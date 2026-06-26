افغانستان‘ پاکستان‘ میانمار سے 1.33 لاکھ کلو منشیات ملک میں داخل ہوئی، 25 غیر ملکیوں سمیت 994 اسمگلر گرفتار
گولڈن ٹرائنگل ڈرگ اسمگلنگ: 2025 میں 131 مقدمات میں 265 اسمگلروں کو سزا سنائی گئی جن میں 9 غیر ملکی بھی شامل تھے۔
Published : June 26, 2026 at 9:35 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: منشیات کے اسمگلروں کا کاروبار کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ ان کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سارا کاروبار بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے۔ ہندوستان صرف ایک بڑا گاہک ہے۔ افغانستان، پاکستان، میانمار، سری لنکا، جنوبی امریکہ اور افریقہ سے یہاں سے بڑی مقدار میں منشیات اسمگل کی جاتی ہیں۔
نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے 2025 میں 1.33 لاکھ کلوگرام منشیات ضبط کیں، جس کی مالیت تقریباً 2,000 کروڑ روپے ہے۔ ضبط کی گئی کل کھیپ میں سے، NCB نے تقریباً 77,000 کلوگرام منشیات کو تباہ کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ منشیات کن راستوں سے ملک میں داخل ہوتی ہیں۔ منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور وہ کتنے کامیاب رہے ہیں؟
ملک میں منشیات کا استعمال کتنا ہو رہا ہے؟
کتنے منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا: ملک بھر میں مسلسل اور سخت نفاذ کی کوششوں کے ذریعے، NCB نے منشیات کے منظم گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ 2025 میں 447 مقدمات میں 994 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جن میں 25 غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ 2024 میں، ملک بھر میں منشیات سے متعلق کل 96,930 کیسز رجسٹر کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 660 غیر ملکی شہریوں سمیت 122,224 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
کتنے منشیات اسمگلروں کو سزا سنائی گئی؟
این سی بی کے مطابق، 2025 میں 131 مقدمات میں 265 منشیات کے اسمگلروں کو سزا سنائی گئی، جن میں نو غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔ سزا سنانے کی یہ شرح 2024 میں 60.8 فیصد سے بڑھ کر 2025 میں تقریباً 67 فیصد ہوگئی۔ مزید برآں، مفرور منشیات کے اسمگلروں کے خلاف انٹرپول کے 37 نوٹس جاری کیے گئے۔
ان میں سے پانچ کو کامیابی سے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ ان میں سے 39 کو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا سنائی گئی جب کہ 210 دیگر کو 10 سال یا اس سے زیادہ لیکن 20 سال سے کم کی سزا سنائی گئی۔ ان مجرموں پر کل 3.3 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
NCB ضبط شدہ منشیات کو کیوں تباہ کرتا ہے
NCB منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کو واضح اور مضبوط پیغام بھیجنے کے لیے ضبط شدہ منشیات کو تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح کا پیغام بھیجنے کے لیے، نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے 2025 میں 77,773 کلو گرام منشیات کو تلف کیا۔
نشہ آور چیز کیا ہے؟
