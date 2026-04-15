راگھو چڈھا کی سکیورٹی پر سیاست گرم، کانگریس اور عام آدمی پارٹی آمنے سامنے
عام آدمی پارٹی کی چیف ترجمان پرینکا ککر نے مرکز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سیاست میں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔
Published : April 15, 2026 at 6:45 PM IST
چندی گڑھ : پنجاب میں سکیورٹی کے معاملے پر سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن راگھو چڈھا کی سکیورٹی واپس لیے جانے پر اپوزیشن کانگریس نے ریاستی حکومت سے سخت سوالات اٹھائے ہیں، جبکہ دوسری جانب مرکزی وزارت داخلہ نے انٹیلی جنس بیورو کی رپورٹ کی بنیاد پر انہیں زیڈ کیٹیگری سکیورٹی فراہم کر دی ہے۔
مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق، خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ میں ممکنہ خطرے کے پیش نظر فوری کارروائی کرتے ہوئے چڈھا کو نیم فوجی دستوں کی جانب سے دہلی اور پنجاب میں زیڈ کیٹیگری سکیورٹی دی گئی ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کی چیف ترجمان پرینکا ککر نے مرکز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سیاست میں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق، راگھو چڈھا کو راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹانے اور اشوک متل کو اس عہدے پر لانے کے فوراً بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی کارروائی اور سکیورٹی میں تبدیلی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔
کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ سکھجندر سنگھ رندھاوا نے کہا کہ جمہوریت میں سکیورٹی کو سیاسی ہتھیار نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب کے ڈی جی پی اس فیصلے کی مکمل وضاحت کریں کہ سکیورٹی میں تبدیلی کن بنیادوں پر کی گئی۔ اسی طرح کانگریس ایم ایل اے سکھپال سنگھ کھیرا نے بھی سکیورٹی الاٹمنٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں سکیورٹی کی تقسیم غیر متوازن ہے اور اسے سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سکیورٹی الاٹمنٹ پر وائٹ پیپر جاری کرے اور یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب پنجاب میں امن و قانون اور وی آئی پی سکیورٹی کے معاملات پہلے ہی بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