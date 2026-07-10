دہلی ہائی کورٹ: اداکار راجپال یادو کو چیک باؤنس کیس میں تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی
عدالت میں دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتہ کرانےکی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش ناکام رہی جس کےبعد عدالت نے راجپال یادو کو سزا سنائی
Published : July 10, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے چیک باؤنس کیس میں بالی ووڈ اداکار راجپال یادو کو تین ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ جسٹس سوارانا کانتا شرما کی قیادت والی بنچ نے یہ حکم جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے 2 اپریل کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
سماعت کے دوران عدالت نے دونوں فریقین کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ 16 فروری کو عدالت نے راجپال یادو کو 18 مارچ تک عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔اس سے قبل 5 فروری کو ہائی کورٹ نے انہیں کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں فوری طور پر خودسپردگی کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے بعد انہوں نے خودسپردگی کر دی تھی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔
راجپال یادو کو کرکڑڈوما کورٹ نے چیک باؤنس کیس میں قصوروار ٹھہرایا تھا اور سزا سنائی تھی۔ تاہم، جون 2024 میں، ہائی کورٹ نے سزا کو معطل کر دیا، یہ اس بنیاد پر کہ یادو چونکہ عادی مجرم نہیں تھا، اس لیے اس کی سزا کو معطل کیا جا رہا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ککڑڈوما کورٹ نے راجپال یادو کو چیک باؤنس کیس میں مجرم قرار دینے کے بعد ان پر 1.6 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ عدالت نے ان کی بیوی رادھا پر فی کیس 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ دونوں کو سات چیک باؤنس کیسوں کے سلسلے میں سزا سنائی گئی تھی۔
شکایت کنندہ، مرلی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ نے عدالت کو مطلع کیا کہ راجپال نے اپریل 2010 میں فلم اتہ پتہ لاپتہ* کو مکمل کرنے کے لیے کمپنی سے مالی مدد مانگی تھی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان 30 مئی 2010 کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے اور راجپال یادو کی کمپنی کو 5 کروڑ کا قرض دیا گیا۔
معاہدے کے تحت راجپال کو سود سمیت آٹھ کروڑ روپے واپس کرنے تھے۔ تاہم، وہ ابتدائی طور پر رقم ادا کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان تین بار معاہدے کی تجدید ہوئی۔ 9 اگست 2012 کے حتمی معاہدے میں، ملزم راجپال یادو نے شکایت کنندہ کو 11,10,60,350 روپے کی رقم واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ راجپال یادو کی کمپنی بھی یہ ادائیگی کرنے میں ناکام رہی۔
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اپنے دفاع میں راجپال یادو نے عدالت کو بتایا کہ اس نے مرلی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سے کوئی رقم ادھار نہیں لی تھی۔ اس کے بجائے، اس نے کمپنی میں فنڈز لگانے کا دعویٰ کیا۔ تاہم، ککڑڈوما کورٹ نے ان کی دلیل کو مسترد کر دیا اور انہیں چیک باؤنس کے جرم کا مجرم قرار دیا۔