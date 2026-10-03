ممبئی کے بعد اب جنتر منتر: سی جے پی نے چیف الیکشن کمشنر کمار کے مستعفی نہ ہونے پر 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر نئے احتجاج کا اعلان کر دیا
ممبئی میں مظاہرین نے شیواجی پارک کو نعروں، گاندھیائی نظریات اور کمار کے فوری استعفے کا مطالبہ کرنے والے پوسٹرز سے بھر دیا۔
By PTI
Published : October 3, 2026 at 7:10 AM IST
ممبئی: ممبئی کے شیواجی پارک میں ہزاروں افراد کے ساتھ ایک بڑے احتجاج کی قیادت کرنے کے بعد، 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے جمعہ کی رات اعلان کیا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو دہلی کے جنتر منتر پر ایک اور احتجاج کیا جائے گا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، "اگر گیانیش کمار مستعفی نہیں ہوتے ہیں، تو پورے ہندوستان سے 'کاکروچ' (ان کے کارکنان) دہلی کا رخ کریں گے اور 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر احتجاج کریں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک پرامن تحریک ہوگی اور منصفانہ انتخابات کے خواہشمند ہر شہری کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔
If Gyanesh Kumar doesn’t resign, cockroaches from across India will march to Delhi & protest at Jantar Mantar on October 10.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026
If Delhi Police tries to stop us, wherever they stop us will become our Jantar Mantar..
Ours will be a peaceful andolan. We will walk on the path shown…
اس سے قبل، شیواجی پارک میں احتجاج کے دوران، دیپکے نے خبردار کیا تھا کہ اگر کمار اپنے عہدے سے دستبردار نہ ہوئے تو "جنتر منتر 2.0" کا انعقاد کیا جائے گا۔
پولیس کی جانب سے احتجاج کی اجازت نہیں دیے جانے کے باوجود دوپہر کی شدید گرمی اور پولیس کی رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر، بڑی تعداد میں نوجوان مرد و خواتین احتجاج کے لیے وسطی ممبئی پہنچے۔
Huge crowd has gathered on the streets of Mumbai to take on a Fascist, and they won’t back off!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026
They are here to save Gandhi’s India, and they mean it!
Happy Gandhi Jayanti, everyone. pic.twitter.com/PhXzCDm7hL
سی جے پی کے رہنما اجنکیا شندے نے مطالبہ کیا کہ، "گیانیش کمار کو لازمی طور پر مستعفی ہونا چاہیے اور فوجداری کارروائی کا سامنا کرنا چاہیے۔" انہوں نے 2025 کی ووٹر لسٹ کو منجمد کرنے اور الیکشن کمشنرز کی تقرری کے عمل سے متعلق 2023 کے قانون کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
شیواجی پارک میں ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیپکے نے کہا کہ "ووٹرز کے نام ہٹائے جانے" کے بعد، بی جے پی ان ریاستوں میں بھی جیت گئی جہاں وہ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی جب نریندر مودی کی لہر اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے "چلو دہلی" کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، "اگر گیانیش کمار مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو پورے ملک کی 'جین زی' (Gen Z) دہلی کا رخ کرے گی۔ وہاں 'جنتر منتر 2.0' ہوگا۔"
Mumbai, Maharashtra: On PM Narendra Modi, CJP founder Abhijeet Dipke says, " ...this person is just travelling around the world with our money. one thing is that he keeps saying, 'i have sold tea, i have sold tea, i have sold tea.' why did you sell tea? did we ask you to sell tea?… pic.twitter.com/uXT4O0dqiJ— IANS (@ians_india) October 2, 2026
