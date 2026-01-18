آر ٹی آئی قانون کا غلط استعمال ناقابلِ قبول، وکلا موکلوں کے مقدمات میں معلومات طلب نہیں کر سکتے: سی آئی سی
نئی دہلی: مرکزی انفارمیشن کمیشن (سی آئی سی) نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے کہ وکلا اپنے موکلوں کی جانب سے زیرِ سماعت مقدمات یا تنازعات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے حقِ معلومات (آر ٹی آئی) قانون کا استعمال نہیں کر سکتے۔
یہ فیصلہ ہریانہ کے ایک جواہر نوودیہ ودیالیہ میں سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی کے معاہدے کی منسوخی سے متعلق ایک معاملے میں دائر دوسری اپیل کو مسترد کرتے ہوئے دیا گیا۔ انفارمیشن کمشنر سدھا رانی ریلنگی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اپیل گزار وکیل نے آر ٹی آئی درخواست اپنے بھائی کی جانب سے دائر کی تھی، جو متعلقہ ادارے کو سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی کیا کرتا تھا۔
کمیشن نے کہا کہ اس بات کی کوئی معقول وضاحت پیش نہیں کی گئی کہ اصل فریق خود معلومات کیوں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وکیل نے براہِ راست اپنے موکل کی جانب سے معلومات طلب کیں، جو آر ٹی آئی قانون کے تحت قابلِ قبول نہیں ہے۔
سی آئی سی نے مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وکلا کو اس طرح آر ٹی آئی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تو ہر وکیل اپنے موکلوں کے مقدمات میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس قانون کا سہارا لینے لگے گا، جو آر ٹی آئی ایکٹ کے بنیادی مقاصد کے منافی ہے۔
کمیشن نے مزید کہا کہ آر ٹی آئی قانون کے شفافیت سے متعلق قابلِ ستائش مقاصد کو ذاتی مفادات یا وکالت کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ عوامی ادارے کی جانب سے بعض ریکارڈز کے آتشزدگی میں ضائع ہونے اور ذاتی معلومات کو مستثنیٰ قرار دینے کے موقف کو بھی کمیشن نے درست قرار دیا۔