راہل گاندھی نے بی جے پی پر آسام، مغربی بنگال میں انتخابات میں 'چوری' کرنے کا لگایا الزام
Published : May 5, 2026 at 10:53 AM IST
نئی دہلی: راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی نے الیکشن کمیشن کی مدد سے بنگال اور آسام میں انتخابات چرائے۔ ایجنسی کی خبر کے مطابق کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کو الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے الیکشن کمیشن کی مدد سے مغربی بنگال اور آسام میں انتخابات کو چرایا ہے۔
انہوں نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے اس دعوے کی حمایت کی کہ مغربی بنگال میں 100 سیٹیں چوری ہوئی ہیں۔ گاندھی نے ایکس پر لکھا، "بی جے پی کے آسام اور بنگال میں الیکشن کمیشن کی مدد سے الیکشن چوری کرنے کے معاملے واضح ہیں۔ ہم ممتا جی سے متفق ہیں۔ بنگال میں 100 سے زیادہ سیٹیں چوری کی گئیں۔"
Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of the EC.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2026
We agree with Mamata ji. More than 100 seats were stolen in Bengal.
We have seen this playbook before:
Madhya Pradesh.
Haryana.
Maharashtra.
Lok Sabha 2024 etc
الیکشن چوری، اداروں کی چوری اور کیا کیا چوری کروگے؟
کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے یہ حربہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ یہ مدھیہ پردیش، ہریانہ اور مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بھی دیکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن چوری، اداروں کی چوری، اب اور کیا کرنا ہے؟
#WATCH | Kolkata | West Bengal CM Mamata Banerjee says, " more than 100 seats bjp looted. the election commission is the bjp's commission. i complained to the co and also manoj agrawal, but they are not doing anything. do you think this is a victory? it is an immoral victory, not… — ANI (@ANI) May 4, 2026
بھوانی پور حلقہ کا ذکر اور نتیجہ پر حیرت
دونوں ریاستوں میں ان کی پارٹی کو کراری شکست کا سامنا کرنے کے بعد، راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر جا کر دعویٰ کیا کہ بنگال میں 100 سے زیادہ سیٹیں چوری ہو گئی ہیں، جو ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کی بازگشت ہے، جو بھوانی پور حلقہ میں بی جے پی کے سویندو ادھیکاری سے ہار گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آسام اور بنگال بی جے پی کی طرف سے الیکشن کمیشن کی حمایت سے چوری ہونے کے واضح کیسز ہیں۔ ہم ممتا جی سے متفق ہیں۔ بنگال میں 100 سے زیادہ سیٹیں چوری کی گئیں۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ بی جے پی نے مدھیہ پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے اسی طرح کی حکمت عملی وضع کی تھی۔ "یہ ایک پلے بک ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہے،" ایل او پی گاندھی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کو انہوں نے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش قرار دیا۔
کانگریس لیڈر نے بی جے پی پر نہ صرف الیکشن چوری کرنے کا الزام لگایا بلکہ جمہوریت کی حفاظت کرنے والے اداروں کی ساکھ کو بھی ختم کیا۔ "الیکشن چوری کرنا، ادارے چوری کرنا - اب اور کیا آپشن بچا ہے!" ایل او پی گاندھی نے کہا۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اپوزیشن پارٹیوں نے بی جے پی کے خلاف اپنی تنقید کو تیز کر دیا ہے، اور انتخابات کے دوران ریاستی مشینری کے غلط استعمال اور غیر منصفانہ طرز عمل کا الزام لگایا ہے۔ انتخابی عمل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ بھگوا پارٹی نے مغربی بنگال میں نتائج میں ہیرا پھیری کی اور دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کے نمائندوں کو گنتی کے مراکز تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ "ہمارے کسی ایجنٹ کو (کاؤنٹنگ سینٹر) کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈی او نے مجھے یقین دلایا کہ ہمارے ایجنٹوں کو اجازت دی جائے گی، لیکن اس کے بعد، وہ کہیں بھی دستیاب نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ شکایت کی،" انہوں نے کہا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنرجی نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے 100 سے زیادہ سیٹوں کو "لوٹ لیا" اور پارٹی کی جیت کو "غیر اخلاقی" قرار دیا۔ اس نے کہا، "الیکشن کمیشن بی جے پی کا کمیشن ہے۔ میں نے سی او اور منوج اگروال سے بھی شکایت کی، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیت ہے؟" انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ کوئی اخلاقی جیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے مرکزی فورسز اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی کیا ہے، وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ یہ لوٹ مار ہے، لوٹ مار ہے۔ ہم واپس اچھالیں گے۔"