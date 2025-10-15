مرکزی حکومت کے بعد کئی ریاستوں نے ڈی اے میں اضافے کا کیا اعلان، ملازمین کو ملے گا دیوالی کا تحفہ
مرکزی حکومت نے تہواری سیزن میں ملازمین اور پنشنرز کو تحفہ دیا ہے۔اب کئی ریاستوں نے بھی ڈی اے میں اضافے کا اعلان کر دیا۔
Published : October 15, 2025 at 6:48 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے اپنے ملازمین کو دیوالی بونس دیتے ہوئے دیوالی کی خوشیوں میں اضافہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ملازمین کے لیے بونس اور مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ڈی اے میں 3 فیصد اضافہ کیا ہے جس سے ملازمین کا ڈی اے اب 55 فیصد سے بڑھ کر 58 فیصد ہو گیا ہے۔پچھلے تین مہینوں کے ڈی اے کو بقایا جات کے طور پر اکتوبر کی تنخواہ میں شامل کر دیا جائے گا کیوکہ ڈی اے میں یہ اضافہ یکم جولائی 2025 سے لاگو ہے۔
رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مرکزی حکومت کے بعد کئی ریاستوں نے بھی بھتے کے بارے میں فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے۔جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی حکومتوں نے ملازمین اور پنشنرز کے مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔مرکزی حکومت کی قیادت کے بعد، پیما کھنڈو کی قیادت والی اروناچل پردیش حکومت نے حال ہی میں ریاستی سرکاری ملازمین اور پنشنروں کے لیے مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف (ڈی آر) میں تین فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے۔
اس اضافے کے ساتھ، شرح 55 فیصد سے بڑھ کر 58 فیصد ہو گئی ہے، جو یکم جولائی 2025 سے لاگو ہو گی۔ وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو نے اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جولائی سے ستمبر 2025 تک کے بقایا جات بھی جاری کیے جائیں گے، اور نظر ثانی شدہ ڈی اے اور ڈی آر اکتوبر کی تنخواہ اور پنشن میں شامل ہوں گے۔
وزیر اعلی کھانڈو نے سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "یہ فیصلہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری حکومت کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری افرادی قوت اور ریٹائرڈ کمیونٹی کا ہر فرد قابل قدر اور تعاون یافتہ محسوس کرے۔" اس سے پہلے، ریاستی حکومت نے مئی 2025 سے نافذ العمل ڈی اے اور ڈی آر کو 53 فیصد سے بڑھا کر 55 فیصد کر دیا تھا۔
رجستھان حکومت نے بھی کیا اعلان
راجستھان میں بھجن لال حکومت حکومت نے ملازمین کے مہنگائی الاؤنس میں بھی اضافہ کیا ہے۔ دیوالی پر مہنگائی الاؤنس میں 3 فیصد اضافہ کیا گیا، جس سے ڈی اے (مہنگائی الاؤنس) 58 فیصد ہو گیا۔ دیوالی سے پہلے ریاستی حکومت نے نان گزیٹیڈ ملازمین کو ایک اہم تحفہ دیا ہے۔ ریاستی سرکاری ملازمین نے اس فیصلے پر اظہار تشکر کیا ہے۔
جھارکھنڈ میں 3 فیصد اضافہ
جھارکھنڈ حکومت نے بھی ملازمین کو دیاولی کی سوغات دی ہے۔ریاستی ملازمین کے لیے ڈی اے کو تین فیصد بڑھا کر 58 فیصد کر دیا۔ پنشنرز کے لیے ڈی آر بھی بڑھا کر 58 فیصد کر دیا گیا۔ پہلے یہ شرح 55 فیصد تھی۔
بہار حکومت کی طرف سے دیوالی کا تحفہ
اس مہینے کے شروع میں، بہار حکومت نے بھی ریاستی ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس میں 3 فیصد اضافے کا اعلان کیا تھا۔ یہ مہنگائی الاؤنس جو پہلے 55 فیصد تھا اب بڑھ کر 58 فیصد ہو جائے گا۔ اس سے 4.8 ملین سرکاری ملازمین اور 6.8 ملین پنشنرز مستفید ہوں گے۔
مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں بھی اضافہ
مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کی کابینہ نے ریاستی ملازمین اور پنشنروں کے لیے ڈی اے اور ڈی آر میں دو فیصد اضافے کا اعلان کیا۔ ادھر اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی حکومت نے بھی ڈی اے اور ڈی آر میں تین فیصد اضافہ کیا ہے۔ ہماچل پردیش کی حکومت نے بھی دیوالی سے پہلے ریاستی ملازمین اور پنشنرز کے ڈی اے میں تین فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے۔