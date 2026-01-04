ETV Bharat / bharat

اویسی کا مودی کو چیلنج، ’’اگر ٹرمپ مادورو کو لاسکتے ہیں تو آپ بھی 26/11 کے ملزمان کو پاکستان سے لائیں‘‘

اویسی نے مرکزپر الزام عائد کرتے ہوئے کہاکہ ’بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے ساتھ مودی کی بہن جیسا سلوک کیا جارہا ہے۔

اویسی کا مودی کو چیلنج، ’’اگر ٹرمپ مادورو کو لاسکتے ہیں تو آپ بھی 26/11 کے ملزمان کو پاکستان سے لائیں‘‘
اویسی کا مودی کو چیلنج، ’’اگر ٹرمپ مادورو کو لاسکتے ہیں تو آپ بھی 26/11 کے ملزمان کو پاکستان سے لائیں‘‘ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 4, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: وینزویلا پر امریکی کارروائی اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اور حیدرآباد سے رکنِ پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلا چیلنج دے دیا ہے۔

اویسی کا مودی کو چیلنج، ’’اگر ٹرمپ مادورو کو لاسکتے ہیں تو آپ بھی 26/11 کے ملزمان کو پاکستان سے لائیں‘‘ (ANI)

ممبئی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہاکہ “اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوج بھیج کر وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر کے امریکہ لا سکتے ہیں، تو آپ بھی پاکستان جا کر 26/11 ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور لشکرِ طیبہ کے سربراہ مسعود اظہر کو بھارت لا سکتے ہیں۔”

انہوں نے طنزیہ انداز میں وزیر اعظم کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہاکہ “آپ 56 انچ کے سینے کی بات کرتے ہیں اور ‘اب کی بار ٹرمپ سرکار’ کے نعرے بھی لگائے تھے۔” اویسی نے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالے جانے کے معاملے پر بھی مرکز اور بی جے پی کو نشانہ بنایا۔

یہ بھی پڑھیں: بہار انتخابات: اے آئی ایم آئی ایم کی پہلی فہرست جاری، 25 امیدواروں کا اعلان

انہوں نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ کا نام لیے بغیر کہاکہ “آپ کہتے ہیں کہ ایک بنگلہ دیشی کرکٹر کو آئی پی ایل سے نکال دیا، تو پھر وہ خاتون جو یہاں مودی کی بہن بن کر بیٹھی ہیں، انہیں بھی بنگلہ دیش واپس بھیجئے۔”

TAGGED:

AFTER US ATTACK ON VENEZUELA
OPERATION ACROSS BORDER
اویسی کا مودی کو چیلنج
بیرسٹر اسدالدین اویسی
OWAISI DARES PM MODI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.