چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی سیکیورٹی مزید سخت؛ سی آئی ایس ایف کے اضافی ریزرو دستے تعینات
چیف الیکشن کمشنر کی دہلی میں واقع رہائش گاہ، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر پر ذاتی حفاظتی دستے میں اضافی اہلکار شامل کیے گئے۔
Published : October 8, 2026 at 6:18 PM IST
نئی دہلی: انتخابی فہرستوں کے خصوصی جائزے (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ملک گیر سیاسی احتجاج اور خدشات کے پیش نظر، سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی سیکیورٹی کے لیے 'اضافی ریزرو' اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اقدام خطرات کے تازہ جائزے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر کو جاری ہونے والے احکامات کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی سیکیورٹی کو مزید تقویت دی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی نئی موتی باغ کالونی (نئی دہلی) میں واقع رہائش گاہ، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے مرکزی دفتر اور ان کے ذاتی حفاظتی دستے میں اضافی اہلکار شامل کیے گئے ہیں۔ ان کی سرکاری رہائش گاہ کے ارد گرد 24 گھنٹے پولیس کا سخت پہرہ نافذ کر دیا گیا ہے۔
حکام نے واضح کیا ہے کہ گیانیش کمار کو پہلے سے ملک کا دوسرا اعلیٰ ترین 'Z+' سیکیورٹی کور حاصل ہے (جس سے اوپر صرف وزیر اعظم کو ملنے والا ایس پی جی کور ہوتا ہے)۔ حالیہ اقدام سیکیورٹی کیٹیگری میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ موجودہ خطرات کے پیش نظر پہلے سے موجود ریزرو پول سے فورسز کو متحرک کیا گیا ہے۔
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سیکیورٹی میں اضافے کا یہ فیصلہ اپوزیشن کے 'انڈیا' اتحاد کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے اور برطرفی کے لیے شروع کی گئی شدید مہم کے دوران سامنے آیا ہے۔ کانگریس رہنماؤں راہل گاندھی، ملکارجن کھرگے، پرینکا گاندھی واڈرا کے ساتھ ساتھ سماج وادی پارٹی اور ترنمول کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر حکومتی دباؤ میں کام کرنے، "کٹھ پتلی" بننے اور انتخابی عمل میں ہیرا پھیری کے الزامات عائد کرتے ہوئے ملک گیر مظاہرے کر رہی ہیں۔