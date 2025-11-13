دہلی دھماکہ: فرید آباد میں ایک سرخ کار ضبط، گاڑی پارک کرنے والا ڈاکٹر عمر کا رشتہ دار گرفتار
دہلی کے لال قلعے دھماکے کے چند دن بعد ہریانہ کے فرید آباد میں 'کلیدی ملزم سے منسلک' ایک سرخ کار برآمد کی گئی ہے۔
Published : November 13, 2025 at 12:32 PM IST
فرید آباد/نئی دہلی: دہلی دھماکہ کیس کی اعلیٰ سطح کی جانچ کے بیچ ہریانہ پولیس نے ایک سرخ رنگ کی ایکو سپورٹ (EcoSport) کار کو ضبط کیا ہے جس کا تعلق کلیدی ملزم ڈاکٹر عمر نبی سے بتایا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ کار ہریانہ کے فرید آباد کے کھنڈوالی گاؤں کے قریب کھڑی پائی گئی۔
بدھ کے روز قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) اور نیشنل سیکورٹی گارڈ (این ایس جی) کی ایک مشترکہ ٹیم، کھوجی کتوں کے ساتھ گاڑی کی جانچ کے لیے موقعے پر پہنچی۔ کار میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کے شبہ کے بعد حکام نے ممکنہ دھماکوں سے بچنے کے لیے ہریانہ اور اتر پردیش میں الرٹ جاری کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ سرخ رنگ کی یہ کار منگل سے اسی جگہ کھڑی تھی۔
#WATCH | Faridabad, Haryana | Latest visuals from the Khandawali village, where police seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/BHMyRZLwj9— ANI (@ANI) November 13, 2025
اے این آئی کے مطابق ملزم ڈاکٹر مزمل، ڈاکٹر عدیل، ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر شاہین نے تقریباً 20 لاکھ روپے کی نقد رقم جمع کی تھی، جسے ڈاکٹر عمر کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس گروپ نے بعد میں گروگرام، نوح اور آس پاس کے علاقوں سے دھماکہ خیز آلات (آئی ای ڈی) تیار کرنے کے لیے تین لاکھ روپے کی 20 کوئنٹل این پی کے کھاد خریدی۔
حکام نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل کے بیچ مالی تنازع چل رہا تھا، جس کے بعد عمر نے انکرپٹڈ سگنل ایپ پر دو چار اراکین کا ایک چھوٹا گروپ بنایا تھا تاکہ وہ اپنے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکے۔
تفتیش میں مزید انکشاف ہوا کہ آٹھ مشتبہ افراد، جو چار مختلف مقامات پر بڑے دھماکوں کی سازش کا حصہ تھے، دو گروپوں میں تقسیم ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے پاس حملوں کو انجام دینے کے لیے متعدد آئی ای ڈیز تھیں۔ مگر اس معاملے میں ہوئی گرفتاریوں کے بعد یہ سازش ناکام ہو گئی۔
دریں اثنا، لال قلعہ کے قریب دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی جب ایک اور شخص قومی دارالحکومت کے ایل این جے پی ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
#WATCH | Faridabad, Haryana | The NSG team, along with a sniffer dog, carry out an investigation at the Khandawali village, where police have seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/oukmFnPAT1— ANI (@ANI) November 12, 2025
دوسری جانب دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہوئے دھماکے میں ڈاکٹر عمر ان نبی کی موت کی تصدیق ہوگئی ہے۔ دہلی پولیس نے کہا، "ڈی این اے ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ لال قلعہ دھماکے میں ڈاکٹر عمر النبی ہی ملوث تھا۔ دھماکے کے بعد اس کے باقیات سٹیئرنگ وہیل اور ایکسلریٹر کے درمیان پھنس گئے تھے۔ اس کا ڈی این اے کا نمونہ اس کی ماں سے 100 فیصد میچ ہو گیا ہے،" دہلی پولیس نے کہا۔
پولیس کے مطابق عمر اس ہفتے کے شروع میں پکڑے گئے "وائٹ کالر دہشت گردی کے ماڈیول'' کا اہم رکن تھا۔ اس کا تعلق جموں و کشمیر کے پلوامہ کے کوئل گاؤں سے تھا۔
مزید پڑھیں:
دہلی دھماکہ: ڈی این اے جانچ سے بھی تصدیق، ڈاکٹر عمر نبی ہی چلا رہے تھے کار، پولیس ذرائع کا دعویٰ
دہلی دھماکہ معاملہ: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے وادی بھر میں 13 مقامات پر چھاپے مارے
کشمیر میں جماعت اسلامی کے خلاف تقریباً دو سو مقامات پر چھاپے ماری، 1000 افراد حراست میں لیے گئے
دہلی لال قلعہ دھماکہ: ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا، دیکھیں دھماکے کا منظر
لال قلعہ کار بلاسٹ: پلوامہ کا ڈاکٹر چلا رہا تھا گاڑی، دھماکے میں امونیم نائٹریٹ اور ڈیٹونیٹر کا استعمال