصوبہ ہے

ترنمول کے مالدہ ضلع کے نائب صدر شوبھموئے باسو نے بھی عملی طور پر اے آئی ایم آئی ایم کو برخاست کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، "اے آئی ایم آئی ایم بی جے پی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ وہ اے آئی ایم آئی ایم کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے بی جے پی کے بہت سے ہتھکنڈوں کا سامنا کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی تنظیمی طاقت سے ممتا بنرجی اور ابھیشیک بنرجی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔

بی جے پی کا مقصد ریاستی اسمبلی کا انعقاد ہے

اجے گنگوپادھیائے، بی جے پی کے جنوبی مالدہ تنظیمی ضلعی صدر، نے کہا، "بی جے پی کا صرف ایک ہی مقصد ہے: ریاستی اسمبلی کا انعقاد۔ بی جے پی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کہاں سے آئے گا اور کیا عنصر ہوگا۔ انتخابات سے پہلے خود کو عامل سمجھنے والی سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گی۔ ریاست کے لوگوں نے حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے جو مغربی بنگال میں 5 سالوں سے بدعنوانی میں پھنسی ہوئی ہے۔

تاہم اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر نے سچ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال حکومت اتنے عرصے سے ریاست کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اگر امت مسلمہ اس سچائی کو سمجھ لے تو اسے بالآخر فائدہ ہوگا۔ ممتا بنرجی کی حکومت نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے سامنے گولی چلائی۔ وہ تمام لوگ جو پکڑے گئے اور جیل کاٹ چکے ہیں مسلمان ہیں۔ ملک بھر کی ریاستوں میں جہاں بی جے پی اقتدار میں ہے، مسلمانوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔

ضلع کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر 26ویں عام انتخابات میں اقلیتی نشستوں پر اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں تو ترنمول کانگریس کو کافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ بائیں بازو کی جماعتیں اپنے پرعزم ووٹوں سے محروم ہو جائیں گی، جو انہیں اب بھی مل رہے ہیں۔ یہ حالیہ انتخابی نتائج سے ظاہر ہے۔ ایم آئی ایم کانگریس کے ووٹ بینک پر بھی خاطر خواہ اثر نہیں ڈال پائے گی۔ اس ضلع میں ابھی بھی غنی خان کے نام پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اس حقیقت سے ترنمول کانگریس کے اراکین بھی متفق ہیں۔ بی جے پی کبھی بھی اقلیتوں کے ووٹ حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتی۔ اس لیے اے آئی ایم آئی ایم کے امیدواروں کو ملنے والے زیادہ تر ووٹ ترنمول ووٹ بینک سے آئیں گے۔

