رام مندر میں چوری کی پیشکش کرنے والے ملزمین کو تھرڈ ڈگری ٹارچر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا! پولیس کی حراست میں تینوں ملزم
انسداد بدعنوانی ایکٹ کے خصوصی جج نے رام مندر چوری کے معاملے میں تین ملزمین کو تفتیش کے لیے ریمانڈ پر دینے کا حکم دیا۔
Published : July 8, 2026 at 12:18 PM IST
ایودھیا: رام مندر سے پرساد چوری کرنے کے الزام میں جیل میں بند انوکول مشرا، لوکش مشرا اور کرونیش کو 40 گھنٹے کے لیے پولیس ریمانڈ پر لے جایا گیا ہے۔ انسداد بدعنوانی ایکٹ کے خصوصی جج نے تینوں ملزمین سے پوچھ گچھ کے لیے جسمانی ریمانڈ کا حکم دیا ہے۔
تفتیشی افسر آشوتوش ترپاٹھی ملزم سے رقم اور ضروری اشیاء برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انوکول مشرا، لوکش مشرا اور کرونیش، جو چڑھاوا چوری کرنے کے الزام میں ملزم ہیں، 26 جون سے ضلع جیل میں بند ہیں۔
رہائش گاہوں پر چھپائی گئی دیگر اشیاء اور رقم کی بازیابی کی درخواست
تینوں نے جیل میں تفتیشی افسر کو بیانات دیے تھے جس میں انہوں نے اپنی رہائش گاہوں پر چھپائی گئی دیگر اشیاء اور رقم کی بازیابی کی درخواست کی تھی۔ ان اشیاء کی برآمدگی کے لیے تفتیشی افسر نے عدالت میں ملزمین کے سات روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست دائر کی۔
سرچ وارنٹ جاری کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ
عدالت نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملزم کے وکیل کل شیکھر سنگھ اور اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کے دلائل سنے۔ ملزم کے وکیل نے دلیل دی کہ انڈین سول سکیورٹی کوڈ کی دفعہ 97 یہ فراہم کرتی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کسی بھی ملزم کے خلاف سرچ وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔
وہاں سے سیکشن وارنٹ حاصل کیے جاسکتے ہیں اور ملزم کی معلومات کی بنیاد پر اشیاء برآمد کی جاسکتی ہیں۔ ملزمین نے پولیس کو نامعلوم مقام کی درخواست نہیں کی۔ پولیس نے ملزمین کے گھروں پر چھاپے بھی مارے اور پولیس کسٹڈی ریمانڈ کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی۔
اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمین کے گھروں کا دورہ کیے بغیر سامان برآمد کرنا ناممکن ہے۔
ملزمین پر تھرڈ ڈگری ٹارچر کا استعمال نہیں
دونوں فریقین کے دلائل سننے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تینوں ملزمین کا موقف سننے کے بعد عدالت نے تینوں ملزمین کو 8 جولائی کی صبح 7 بجے سے 9 جولائی کی رات 10 بجے تک پوچھ گچھ اور ضروری اشیاء کی وصولی کے لیے پولیس کی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر تینوں ملزمین کو حراست میں لینے اور جیل میں داخل کرنے سے پہلے ان کا طبی معائنہ کرائے گا۔ اگر ملزمین چاہیں تو ان کے وکیل محفوظ فاصلے سے ان کی نگرانی کر سکتے ہیں۔
پولیس ملزمین پر تھرڈ ڈگری ٹارچر کا استعمال نہیں کرے گی۔ تفتیشی افسر تینوں ملزمین کو ڈسٹرکٹ جیل سے پولیس کی تحویل میں لے گا، ضروری پوچھ گچھ کرے گا اور ان کی معلومات کی بنیاد پر ریکوری بھی کرے گا۔