سوڈان میں آر ایس ایف کے ہاتھوں یرغمال اوڈیشہ کا نوجوان کا رہا ہو کر گھر لوٹا
بھونیشور ایئرپورٹ پہنچنے پر نوجوان کے والدین نے اس کا استقبال کیا۔ ماں کے گلے لگتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔
Published : December 17, 2025 at 8:43 PM IST
بھونیشور: سوڈان میں ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) کے ذریعے یرغمال بنایا گیا اوڈیشہ کے اوڈیا کا نوجوان آدرش بہیرا آخر کار اپنے گھر واپس آگیا ہے۔ جگت سنگھ پور ضلع کے کوٹکانہ گاؤں کے رہنے والے آدرش کے گھر والے اس کے اغوا کے بعد سے پریشان تھے۔ بیٹے کی واپسی پر اہل خانہ نے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
بھونیشور ایئرپورٹ پہنچنے پر آدرش کا اس کے والدین نے استقبال کیا جو خوشی اور جذبات سے لبریز تھے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا تو آدرش کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آدرش ابوظہبی اور حیدرآباد کے راستے آج بھونیشور پہنچے۔ واضح رہے کہ آدرش کی اڈیشہ واپسی وزارت خارجہ (MEA) کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے آدرش نے اپنا خوفناک تجربہ شیئر کیا۔ اس نے بتایا کہ "مجھے تقریباً ڈیڑھ ماہ تک یرغمال بنا کر رکھا گیا۔ وہ مجھے جنگل میں لے گئے اور بے دردی سے مارا پیٹا۔ مجھے ایک تاریک کوٹھری میں رکھا گیا اور کھانے کے لیے صرف روٹی اور بسکٹ دیے گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے خاندان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گا، لیکن اب میں گھر واپس آ کر بہت شکر گزار ہوں۔"
آدرش کے والد کشیترا بہیرا نے کہا کہ "ہم اپنے بیٹے کی محفوظ واپسی پر بہت خوش ہیں۔ اس نے پچھلے ڈیڑھ ماہ سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میرا بیٹا بہت کمزور ہو گیا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی اس کی ماں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ہم ہمیشہ حکومت کے مقروض رہیں گے۔"
آدرش اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن ہے۔ آدرش کی بیوی سسمیتا بہیرا اور ان کے دو بیٹے بھی اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ سسمیتا نے کہا، "یہ سب ایک برے خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ وہ آج صحیح سلامت گھر پر ہیں۔ جب وہ 2022 میں سوڈان گئے تھے، اس وقت میرا بڑا بیٹا پانچ سال کا تھا اور میرا چھوٹا بیٹا صرف 12 دن کا تھا۔ بچے بھی اپنے باپ کو اپنے ساتھ پا کر بہت خوش ہیں۔"
اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے سوڈان میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے گئے آدرش کمار بہیرا کی بحفاظت واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزارت خارجہ اور سوڈان میں بھارتی سفارت خانہ کا شکریہ ادا کیا۔ جگت سنگھ پور کے رہنے والے آدرش کو سوڈان کے دارفر علاقے میں آر ایس ایف ملیشیا نے اغوا کیا تھا۔
مزید پڑھیں:
سوڈان میں امن کا راستہ صاف، متحارب گروپ دو سال بعد جنگ بندی پر متفق
کیا ہے سوڈان کا خونی تنازعہ؟ متحدہ عرب امارات کس حد تک ذمہ دار؟ سونے سے مالامال سوڈان کی مکمل کہانی
سوڈان: دارفور کے ہسپتال میں سینکڑوں لوگوں کا قتل عام، نیم فوجی دستوں پرنسل کشی کا الزام