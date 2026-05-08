بنگال سے اکھلیش یادو کا بڑا پیغام: 'اب صرف الیکشن نہیں، بلکہ ملک کو بچانے کی جنگ'، بڑی تحریک کا دیا اشارہ
مغربی بنگال نتائج کے بعد اکھلیش یادو نےعوام سے جمہوریت اور آئین کے دفاع کے لیے ترنگا سربلند کرتے ہوئے آگے آنے کی اپیل کی۔
Published : May 8, 2026 at 9:55 AM IST
لکھنؤ: 2027 کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے، اپوزیشن کی سیاست ایک بار پھر نئے مساوات کی طرف مائل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس تناظر میں سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کا دورہ مغربی بنگال سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔
جمعرات کو اکھلیش یادو نے مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی سربراہ ممتا بنرجی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس دورے کے دوران ترنمول کانگریس کے کئی سینئر لیڈروں سے بھی بات چیت ہوئی۔ اگرچہ اس ملاقات کو باضابطہ طور پر محض خیر سگالی ملاقات کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اکھلیش یادو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کیے گئے طویل سیاسی پیغام نے کئی اہم اشارے دیے ہیں۔
प्रिय देशवासियों,— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 7, 2026
आज प. बंगाल आकर चुनाव की महाधांधली और महाबेईमानी के बारे में जानकर ये लगा कि अब बात केवल चुनाव की प्रक्रिया को बचाने की नहीं है, देश को बचाने की है।
आज देश उन गलत हाथों में चला गया है जो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, स्वतंत्रता, समता-समानता, न्याय, गरिमा, देश की… pic.twitter.com/cKOF0jFTPv
اکھلیش یادو نے اپنے کھلے خط کا آغاز "پیارے ہم وطنوں" کے ساتھ کیا اور مغربی بنگال میں انتخابی ماحول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ وہاں ان کے دورے میں انہیں انتخابات میں "بڑے پیمانے پر دھاندلی" اور "سخت بے ایمانی" کا کو جاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسئلہ اب محض انتخابی عمل کے منصفانہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے جمہوری ڈھانچے کے تحفظ کا ہے۔
اپنے خط میں ایس پی سربراہ نے بی جے پی اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک ایسے افراد کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو آئین، جمہوریت، ریزرویشن پالیسیوں، سماجی انصاف اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔
اپنے خط میں پیڑٹ-پی ڈی اے (متاثرہ پی ڈی اے) کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہوئے، اکھلیش یادو نے نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں، پسماندہ طبقات، دلتوں، اقلیتوں اور سماج کے پسماندہ طبقات کے مسائل کو نمایاں طور پر اٹھایا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، اس اقدام کو سماج وادی پارٹی کی اصل 'پی ڈی اے' حکمت عملی کی توسیع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک مخفف ہے جو کہ پچھڑا (پسماندہ طبقات)، دلت اور الپ سنکھیک (اقلیتوں) کے سماجی اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے — جسے پارٹی نے پہلے اتر پردیش میں آگے بڑھایا اور اب اکھلیش سماجی انصاف کی سیاست کے اس برانڈ کو قومی سطح پر لاتے نظر آرہے ہیں۔
انہوں نے مغربی بنگال سے جو پیغام جاری کیا اسے صرف بی جے پی مخالف بیان بازی تک محدود نہیں بلکہ نظریاتی جدوجہد کی بنیاد رکھنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اپنی پوسٹ میں، بی جے پی اور اس کے حامیوں پر سخت حملہ کرتے ہوئے، اکھلیش یادو نے کہا، "بی جے پی کے اراکین اور ان کے ساتھی - ان کے مخبر اور ساتھی - آزادی سے پہلے بھی ملک کے مخالف تھے، اور آج بھی ہیں۔ اس کے بعد اکھلیش نے ایک کے بعد ایک سوالات پوچھے ہیں۔ انھوں نے پوچھا: 'سودیشی' (مقامی خود انحصاری) کی تبلیغ کرنے والے بیرون ملک سے فنڈز کیوں قبول کرتے ہیں؟ عوام کو کووڈ ریلیف فنڈز کا اکاؤنٹ کیوں فراہم نہیں کیا گیا؟ نوٹ بندی کے ذریعے چھوٹے کاروباروں کو کیوں دھچکا لگا؟ جی ایس ٹی نظام کو اتنا پیچیدہ کیوں بنایا گیا؟ پلاننگ کمیشن کو ختم کر کے ملکی ترقیاتی فریم ورک کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ سرکاری سکولوں کو منظم طریقے سے کیوں کمزور کیا جا رہا ہے؟ اور فرقہ وارانہ سیاست کو سماج کے اندر انتشار کے بیج بونے کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟
ان سوالات کے ذریعے، اکھلیش یادو نے مرکزی حکومت کو تینوں محاذوں پر گھیرنے کی کوشش کی- اقتصادی، سماجی اور سیاسی۔ اپنے پیغام کے اختتامی حصے میں، اپنے ساتھی شہریوں سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے، اکھلیش یادو نے زور دے کر کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ملک کو بچایا جائے اور ایک نئی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے۔ انہوں نے لوگوں سے جمہوریت اور آئین کے دفاع کے لیے ترنگا سربلند کرتے ہوئے آگے آنے کی اپیل کی۔
یہ بھی پڑھیں: