سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد نندلال بوس کے پوتے اور انکی اہلیہ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت مل گئی
ووٹر فہرست سے نام خارج ہونے کے بعد، شانتی نیکیتن کے طویل عرصے سے رہائشی اس بزرگ جوڑے نے ٹریبونل میں اپیل دائر کی تھی۔
Published : April 23, 2026 at 5:26 PM IST
بولپور: سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد معروف مصور نندلال بوس کے پوتے سپرابدھ سین اور ان کی اہلیہ دیپا سین، جنہیں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کے دوران حقِ رائے دہی سے محروم کر دیا گیا تھا، اب ووٹ ڈال سکیں گے۔ نندلال بوس کو جدید بھارت میں فن کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جنہوں نے آئینِ ہند کے اصل مسودے کو ڈیزائن و تزئین کی تھی۔
ان کے نام ووٹر فہرست سے خارج کیے جانے کے بعد، شانتی نیکیتن کے طویل عرصے سے رہائشی اس بزرگ جوڑے نے ٹریبونل میں اپیل دائر کی تھی۔ انہیں اس بات پر شدید تشویش تھی کہ آیا وہ اپنا حقِ رائے دہی استعمال کر سکیں گے یا نہیں۔ آخرکار، ضلع بیر بھوم کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دھاول جین اور بولپور کے سب ڈویژنل افسر انیمیش کانتی منا کی نگرانی میں یہ جوڑا جمعرات کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران ووٹ ڈالے گا۔
یہ بزرگ جوڑے نے شام 5 بجے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ضلع مجسٹریٹ دھاول جین نے کہاکہ "ابتدائی طور پر کچھ ابہام پیدا ہوا تھا، تاہم اب ان کے نام ٹریبونل کے ریکارڈ میں دوبارہ شامل کر لیے گئے ہیں۔ جس کے بعد وہ ووٹ ڈالنے کے اہل ہوگئے۔" مغربی بنگال کی 294 اسمبلی نشستوں میں سے 152 پر پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹنگ اس وقت دارجلنگ، کلیمپونگ، جلپائی گوڑی، علی پور دوار، کوچ بہار، شمالی دیناجپور، جنوبی دیناجپور، مالدہ، مرشد آباد، مشرقی و مغربی مدنی پور، جھارگرام، پرولیا، بنکورا، بیر بھوم اور مغربی بردھمان اضلاع میں جاری ہے۔
نندلال بوس، جو رابندر ناتھ ٹیگور کے شاگرد تھے، وہی شخصیت ہیں جنہوں نے آئینِ ہند کو اپنے فن پاروں سے مزین کیا۔ آئین کی تدوین کے سات دہائیوں بعد بھی ان کی فنکارانہ وراثت آج کے دور میں نمایاں ہے۔ انہی کی رہنمائی میں کالا بھوانا کا قیام وسوا بھارتی یونیورسٹی میں عمل میں آیا۔ اسی لیے ان کے اپنے پوتے سپرابُدھ سین اور ان کی اہلیہ کا ووٹر لسٹ سے اخراج، الیکشن کمیشن کے کردار اور کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا تھا۔
سپرابُدھ سین، نندلال بوس کی سب سے چھوٹی بیٹی جمُنا سین کے بیٹے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 88 سال ہے جبکہ ان کی اہلیہ دیپا سین کی عمر 82 سال ہے۔ یہ معمر جوڑا شانتی نیکیتن میں مقیم ہے۔ سپرابُدھ سین کی پرورش خود نندلال بوس کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے 1954 میں پاتھا بھوانا سے میٹرک اور اسی ادارے سے ہائر سیکنڈری مکمل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے جادھوپور یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔
اس کے بعد وہ دامودر ویلی کارپوریشن میں ملازمت اختیار کی۔ 32 برس تک خدمات انجام دینے کے بعد وہ 1996 میں ریٹائر ہوئے اور مستقل طور پر شانتی نیکیتن میں قیام پذیر ہو گئے۔ چونکہ وہ ملازمت کے سلسلے میں طویل عرصے تک باہر رہے، اس لیے 2002 کی ووٹر فہرست میں ان کے نام شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے نام ووٹر فہرست سے حذف کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ترنمول کانگریس نے اس معاملے پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔
بعد ازاں جوڑے نے ٹریبونل سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ ان کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ عدالتِ عظمیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، ٹریبونل نے بالآخر ان کے نام ووٹر فہرست میں شامل کر دیے۔