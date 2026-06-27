نیٹ پرچہ لیک بعد مہاراشٹر ٹی ای ٹی کا بھی پرچہ لیک، 28 جون کا امتحان ملتوی
پیپر لیک ہونے کی وجہ سے 28 جون کو ہونے والا مہاراشٹر ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ ملتوی کر دیا گیا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 3:22 PM IST
نئی دہلی: مہاراشٹر ٹیچر اہلیت ٹیسٹ (مہا ٹی ای ٹی) کا امتحان جو کل یعنی 28 جون کو شیڈول تھا، لیک ہو گیا ہے۔ لیک ہونے کے بعد امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں کو معلوم ہوا کہ بھیونڈی میں کچھ لوگوں کے پاس امتحانی پیپر سے ملتے جلتے سوالات تھے۔ ایک پولیس کیس درج کیا گیا ہے، اور امتحان کو مکمل تفتیش تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 400,000 امیدوار مہاراشٹر ٹی ای ٹی امتحان میں شرکت کرنے والے تھے۔ محکمہ تعلیم نے امتحان ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ نیٹ امتحان کے پرچے کے لیک ہونے سے ملک بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ دریں اثنا، ٹی ای ٹی پیپر لیک ہونے سے ایک بار پھر محکمہ تعلیم کی ناقص کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
بھیونڈی پولس اسٹیشن میں معاملہ درج
نیٹ کے امتحان کے دوران ہونے والی بے ضابطگیوں کی روشنی میں، مہاراشٹر اسٹیٹ ایگزامینیشن بورڈ نے تمام ضروری حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ تاہم، 27 جون کی صبح ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، بھیونڈی پولیس نے صدر علاقے میں چھاپہ مارا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ بھیونڈی میں سوالیہ پرچہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بورڈ حکام کی موجودگی میں پیپر لیک ہونے کی تحقیقات کی گئیں۔ مشتبہ افراد سے برآمد کئے گئے سوالیہ پرچے ٹی ای ٹی کے امتحانی پرچے سے بالکل مماثل ہیں۔ بھیونڈی پولس تھانہ نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
سال 2025 میں بھی پیپر لیک ہوا تھا۔
ریاست بھر سے تقریباً 428,000 امیدوار امتحان میں شامل ہونے والے تھے، جو 1,428 مراکز پر منعقد ہونا تھا۔ کل رجسٹرڈ امیدواروں میں سے 226,263 ایسے اساتذہ تھے جو پہلے سے ملازم تھے اور مطلوبہ ٹی ای ٹی اہلیت حاصل کرنے کے لیے امتحان دے رہے تھے، جبکہ باقی امیدوار اساتذہ کے خواہشمند تھے۔