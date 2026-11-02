اداکار عمران خان نے معافی مانگ لی، کہا- احتجاجی مظاہروں میں حصہ نہیں لیں گے
اداکار عمران خان نے بمبئی ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا، وہ مستقبل میں احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے۔
Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST
ممبئی: اداکار عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر (CEC) گیانیش کمار کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شامل ہونے پر پیر کو غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کے احتجاجی مظاہرے میں حصہ نہیں لیں گے۔
اس سے قبل، بمبئی ہائی کورٹ نے اداکار کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک 'اوورسیز سٹیزن آف انڈیا' (OCI) کارڈ ہولڈر ہونے کے ناطے، انہیں "ملک پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔"
News Alert! Leave India notice: Actor Imran Khan tenders unconditional apology, gives undertaking to Bombay HC he would not take part in protest. https://t.co/k2KN75T9fl— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
مستقبل میں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا
سماعت کے دوران، بمبئی ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر 'اسپیشل انٹینسو ریویژن' (SIR) کا "دور دور تک کوئی اثر نہیں پڑتا" اور انہیں "بھارتی شہریوں کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔" عدالت نے ان سے کہا کہ وہ یا تو غیر مشروط معافی مانگیں، حلف نامہ دائر کر کے افسوس کا اظہار کریں، یا ایس آئی آر کو لے کر ہوئے احتجاجی مظاہروں میں اپنی شمولیت کے حوالے سے ایک تحریری اقرار نامہ (undertaking) جمع کرائیں کہ مستقبل میں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔
'فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس' سے جاری کردہ 'لیو انڈیا نوٹس'
اس کے بعد عمران خان نے عدالت میں وہ تحریری اقرار نامہ جمع کرا دیا ہے؛ جس کی بدولت ان کے خلاف جاری کردہ 'لیو انڈیا نوٹس' (بھارت چھوڑنے کا نوٹس) پر 7 دسمبر تک کے لیے روک لگا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ، 'فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس' (FRRO) کی جانب سے جاری کردہ 'لیو انڈیا نوٹس' (LIN) کے خلاف دائر ان کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ اس نوٹس میں انہیں 28 اکتوبر تک بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے پہلے اس نوٹس پر 2 نومبر تک روک لگائی تھی، جسے اب بڑھا کر 7 دسمبر کر دیا گیا ہے۔
"کم از کم اپنی بات رکھنے کا ایک موقع": عدالت
عدالت نے ایف آر آر او (FRRO) سے بھی سوالات کیے اور زبانی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چار دہائیوں سے زیادہ عرصے سے بھارت میں رہائش پذیر اور بغیر کسی مجرمانہ ریکارڈ والے شخص کو 'لیو انڈیا نوٹس' جاری کرنے سے پہلے، اسے "کم از کم اپنی بات رکھنے کا ایک موقع" تو دیا جانا چاہیے تھا۔
امریکی شہری اور ایک 'اوورسیز سٹیزن آف انڈیا' (OCI) کارڈ ہولڈر عمران خان کو 14 اکتوبر کو یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس سے چند روز قبل، 10 اکتوبر کو ممبئی میں چیف الیکشن کمشنر (CEC) گیانیش کمار کے خلاف ہونے والے ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران انہیں حراست میں لیا گیا تھا۔
ایف آئی آر کی بنیاد پر ایف آر آر او نے 'لیو انڈیا نوٹس' جاری کیا
10 اکتوبر کے احتجاجی مظاہرے میں خان کو حراست میں لیے جانے کے بعد، بی جے پی (BJP) کے رہنما کریٹ سومیا نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اداکار نے 'اوورسیز سٹیزن آف انڈیا' (OCI) کے قوانین اور ویزا کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد ممبئی پولیس نے ایک غیر مصدقہ (unproven) ایف آئی آر (FIR) ایف آر آر او کو بھیج دی، جس کی بنیاد پر ایف آر آر او نے 'لیو انڈیا نوٹس' جاری کر دیا۔ 28 اکتوبر کو بمبئی ہائی کورٹ نے فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس (FRRO) کے ذریعے اداکار عمران خان کو دیے گئے 'لیو انڈیا نوٹس' پر پیر، 2 نومبر تک روک لگا دی تھی (جسے اب مزید بڑھا دیا گیا ہے)۔