ہندوستان میں منشیات کہاں سے آتی ہیں؟: این ڈی پی ایس ایکٹ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کے تحت وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) کی کارروائی کی رپورٹ کے مطابق، ملک میں منشیات کے داخلے کے لیے پانچ راستے ہیں: گولڈن کریسنٹ (افغانستان، پاکستان، ایران کا راستہ)، گولڈن ٹرائینگل یا ڈیتھ ٹرائینگل، ویسٹ تھائی لینڈ، جنوبی امریکہ کا نیٹ ورک۔ افریقی ٹرانزٹ روٹ، اور سری لنکا میری ٹائم کوریڈور۔ یہ راستے سڑک (سرحد پار)، سمندری اور ہوائی کارگو کے ذریعے منشیات کی بڑی مقدار کی فراہمی میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔
گولڈن کریسنٹ (افغانستان-پاکستان-ایران روٹ)
افغانستان میں پیدا ہونے والی ہیروئن اور افیون پاکستان کے راستے بھارت تک اسمگل کی جاتی ہے۔ پنجاب اور راجستھان میں بین الاقوامی سرحد کے ذریعے منشیات کی کھیپ اسمگل کی جاتی ہے، جبکہ بڑی مقدار میں بحیرہ عرب کے راستے گجرات کے ساحل پر بھی پہنچائی جاتی ہے۔
گولڈن ٹرائنگل (میانمار روٹ)
میانمار ہندوستان میں ہیروئن اور میتھمفیٹامین کا بنیادی ذریعہ ہے۔ منشیات ملک میں لانے کے لیے اسمگلر منی پور اور میزورم کی کھلی سرحدوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہاں سے، یہ غیر قانونی منشیات بڑے ہندوستانی کھپت والے شہروں اور ٹرانزٹ ہب تک پہنچائی جاتی ہیں۔
جنوبی امریکی کوکین نیٹ ورک
جنوبی امریکی ممالک سے کوکین بین الاقوامی شپنگ کنٹینرز، ایئر کارگو اور کورئیر چینلز کے ذریعے بھارت پہنچتی ہے۔ کھیپ ہندوستانی شہروں تک پہنچنے سے پہلے اسمگلر اکثر یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ٹرانزٹ ممالک کا استعمال کرتے ہیں۔
مغربی افریقی ٹرانزٹ روٹ
بہت سے بین الاقوامی منشیات سنڈیکیٹس مغربی افریقی ممالک کو کوکین کی اسمگلنگ کے لیے ٹرانزٹ ہب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستانی انفورسمنٹ ایجنسیوں نے کئی ایسے معاملات کا پتہ لگایا ہے جہاں غیر ملکی شہری کوریئرز، پارسلز اور ہوائی مسافروں کے ذریعے منشیات کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔
سری لنکا میری ٹائم کوریڈور
سری لنکا اور جنوبی ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ ہیروئن اور مصنوعی منشیات کی سمگلنگ کے راستے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تمل ناڈو اور کیرالہ کے ساحلوں تک غیر قانونی منشیات لے جانے کے لیے اسمگلر ماہی گیری کی کشتیوں اور چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں۔
بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی منشیات کہاں پہنچتی ہیں
وزارت داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو (NCB) کے مطابق، بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی منشیات پہلے ساحلی ریاستوں جیسے گجرات، مہاراشٹر، کیرالہ، اور تمل ناڈو اور سرحدی ریاستیں جیسے پنجاب اور منی پور میں پہنچتی ہیں۔
منشیات کی اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے؟
سمندری اور زمینی اسمگلنگ کے راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے ان داخلی راستوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارسل/کوریئر نیٹ ورکس اور ڈارک نیٹ چینلز کا استعمال روایتی انٹری پوائنٹس کو نظرانداز کرنے کے لیے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2020 اور 2024 کے درمیان اس طرح کے 1,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔
منشیات کی اسمگلنگ کے راستے پر کس فورس کا کریک ڈاؤن
این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت، بارڈر سکیورٹی فورسز (بی ایس ایف، ایس ایس بی، آسام رائفلز، کوسٹ گارڈ) کو زمینی اور سمندری سرحدوں پر منشیات کو روکنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
