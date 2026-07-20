سی جے پی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جے پی نڈا نے مطالبات پر غورکرنے کی یقین دہانی کرائی
یہ پہل اس وقت ہوئی جب سی جے پی کی قیادت میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی۔
Published : July 20, 2026 at 9:06 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پیر کو مشتعل کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ساتھ بات چیت کی۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے سی جے پی کے دو رکنی وفد کو یقین دلایا کہ حکومتی قیادت ان کے مطالبات پر اندرونی طور پر بات کرے گی اور انہیں بعد میں اس کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔
یہ پہل اس وقت ہوئی جب سی جے پی کی قیادت میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد وسطی دہلی میں پہنچی اور پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم پولیس نے انہیں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے سے روک دیا۔
سی جے پی کے مطابق، یہ یقین دہانی اس کے ترجمان، آشوتوش رانکا اور سوربھ داس کی وزیر نڈا سے دو گھنٹے کے اندر ان کی رہائش گاہ پر دو بار ملاقات کے بعد ہوئی۔ نڈا نے حکومت کے نمائندے کے طور پر ان سے بات کی۔سی جے پی کے نمائندوں نے اپنے مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ بھی شامل ہے۔
اس دن حکومت اور نوجوانوں کی قیادت والےسی جے پی کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ تھا جب پولیس نے مظاہرین کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ نڈا نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کے ساتھ بات چیت 11:50 بجے سے جاری تھی جب انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی تجویز پیش کی۔
نڈا نے کہا یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ان کے وفد کے ساتھ ابتدائی زبانی بات چیت تفصیلی تھی، اور انہوں نے شام 4 بجے کے قریب مجھے ایک تحریری یادداشت پیش کی۔" مرکزی وزیر نے کہا کہ انہوں نے تمام مظاہرین سے دھرنا ختم کرنے اور حالات کو معمول پر لانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی درخواست کی۔
میٹنگ کے بعد داس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "وزیر نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے پر مناسب سطح پر بات کریں گے۔ تاہم، ابھی تک کوئی ٹھوس یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے۔ پرامن مظاہرین اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔"
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی جے پی کے احتجاج کے حوالے سے حکومت کے اندر بات چیت جاری ہے۔داس نے کہا کہ نڈا نے وفد کو یہ بھی یقین دلایا کہ جنتر منتر اور آس پاس کے علاقوں میں مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی کارروائی روکنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