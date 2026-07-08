این ای ای ٹی کے بعد این ای ٹی کے امتحان پر بھی سنگین سوالات، مودی حکومت سے کوئی جوابدہی اور کارروائی کی توقع نہیں: راہول
گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں این ای ٹی یو جی سی امتحان سے ٹھیک پہلے سوالیہ پرچہ کی پی ڈی ایف سرکیلیٹ ہوئی۔
Published : July 8, 2026 at 5:32 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بدھ کو این ای ٹی یو جی سی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کو لے کر مرکزی حکومت پر نشانہ لگایا اور الزام لگایا کہ این ای ای ٹی۔ یو جی کے بعد اب اس امتحان کو لے کر بھی سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں، لیکن مودی حکومت سو رہی ہے کیونکہ لاکھوں طلباء کی برسوں کی محنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
راہل گاندھی نے ایکس پر ایک خبر کا اشتراک کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں این ای ٹی یو جی سی امتحان سے ٹھیک پہلے، سوالیہ پرچہ کی پی ڈی ایف، جو صرف نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے پاس دستیاب ہے، سرکیلیٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس پی ڈی ایف کے تقریباً 90 سوالات اصل سوشیالوجی کے سوالیہ پیپر سے ملتے ہیں اور یہی سوالیہ پیپر بہار، اتر پردیش، ہریانہ، دہلی اور راجستھان میں 2.25 لاکھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ اسی نیٹ ورک نے آئندہ امتحانات جیسے سی ایس آئی۔ این ای ٹی، ہریانہ ٹیچر اہلیت ٹیسٹ (این ٹی ای ٹی) اور اے ڈی اے کے لیے سوالیہ پرچے فراہم کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این ای ای ٹی اور این ای ٹی کے امتحانات میں مبینہ گھپلوں کے بار بار انکشافات کے باوجود مودی حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ لاکھوں طلباء کی برسوں کی محنت اس سے غیر متعلق ہے۔
راہول گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے کسی جوابدہی یا کارروائی کی توقع رکھنا فضول ہے، کیونکہ نہ تو تحقیقات ہوگی اور نہ ہی طلباء کو انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا واحد راستہ ایک اجتماعی آواز ہے، ملک بھر میں طلبہ کی بازگشت، جو ہندوستان میں تعلیمی انقلاب برپا کرے گی۔