مودی حکومت 400 کو عبور کرنے کے خواب کے بعد اب 800 کو عبور کرنے کی تیاری کر رہی ہے، حد بندی بل پر کھرگے برہم
کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ یہ بل درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے مفادات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔
Published : November 28, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن اتحاد انڈیا نے 30 نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے قبل مجوزہ حد بندی بل پر حکومت کے خلاف محاذ شروع کر دیا ہے۔ ہفتہ کو نئی دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں کی اہم میٹنگ کے بعد کھرگے نے ایک پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت حملہ کیا۔
غیر معینہ مدت تک اقتدار میں رہنے کا منصوبہ
میٹنگ میں تیار کی گئی مشترکہ حکمت عملی کا اشتراک کرتے ہوئے، ملکارجن کھرگے نے کہا کہ انڈیااتحاد کے تمام قائدین نے اجتماعی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے پیش کیا جا رہا آئینی ترمیمی بل جمہوریت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوریت کو تباہ کرنے اور مکمل اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش میں حکومت اب 800 سیٹوں کو عبور کرنے کا ہدف رکھتی ہے۔
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "All the leaders of our INDIA alliance have collectively determined that the constitutional amendment bill being introduced by the Modi government poses a grave threat to democracy. It is a threat because, in an attempt to dismantle democracy and consolidate absolute power, they are now aiming for '800 paar'. Previously, they had set a target of '400 paar' in the elections—a goal that has since fallen by the wayside. Now, by increasing the number of seats to 850, they seek to seize and retain power indefinitely..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
کھرگے نے طنزیہ انداز میں کہا کہ پہلے انہوں نے انتخابات میں 400 سیٹوں کو عبور کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا- جو ہدف اب عبور کر لیا گیا ہے۔ اب، سیٹوں کی تعداد 850 تک بڑھا کر، وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں غیر معینہ مدت تک رہنا چاہتے ہیں...
کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ یہ بل درج فہرست ذاتوں (ایس سی) اور درج فہرست قبائل (ایس ٹی) کے مفادات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے، جو کہ ایک سنگین ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست میں ایس سی اور ایس ٹی کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے، لیکن مجوزہ ترمیم میں ایس سی کی نشستوں میں اضافہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔
کھرگے نے 2026 کی مردم شماری قریب ہونے کے باوجود حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اگر تازہ ترین مردم شماری کی بنیاد پر سیٹیں مختص کی جائیں تو ایس سی، ایس ٹی برادریوں کو ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں گی، لیکن حکومت اپنے فوری سیاسی مفادات کے لیے ان برادریوں کو ان کے جائز حصہ سے محروم کرنا چاہتی ہے۔
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "They previously attempted to introduce this Bill, but it was rejected back in April. Since then, they have been systematically breaking apart political parties—the TMC, the NCP, and the Shiv Sena—to secure the necessary numbers. Now, sensing that they have the numbers—though it remains uncertain who might ultimately support them—they are bringing this Bill forward again. This poses a grave danger to the nation. Some people fail to grasp that an increase in the number of seats to 850 would cause immense harm to the nation and spell the end of democracy..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے گئے
انتخابی کمیشن کو تفویض کردہ حد بندی کے عمل پر سخت اعتراض کرتے ہوئے، کھرگے نے کہا کہ اپوزیشن کمیشن کو تفویض کردہ کام کو قبول نہیں کر سکتا، جس نے ووٹر لسٹ سے 100 ملین سے زیادہ لوگوں کے ناموں کو ہٹا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خود کٹہرے میں ہیں اور اگر یہ عمل ان کی قیادت میں ہوتا ہے تو اس میں دھاندلی ضرور ہوگی۔
کھرگے نے خدشہ ظاہر کیا کہ کمیشن اپنی مرضی سے کسی بھی نشست کو جنرل یا ریزرو قرار دے سکتا ہے۔ آسام اور جموں و کشمیر میں حد بندی کی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں کی سیٹوں کی جغرافیائی اور آبادیاتی ساخت کو اس کی سہولت کے مطابق تبدیل کیا گیا تھا۔
اپوزیشن جماعتوں کو تقسیم کرنے کا الزام
کھرگے نے یہ بھی یاد دلایا کہ حکومت نے پہلے اپریل میں اس بل کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس کے بعد سے حکومت ضروری تعداد حاصل کرنے کے لیے ٹی ایم سی، این سی پی اور شیوسینا جیسی جماعتوں کو منظم طریقے سے تقسیم کر رہی ہے۔
کھرگے کے مطابق، حکومت اب اس بل کو دوبارہ پیش کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تعداد موجود ہے، جبکہ یہ ابھی تک غیر یقینی ہے کہ آخر اس کی حمایت کون کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ نشستوں کی تعداد 850 تک بڑھانا ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا اور جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "The same tainted Election Commission—which has removed over 10 crore people from the electoral rolls—is now being entrusted with the responsibility of delimitation. This is unacceptable to us. Look at Gyanesh Kumar; he stands in the dock, effectively as an accused. If the entire process is to be conducted under his leadership, it will inevitably be riddled with manipulation. They could designate any constituency as 'General' or 'Reserved' at their own whim. If they can issue directives from the CEC office to facilitate the theft of votes, there is no telling what they might do during the delimitation process... We have already witnessed how they handled delimitation in Assam and Jammu and Kashmir; those are clear examples. They alter the geographical or demographic composition of constituencies—converting 'General' seats into 'Reserved' ones if it suits them, or turning 'Reserved' seats into 'General' ones..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
میٹنگ کا پس منظر اور سیاسی مساوات
قابل ذکر ہے کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر انڈیا الائنس کے لیڈروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، ابھیشیک بنرجی، کے سی وینوگوپال، ڈیرک اوبرائن، منوج جھا، کپل سبل، اروند ساونت سمیت کئی اہم لیڈروں نے شرکت کی۔
اس بل کو لے کر اپوزیشن کے کیمپ میں بھی اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ڈی ایم کے، جو تمل ناڈو کے انتخابات کے بعد اتحاد سے الگ ہوگئی تھی، اور شرد پوار کی این سی پی-ایس پی نے نظرثانی شدہ حد بندی کی تجاویز کی حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے 30 ممبران پارلیمنٹ کی حمایت سے لوک سبھا میں این ڈی اے کی تعداد 350 کے قریب پہنچ سکتی ہے۔