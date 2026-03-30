پچاس دن کی حراست اور 1800 کلومیٹر سفر کے بعد، بھارتی بحری جہازکے آٹھ ارکان کی ایران سے گھر واپسی
آٹھ دسمبر 2025 کو ایرانی فورسز نے اس بحری جہاز کو تیل کی اسمگلنگ کے الزام میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔
Published : March 30, 2026 at 3:01 PM IST
ممبئی: بظاہر پریشان اور تھکے ہوئے، آٹھ ہندوستانی بحری جہاز جو جاری تنازعہ کے دوران ایرانی پانیوں میں پھنسے ہوئے تھے، ہندوستان واپس آگئے ہیں، انہوں نے حراست، بمباری، اور حفاظت کے لیے تکلیف دہ آزمائش کا ذکر کیا۔
کیپٹن وجے کمار کی قیادت میں عملہ ایم ٹی والینٹن نامی آئل ٹینکر پر سوار تھا۔ جب ایرانی فورسز نے 8 دسمبر 2025 کو ڈبہ کی بندرگاہ کے قریب جہاز کو روک کر قبضے میں لے لیا۔ مبینہ طور پر ایرانی علاقائی پانیوں سے باہر ہونے کے باوجود، عملے کو تیل کی اسمگلنگ کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔
کمار نے تجربہ کو یاد کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے ہمیں بے بنیاد الزامات پر گرفتار کیا۔ ٹیم نے جہاز کو تحویل میں لے لیا حالانکہ یہ ایرانی علاقائی کے پانیوں سے باہر نہیں تھا۔ ہمیں 50 دن تک قید رکھا گیا اور بغیر کسی ثبوت کے پوچھ گچھ کی گئی۔ جیل میں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ہم کانپ جاتے ہیں۔ یہ ذہنی اذیت تھی
ایک اور ملاح نے مزید کہا کہ بعد میں، ایرانی سیکورٹی فورسز نے ہمیں بتایا کہ ہم پر تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے،
تین دن تک عملے نے بھارتی حکام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔وزارت خارجہ اور فارورڈ سیمینز یونین آف انڈیا (FSUI) کی مدد ان کے انخلاء کو مربوط کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔
دریں اثنا، کمار کے کزن ونود پنوار، جو ایک کپتان بھی ہیں، انہوں نے ایران میں MEA ایم ای اے حکام کو خط لکھا۔ ونود نے لکھا، "وہ جہاز، جو خراب نیویگیشن اور کمیونیکیشن سسٹم کی وجہ سے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، عملے کو ان کی رہائی کے بعد بھی پھنسا کر رکھا ہے، ونود نے لکھا۔
امریکی اسرائیلی افواج کی طرف سے بندر عباس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فضائی بمباری کے درمیان جہاں میں انہیں رکھا گیا تھا۔ ملاحوں کو جان لیوا حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
تنازعہ کی وجہ سے پروازیں معطل ہونے کے بعد، سمندری مسافروں نے بس کے ذریعے 1,800 کلومیٹر کا ایک مشکل سفر طے کیا، جس میں مجموعی طور پر تقریباً 3,000 ڈالر خرچ کیے گئے، آخر کار ہندوستان واپس آنے سے پہلے آذربائیجان پہنچ گئے۔
تھرڈ آفیسر وینکٹ راؤ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم نے بم دھماکے والے علاقوں میں بہت کم خوراک اور پانی کے ساتھ سفر کیا۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔
آزمائش کا نفسیاتی اثر شدید رہتا ہے۔ عملے کے ارکان نے اعتراف کیا کہ پٹاخوں کی آواز بھی اب خوف کو جنم دیتی ہے۔ "حقیقی بموں کی آوازیں سننے کے بعد، میں دوبارہ کبھی پٹاخہ نہیں جلاوں گا - مزید کہا کہ دیوالی کے دوران بھی نہیں استعمال کروں گا۔