ETV Bharat / bharat

بنگال اسمبلی انتخابات کے درمیان این آئی اے کر رہی بم کیس کی تحقیقات، الیکشن کمیشن کا بھی سخت موقف

الیکشن کمیشن نے بھی 2026 کے بنگال اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ مکمل خبر تفصیل سے پڑھیں۔

after eci crackdown nia registers case to probe recovery of 79 crude bombs in west bengal Urdu News
خام بموں اور این آئی اے کے لوگو کی تصاویر کا کولیج (ETV Bharat/File)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 27, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مغربی بنگال کے بھنگر کے شانپوکور علاقے میں ترنمول کانگریس کے ایک کارکن کی خالی رہائش گاہ سے بموں کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور سرچ آپریشن شروع کردیا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، نیشنل انویسٹی گیشن ٹیم (این آئی ٹی) نے پیر کو تحقیقات کی ذمہ داری سنبھالی۔ دہشت گردی کے زاویے سے بھی اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔

وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) سے احکامات موصول ہونے کے ایک دن بعد، انسداد دہشت گردی ایجنسی نے آج پیر کی صبح ایک نئی ایف آئی آر بھی درج کی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ وزارت داخلہ کے حکم کے مطابق، اس کی ٹیم نے مغربی بنگال میں خام بموں کی برآمدگی سے متعلق کیس کو سنبھال لیا ہے اور کیس درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ 25 اپریل کو کولکتہ پولیس کے ذریعہ 79 خام بموں اور دیگر مجرمانہ مواد کی برآمدگی سے متعلق ہے، جنہیں ایک ایسی جگہ پر ذخیرہ کیا گیا تھا جس سے جان و مال کے لیے خطرہ تھا۔

رسیوں سے بندھی 79 گول اشیاء، دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی

ابتدائی طور پر یہ کیس کولکتہ کے بھنگر ڈویژن کے اتر کاشی پور پولیس اسٹیشن میں 25 اپریل کو درج کیا گیا تھا۔ خام بموں اور انہیں بنانے میں استعمال ہونے والے مواد کے ذخیرہ کی اطلاع ملنے کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، ریاستی پولیس نے جوٹ کی رسیوں سے بندھی 79 گول اشیاء اور دیگر مجرمانہ مواد برآمد کیا، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ خام بم ہیں۔ یہ دھماکہ خیز مواد مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے اتر کاشی پور تھانے کے تحت گاؤں ماجھرہاٹ (پوئلی پارہ) میں قبرستان کے قریب ایک خالی مکان کے اندر رکھا تھا۔

خوف اور دہشت پھیلانا مقصد

دریں اثنا، حکام نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کو غیر قانونی ذخیرہ کرنے اور ہینڈل کرنے سے عوامی تحفظ اور املاک کو شدید خطرہ لاحق ہے اور اس کا مقصد خوف اور دہشت پھیلانا ہو سکتا ہے۔

الیکشن کمیشن نے تمام اہلکاروں کو کیا خبردار

الیکشن کمیشن نے بھی اس معاملے پر سخت موقف اپنایا ہے۔ کمیشن نے حکام کو سخت پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ این آئی اے تمام معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے پولیس کمشنر سمیت تمام اہلکاروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے دائرۂ اختیار میں کوئی دھماکہ خیز مواد پایا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.