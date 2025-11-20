افغان وزیر عزیزی کا انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کا دورہ، بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش
افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت الحاج نورالدین عزیزی نے انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر (آئی آئی ٹی ایف 2025) کا دورہ کیا۔
Published : November 20, 2025 at 7:46 AM IST
نئی دہلی: افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت الحاج نورالدین عزیزی نے بدھ کو انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر (IITF) 2025 میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کی۔ اس دورے کا مقصد باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ یہ دورہ بھارت کے پانچ روزہ سرکاری دورے کا حصہ ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ ہو رہا ہے۔ سرحد کی بندش کی وجہ سے افغانستان کو تجارتی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
دورے کے دوران عزیزی نے انڈیا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن (ITPO) کے منیجنگ ڈائریکٹر نیرج کھروال سے ملاقات کی اور مستقبل کی نمائشوں میں افغانستان کی شرکت کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان وزیر نے مقامی مصنوعات کی تشہیر کرنے والے افغان شوکیس سمیت مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور مارکیٹ تک رسائی اور وسیع کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے تاجروں سے بات چیت کی۔
تجارتی میلے میں مختلف سٹالز کا دورہ
عزیزی نے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ٹریڈ فیئر کے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا، جن میں مقامی مصنوعات کی نمائش کرنے والے افغان اسٹال بھی شامل تھے اور بھارت میں افغان تاجروں کے ساتھ مارکیٹ تک رسائی اور کاروبار میں وسعت کے مواقع پر بات چیت کی۔ یہ دورہ، سنہ 2021 کے بعد سے کسی افغان وزیر کا آئی ٹی پی او کا پہلا دورہ ہے۔
افغانستان بھارت کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند
افغانستان ہندوستان کے ساتھ تجارت کو متنوع بنانے اور فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل اور مشینری میں ہندوستان کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ مصنوعات افغانستان کو برآمد ہونے والی بڑی برآمدات میں شامل ہیں جبکہ درآمدات میں زرعی مصنوعات اور معدنیات شامل ہیں۔
حالیہ سفارتی اقدامات، جیسے کہ ہندوستان کے کابل مشن کو مکمل سفارت خانے کا درجہ دینا، بڑھتے ہوئے دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں کارگر ثابت ہو رہی ہیں۔ افغانستان کا مقصد کان کنی اور ہائیڈرو پاور پراجیکٹس میں بھارتی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور پاکستان کو نظرانداز کرتے ہوئے متبادل رابطے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ یہ دورہ افغانستان بھارت تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے جس سے علاقائی اقتصادی ترقی اور تعاون کو ممکنہ طور پر فائدہ پہنچے گا۔
اس سے قبل افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اکتوبر 2025 میں بھارت کا چھ روزہ دورہ کیا، جو کہ سال 2021 کے قبضے کے بعد سے نئی دہلی اور طالبان حکومت کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا دورہ تھا۔ اپنے دورے کے دوران متقی نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان نے اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے تجارتی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا۔
مزید پڑھیں:
افغانستان کے وزیر خارجہ دیوبند پہنچے تو بے قابو ہجوم نے سیکورٹی کا گھیرا توڑ دیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا
افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے پہلے دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے، طالبان سے تعلقات میں بڑی پیش رفت
افغانستان پاکستان مذاکرات ناکام، استنبول میں بات چیت کا تیسرا دور بھی فلاپ