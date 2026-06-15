اویسی کا وزیر اعظم مودی سے سوال: آپ کی زباں پر ٹرمپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ تم بزدل ہو
اویسی نے بہرائچ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے ایس پی، بی جے پی اور یوگی حکومت کو سخت نشانہ بنایا۔
Published : June 15, 2026 at 12:59 PM IST
بہرائچ: اے آئی ایم آئی ایم کے قومی صدر اسدالدین اویسی نے کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان سمندر میں ہمارے جہاز پر امریکی میزائل حملے میں ہمارے تین بہادر بیٹے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔۔۔ پھر بھی ہم اس کی مذمت کرنے سے قاصر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام وزیر اعظم مودی کی زباں پر کیوں نہیں آتا؟ اویسی نے وزیر اعظم سے سوال کیا، "ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ کی زباں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کیوں نہیں آتا؟"
اے آئی ایم آئی ایم کے قومی صدر اویسی ایک روزہ انتخابی دورے پر بہرائچ پہنچے۔ دیر شام ضلع کے متیرا اسمبلی حلقہ کے شنکر پور علاقے میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی اور سماج وادی پارٹی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے تقریب کے دوران یوپی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے پہلے امیدوار کا بھی اعلان کیا۔
#WATCH | Lucknow, UP | On contesting UP Assembly elections, AIMIM President Asaduddin Owaisi says, " we are prepared to form an alliance to prevent the bjp from returning to power in uttar pradesh, provided we are treated with respect and accorded equal status within that… pic.twitter.com/drXhS6P4SM— ANI (@ANI) June 15, 2026
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اتر پردیش میں پولیس انکاؤنٹر کے نام پر بہت سے بے گناہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ 17000 انکاؤنٹر ہو چکے ہیں، جب کہ آئین کسی مذہب یا طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جانتے ہیں کہ جن کے گھر گرائے جاتے ہیں وہاں بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے"۔
اویسی نے مزید کہا، "ہم جانتے ہیں کہ انکاؤنٹر کس کا مقدر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کمیونٹی کے نوجوان جیلوں میں اپنی زندگیاں برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسی ناانصافی کے خلاف لڑتے ہیں۔"
اویسی نے کہا، "آپ ہمیں 'بی ٹیم' کہتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ بنگال میں کیا ہوا، سبھی بی جے پی میں چلے گئے، سماج وادی پارٹی کے اکھلیش 'دی دی' کی مدد کے لیے بنگال گئے، پھر بھی وہاں سبھی بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ بہار میں ہمارے ایم ایل ایز کو توڑا گیا، لیکن ہم دوبارہ جیت گئے۔ بہرائچ اور مٹیرا کے عوام مجلس کا ساتھ دیں۔ ہم اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے مرنا پسند کریں گے۔۔"
جلسہ عام کے دوران، اویسی نے اعلان کیا کہ انہوں نے اتر پردیش کے ریاستی صدر شوکت علی کو متیرا سے اپنے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ، ہم اپنے 'جہاد' (جدوجہد) کی طاقت سے متیرا، بہرائچ اور پوری ریاست میں گیم پلٹ دیں گے۔
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، "اگر میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے بارے میں کچھ نہ کہوں تو بابا امبیڈکر اور میرے بھائی دونوں ناراض ہوں گے۔ میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ایک 'وشوا گرو' (عالمی رہنما) بن گیا ہے۔"
اویسی نے پی ایم مودی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ "جب ظالم ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور عمان کے درمیان پانی میں ایک ہندوستانی جہاز پر میزائل فائر کیا، جس میں تین ہندوستانی شہری مارے گئے، تو ڈونالڈ ٹرمپ کا نام آپ کے زبان پر کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتائیں کہ تین ہندوستانی شہری مارے گئے، اس کے باوجود نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فعل کی مذمت نہیں کی۔"
اویسی وہیں نہیں رکے؛ انہوں نے مزید کہا، "ارے انکاؤنٹر کرو، 'ملا' کو مارو، اسے داڑھی سے پکڑو اور مارو۔ گھروں میں گھساؤ، مدارس کو مسمار کرو- یہ کیسی بہادری ہے؟ تم بزدل ہو، بزدل ہو، تین ہندوستانی شہری مارے گئے، پھر بھی ہمارے وزیر اعظم اس کی مذمت نہیں کر سکے۔"
نریندر مودی کے اقتدار میں 12 سال مکمل ہونے کی تقریبات پر تبصرہ کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ قیمتیں اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہم قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔
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