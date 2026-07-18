کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان مہراج کو یو اے پی اے کیس میں ملی ضمانت
خرم پرویز کو این آئی اے نے 22 نومبر 2021 کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں سہولت کاری کا الزام ہے۔
Published : July 18, 2026 at 8:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں کشمیری انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان مہراج کو ضمانت دے دی ہے۔ پرنسپل اینڈ سیشن جج پیتامبر دت نے ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا۔
یہ ضمانتی حکم خرم پرویز کی رہائی کا راستہ صاف کرتا ہے۔ اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ نے خرم پرویز کو دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں ضمانت دی تھی۔ جسٹس نوین چاولہ کی سربراہی میں تعطیلاتی بنچ نے ضمانت منظور کی۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ خرم پرویز چار سال سے زائد عرصے سے زیر حراست ہیں اور ٹرائل جلد مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ خرم پرویز 2004 میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں اپنی ٹانگ کھو بیٹھے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں اور انہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ نے خرم پرویز کو حکم دیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کریں اور عدالتی اجازت کے بغیر دہلی سے باہر سفر نہ کریں۔ ہائی کورٹ نے خرم پرویز کو کیس سے متعلق عوامی بیانات نہ دینے کا بھی حکم دیا۔
خرم پرویز جموں و کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر اور ایشین فیڈریشن اگینسٹ غیر رضاکارانہ گمشدگیوں کے چیئرپرسن ہیں۔ انہیں این آئی اے نے 22 نومبر 2021 کو گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق خرم پرویز نے بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے انسانی حقوق کے کارکن کی آڑ میں لشکر طیبہ کے ایک رکن کے ساتھ اوور گراؤنڈ کارکنوں کا نیٹ ورک چلایا تھا۔
این آئی اے نے نومبر 2021 میں اس معاملے میں ایک کیس درج کیا۔ این آئی اے کے مطابق، پاکستان میں مقیم لشکر طیبہ کے دہشت گرد، جن میں خرم پرویز، منیر احمد کٹاریہ، ارشد احمد ٹونچ، اور ظفر عباس شامل ہیں، نے لشکر طیبہ کی سرگرمیوں کو مزید بڑھانے اور ہندوستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے نیٹ ورک چلانے کی سازش کی۔ ملزم نے اہم سیکورٹی فورس کی تنصیبات، تعیناتیوں اور نقل و حرکت کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں اور اسے لشکر طیبہ تک پہنچایا۔ مزید برآں، ہماچل پردیش کے ایک سرکاری اہلکار نے اپنے سرکاری عہدے کا استعمال کرتے ہوئے انہیں دستاویزات فراہم کرنے کا دعویٰ کیا کہ وہ اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