سی جے پی کے بانی نے کہا، "حکومت اتنی نااہل ہے کہ ہم دو ماہ کے اندر (نیٹ/NEET پیپر لیک پر جنتر منتر احتجاج کے بعد) دوبارہ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔" ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا اصل مقصد "ایک ملک، ایک انتخاب، ایک پارٹی (ون نیشن ون الیکشن ون پارٹی)" ہے۔ دیپکے نے کہا کہ سی جے پی نے چیف الیکشن کمشنر کمار کے خلاف احتجاج شروع کرنے کے لیے مہاراشٹر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مبینہ بے قاعدگیاں اسی ریاست سے شروع ہوئی تھیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ دو سال کے عرصے میں 13 کروڑ ووٹروں کے نام فہرستوں سے ہٹا دیے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 2024 میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 97 کروڑ تھی، اور لوک سبھا انتخابات میں این ڈی اے اور انڈیا اتحاد کے درمیان جیت کا فرق محض دو فیصد تھا۔
They are dividing us in the name of Hindu & Muslim and taking away our voting rights.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026
We must not let them divide us. We must all come together to save our country and our voting rights! pic.twitter.com/lafaoKYojm
دیپکے نے الزام لگایا کہ کمار کو انتخابات سے صرف 15 دن قبل خاص طور پر اسی فرق کو بڑھانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے 2024 میں مہاراشٹر اسمبلی انتخابات "چوری" کیے، کیونکہ انتخابی فہرستوں میں 40 لاکھ ووٹروں کا اضافہ کیا گیا تھا۔
دیپکے نے بتایا کہ دہلی میں عآپ لیڈر اروند کیجریوال کے اسمبلی حلقے سے 40,000 ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے تھے، اور وہ 4,000 ووٹوں سے ہار گئے تھے۔
سی جے پی لیڈر نے الزام لگایا کہ تمل ناڈو میں سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کے حلقے سے تقریباً ایک لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے اور وہ 10,000 ووٹوں سے ہار گئے، جبکہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو بھی اسی طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے حلقے سے بھی ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے تھے۔ بی جے پی کے حامی دلیل دیتے ہیں کہ اپوزیشن تلنگانہ، کرناٹک اور جھارکھنڈ میں جیتی (جس کا مطلب ہے کہ انتخابات منصفانہ تھے)، لیکن دیپکے نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، "جب میچ فکس ہوتا ہے، تو ہر گیند 'نو بال' نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کیچ چھوڑا جاتا ہے۔"
انہوں نے بی جے پی پر علاقائی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے مہاراشٹر میں شیو سینا اور این سی پی کے معاملات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے ایکناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا کو "شیل کمپنی" قرار دیا۔
#WATCH | Maharashtra | Veteran actress Shabana Azmi joins the CJP protest at Mumbai’s Shivaji Park against the Election Commission. pic.twitter.com/Q9vVzrkS4O— ANI (@ANI) October 2, 2026
احتجاج میں تجربہ کار اداکار نصیر الدین شاہ اور شبانہ اعظمی، فلم ساز وشال بھردواج اور ہنسل مہتا، گلوکار و موسیقار وشال ددلانی، اور مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی موجود تھے۔ شیواجی پارک کے کچھ رہائشیوں کی مخالفت اور دادر اسٹیشن تک پھیلی ہوئی بھاری سیکیورٹی تعیناتی کے باوجود، مظاہرین نے اس علاقے کو نعروں، گاندھیائی نظریات اور کمار کے فوری استعفے کا مطالبہ کرنے والے پوسٹرز سے بھر دیا۔ اس علاقے میں 'اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا' (ایس ایف آئی) جیسے گروپوں کے کارکنان اور نوجوان جمع ہوئے؛ انہوں نے ترنگا اور ایسے پیغامات والے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا: "گیانو، کیا تمہیں جمہوریت پر یقین نہیں؟"، "گیانیش بھائی، بس استعفیٰ دے دو،" اور "غدار گیانو کو جانا ہوگا۔"
مظاہرین اپنے ساتھ کچھ منفرد اشیاء بھی لائے تھے۔ منیش منڈل نامی ایک طالب علم نے 'میلوڈی' چاکلیٹ کے ریپرز سے بنی جیولری پہن رکھی تھی اور دیوناگری رسم الخط میں "فراڈ ڈیٹرجنٹ پاؤڈر" لکھا ہوا ایک بینر اٹھا رکھا تھا۔
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