پرکاش راج اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے، ووٹر لسٹ تنازع پر اداکار کا شدید اعتراض
پرکاش راج نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ویڈیو میں کرناٹک الیکشن کمیشن سے کئی سوالات کیے۔
Published : August 13, 2026 at 3:59 PM IST
بنگلورو : معروف اداکار پرکاش راج نے کرناٹک میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی ایس آئی آر کے دوران ووٹر لسٹ میں اپنے نام کی حیثیت کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے شدید سوالات کیے ہیں۔ پرکاش راج کا کہنا ہے کہ پہلے الیکشن حکام کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ ان کے ووٹر ریکارڈ میں غلطی ہوئی ہے اور اسے درست کیا جائے گا، لیکن بعد میں کمیشن کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی کہ ان کا نام حذف نہیں کیا گیا بلکہ انہیں سابق پتے سے منتقل شدہ یعنی منتقل قرار دیا گیا ہے۔
پرکاش راج نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ویڈیو میں کرناٹک الیکشن کمیشن سے کئی سوالات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے ریکارڈ کو مستقل طور پر شفٹ (shifted) دکھایا گیا تو عملی طور پر انہیں نئے پتے سے ووٹر کے طور پر اندراج کے لیے دوبارہ درخواست دینا ہوگی۔ اداکار کے مطابق ان کی جانب سے معاملہ اٹھائے جانے اور ویڈیو کے بڑے پیمانے پر وائرل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے اہلکاروں نے ان سے رابطہ کیا۔
پرکاش راج کا دعویٰ ہے کہ اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ معاملے میں غلطی ہوئی ہے اور اسے درست کردیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ بعد میں میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ ان کا نام حذف نہیں ہوا بلکہ انہیں صرف shifted کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔ پرکاش راج نے کمیشن کے اس مؤقف پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکام نے خود پہلے غلطی تسلیم کی تھی تو بعد میں مختلف وضاحت کیوں دی گئی۔
دوسری جانب بنگلورو کے متعلقہ انتخابی حکام نے واضح کیا ہے کہ پرکاش راج کا نام دانستہ طور پر ووٹر لسٹ سے حذف نہیں کیا گیا۔ حکام کے مطابق (ایس آئی آر) کے دوران ان کے پرانے درج شدہ پتے پر تصدیق کی گئی اور معلوم ہوا کہ وہ وہاں اب مقیم نہیں ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کے نام کو shifted کے زمرے میں رکھا گیا۔ حکام کے مطابق پرکاش راج نے خود بھی موجودہ پتے پر رہائش اختیار کرنے کی بات تسلیم کی ہے اور نئے پتے پر ووٹر کے طور پر اندراج کے لیے متعلقہ طریقہ کار اختیار کیا جاسکتا ہے۔
پرکاش راج نے الیکشن حکام کی اس وضاحت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ صرف ان کے ووٹر ریکارڈ کا نہیں بلکہ ایک عام شہری کے حق رائے دہی اور انتخابی نظام کی شفافیت کا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وہ ایک معروف شخصیت نہ ہوتے تو کیا الیکشن حکام ان سے اسی طرح رابطہ کرکے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے؟ اداکار نے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید ویڈیوز جاری کریں گے اور جلد صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔
پرکاش راج کا معاملہ کرناٹک میں جاری ایس آئی آر کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں ووٹر لسٹ کی گھر گھر تصدیق اور پرانے ریکارڈ کی جانچ کا عمل جاری ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق کرناٹک میں 5.54 کروڑ سے زائد ووٹرز کے ایس آئی آر میپنگ عمل میں ایک کروڑ سے زیادہ نام غیرحاضر، منتقل، انتقال و دیگر زمروں میں رکھے گئے ہیں۔ اس صورتحال نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی تشویش پیدا کی ہے۔
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الیکشن حکام کا کہنا ہے کہ ایس آئی آر کا مقصد انتخابی فہرست کو درست اور اپ ڈیٹ کرنا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں اور بعض شہری حلقوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ تصدیقی عمل کے دوران حقیقی ووٹرز کے نام بھی متاثر ہوسکتے ہیں۔ پرکاش راج اور الیکشن حکام کے بیانات میں بنیادی فرق اس بات پر ہے کہ ان کے نام کے ساتھ "حذف" اور "منتقل شدہ" کی حیثیت کو کس طرح سمجھا جائے۔