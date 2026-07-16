'مجھ سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کے بجائے 20 جولائی کے مارچ میں شرکت کریں: سونم وانگچک
وانگچک نے بھوک ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے حامیوں سے 20 جولائی کو چلوسنسد مارچ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
By PTI
Published : July 16, 2026 at 9:58 AM IST
نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن و سائنسدان سونم وانگچک نے سیاسی رہنماؤں اور حامیوں کی اپیلوں کے باوجود اپنی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جواب آئے بغیر انشن توڑنے سے غلط پیغام جائے گا۔
وانگچک نے کہا، "اگر میں کھاؤں گا تو کیا پیغام جائے گا؟ حکومت کو پیغام جائے گا کہ احتساب کی ضرورت نہیں ہے۔ مظاہرین بیٹھ کر چلے جائیں۔۔۔" انھوں نے پوچھا کہ اگر وہ بھوک ہڑتال ختم کر دیتے ہیں تو کیا تبدیلی آئے گی۔
I’m Not in good shape but not so bad either...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 15, 2026
Rather than asking me to break my fast please join me on 20th July... Peaceful March to the Parliament.#cockroachjanataparty #jantarmantar #cjpprotest #chalosansad pic.twitter.com/QZ6VyxVMAR
اس کے بجائے، انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ 20 جولائی کو کاکروچ جنتا پارٹی کے مجوزہ پارلیمنٹ مارچ کو مضبوط کریں۔ انھوں نے زور دے کر کہا کہ، اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو "سیاسی سائنس اور جمہوریت کے حقیقی سبق میں" حصہ لینا چاہیے۔
اپنی بھوک ہڑتال کے 18 ویں دن بدھ کی رات دیر گئے شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وانگچک نے کہا، "مجھے ہزاروں پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں مجھ سے اپنا انشن توڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت سے سینئر سیاستدان میرے پاس آئے اور مجھ سے محبت اور تشویش سے بات کی۔"
انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میری بھوک ہڑتال ختم کرانے کی ہدایت کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے۔
اپنی صحت سے متعلق خدشات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، وانگچک نے کہا کہ اب تک کیے گئے طبی معائنے میں کسی فوری خطرے کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا، "میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں دو چار دن میں مر جاؤں گا۔ 18 دن کی بھوک ہڑتال کے بہت سے طبی ٹیسٹ کرائے گئے ہیں اور نتائج بالکل نارمل ہیں۔ ایک ای سی جی بھی کیا گیا تھا اور یہ برا نہیں ہے۔ میں مزید کئی دن جاری رکھ سکتا ہوں۔"
سماجی کارکن نے مزید کہا کہ، "ہاں، کمزوری ہے اور میرے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، لیکن میرا دل اور کور اب بھی ٹھیک ہے۔"
بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرنے کے بجائے، وانگچک نے حامیوں پر زور دیا کہ وہ 20 جولائی کو سی جے پی کے مجوزہ "چلو سنسد" مارچ میں بڑی تعداد میں شرکت کریں، تاکہ حکومت کو پیغام جائے۔
انہوں نے کہا، "میں تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 20 جولائی کو قومی تعلیمی پالیسی کے تحت تجرباتی تعلیم کے دن کے طور پر منائیں۔ طلباء سیاسی سائنس اور جمہوریت کے حقیقی اسباق کے گواہ بنیں گے اور اس میں حصہ لیں گے۔"
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مہم کی ویب سائٹ یا مسڈ کال پہل کے ذریعے مارچ کے لیے اندراج کریں۔
وانگچک نے کہا، "ہزاروں کی تعداد میں 20 جولائی کو آئیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے سپرد کریں گے۔ تب میں یقین کروں گا کہ یہ صحیح ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔"
کاکروچ جنتا پارٹی نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر احتجاج کر رہی ہے اور مانسون سیشن کے پہلے دن 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کا اعلان کیا ہے۔
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