سمندر کے راستے اسمگلنگ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ملٹی ایجنسی میری ٹائم سکیورٹی گروپ (MAMSG) جو کہ نیشنل سکیورٹی کونسل سیکریٹریٹ کے تحت کام کرتا ہے، سمندری راستے سے آنے والی منشیات کی نگرانی کرتا ہے۔
منشیات ملک کے کونے کونے تک کیسے پہنچتی ہیں
نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) اور پریس انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) کے مطابق، بیرون ملک سے ہندوستان میں آنے والی منشیات کو سمندر، زمین اور ہوائی راستے سے ملک بھر کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ گجرات، مہاراشٹر، پنجاب، اور شمال مشرقی ریاستیں مرکزی داخلی مقامات کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان داخلی مقامات سے منشیات کو ٹرکوں، ٹرینوں، کورئیر سروسز اور پارسل نیٹ ورکس کے ذریعے ملک بھر کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔
COVID-19 کے بعد پوسٹل سروسز کے ذریعے اسمگلنگ میں اضافہ ہوا
COVID-19 کی وبا کے بعد، منشیات کی اسمگلنگ کے لیے کورئیر اور پوسٹل سروسز کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اسمگلروں کو اپنی شناخت چھپانے اور صارفین تک براہ راست پہنچنے کی اجازت دیتا ہے۔ 2019 کے مقابلے 2020 میں اس طرح کے دوروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تاہم، 2020 اور 2024 کے درمیان اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔
بیرون ملک سے درآمد شدہ منشیات ملک میں کہاں پہنچتی ہیں؟
ایران اور پاکستان سے سمندر کے راستے اسمگلنگ: بحر ہند کے علاقے میں ہندوستان کا اسٹریٹجک مقام اسے جنوبی راستے سے اسمگل کی جانے والی افغان ہیروئن کا ایک اہم ٹرانزٹ مرکز بناتا ہے۔ 'ڈیتھ کریسنٹ' مغربی ساحل سے ملک میں داخل ہونے والی ہیروئن، اے ٹی ایس اور چرس کا اہم ذریعہ ہے، جب کہ 'ڈیتھ ٹرائینگل' مصنوعی منشیات، خاص طور پر میتھمفیٹامائن، جو بھارت کے مشرقی ساحل سے اسمگل کی جاتی ہے، کا اہم سپلائر ہے۔ منشیات کی لوڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی بڑی بندرگاہوں میں چابہار (ایران)، گوادر، اور کراچی (پاکستان) شامل ہیں۔
بھارت-پاکستان سرحد کے ساتھ ڈرون اسمگلنگ
سرحد پار منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ڈرون کا استعمال بھارت کی داخلی سلامتی کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر ابھرا ہے، خاص طور پر پنجاب میں بھارت-پاکستان سرحد کے قریب۔ امرتسر، ترن تارن، فیروز پور، اور گورداسپور جیسے سرحدی اضلاع میں ڈرون دیکھنے اور منشیات کی ضبطی میں اضافہ ہوا ہے۔
منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے آپریشنز
منشیات کی سپلائی کی نگرانی کے لیے مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے چار درجے کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ ہر ریاست میں نیٹ ورک کی نگرانی کا نظام ہوتا ہے، جو بڑے پیمانے پر قبضوں اور بین ریاستی اسمگلنگ کے معاملات کی تحقیقات میں مدد کرتا ہے۔
ملک میں منشیات کا استعمال
'آپریشن کرسٹل فورٹریس' کے تحت دہلی میں 328 کلو گرام اعلیٰ قسم کی میتھیمفیٹامین پکڑی گئی۔
'آپریشن وائٹ اسٹرائیک' کے تحت ممبئی لاجسٹک کوریڈور میں 349 کلو گرام کوکین پکڑی گئی۔
'آپریشن کیتامیلن' کے تحت، ہندوستان میں سب سے بڑے ڈارک نیٹ ڈرگ سنڈیکیٹس میں سے ایک کا پردہ فاش کیا گیا، جس کے نتیجے میں 1,127 ایل ایس ڈی بلاٹس، 131.66 گرام کیٹامین، اور 70 لاکھ روپے کی کریپٹو کرنسی ضبط کی گئی۔
'آپریشن میڈ میکس' کے تحت چار براعظموں اور 10 سے زائد ممالک پر پھیلے ہوئے ایک بین الاقوامی دواسازی کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو ختم کر دیا گیا۔
'آپریشن ریزپل' کے تحت، پہلی بار، کیپٹاگون، جسے جہادی منشیات کے نام سے جانا جاتا ہے، کو 182 کروڑ روپے میں ضبط کیا گیا۔
حکومت ملک کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکو ٹراپک مادہ (این ڈی پی ایس) ایکٹ، 1985، نشہ آور ادویات، سائیکو ٹراپک مادوں، اور کنٹرول شدہ مادوں کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اور سزائیں فراہم کرتا ہے۔
حکومت نے 134 نشہ آور ادویات، 173 سائیکو ٹراپک مادوں، اور 45 کنٹرول شدہ مادوں کو عوامی مفاد میں ان کے استعمال کو منظم یا محدود کرنے اور جائز طبی اور سائنسی مقاصد کے لیے ان کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے درج کیا ہے۔
منشیات سے پاک معاشرے کے لیے ہیلپ لائنز
نارکوٹکس کنٹرول انفارمیشن سینٹر (MANAS) نے کال، SMS، چیٹ بوٹ، ای میل، یا ویب کے ذریعے منشیات سے متعلق مسائل کی اطلاع دینے کے لیے 24x7 ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1933 قائم کیا ہے۔ ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 14446 کام چھوڑنے میں مدد کے خواہاں افراد کو ابتدائی مشاورت اور فوری مدد فراہم کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔
NCB میانمار، ایران، بنگلہ دیش اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی بات چیت میں فعال طور پر معلومات کا تبادلہ کرتا ہے اور بین الاقوامی منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے تحقیقات میں تعاون کرتا ہے۔
بیداری میں اضافہ کرنے والے ماسٹر رضاکار
نشا مکت بھارت ابھیان (NMBA) ملک کے تمام اضلاع میں 10,000 سے زیادہ ماسٹر رضاکاروں کے ذریعے شروع کیا گیا ہے۔ یہ 164.9 ملین سے زیادہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، جن میں 55.1 ملین سے زیادہ نوجوان اور 34.3 ملین خواتین شامل ہیں۔
حکومت 352 انٹیگریٹڈ بحالی مراکز برائے عادی افراد (IRCAs)، 46 کمیونٹی بیسڈ پیر لیڈ انٹروینشن (CPLI) مراکز، 75 آؤٹ ریچ اور ڈراپ ان سینٹرز (ODICs)، 148 نشے کے علاج کی سہولیات (ATFs)، اور 138 ضلعوں کے اے ڈی ڈی اے سی سینٹرز کو فنڈ فراہم کر رہی ہے۔
ملک میں کون سی دوا سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے؟
نیشنل ڈرگ ڈیپینڈنس ٹریٹمنٹ سینٹر (NDDTC) کی رپورٹ کے مطابق، "ہندوستان میں مادہ کے استعمال کی شدت،" ہندوستان میں تقریباً 26 ملین لوگ اوپیئڈز استعمال کرتے ہیں۔ 6 ملین سے زیادہ لوگ اوپیئڈ کے استعمال سے متعلق مسائل کا شکار ہیں۔
سب سے زیادہ استعمال ہونے والی منشیات ہیروئن ہے، اس کے بعد فارماسیوٹیکل اوپیئڈز اور افیون ہیں۔ اوپیئڈ کی لت سے متاثر ہونے والے نصف سے زیادہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، دہلی، مہاراشٹر، راجستھان، آندھرا پردیش اور گجرات میں ہیں۔
بچے سانس کی دوائیں بھی استعمال کرتے ہیں
تقریباً 11.8 ملین لوگ سکون آور ادویات (منشیات جو نیند کو متاثر کرتے ہیں) اور سانس لینے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 4.6 لاکھ بچے اور 1.8 لاکھ بالغ شامل ہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، دہلی اور ہریانہ میں ایسے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 850,000 سے زیادہ لوگ خود منشیات کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ ہیروئن (48 فیصد) اور بیپرینورفائن (46 فیصد) سب سے زیادہ عام طور پر انجیکشن کی جانے والی دوائیں ہیں۔ اتر پردیش، پنجاب اور دہلی میں منشیات کے استعمال کی شرح سب سے زیادہ ہے۔