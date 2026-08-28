مفت آن لائن کوچنگ پر کانگریس کی تنقید: حکومت کی اسکیم کو جواب دہی سے بچنے کی کوشش قرار دے دیا
جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ عوامی دباؤ کے بعد وزیر اعظم نے 15 اگست کو مفت آن لائن کوچنگ کا اعلان کیا۔
Published : August 28, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ شروع کرنے کے اعلان پر کانگریس نے سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے اس منصوبے کو حکومت کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حکومت پہلے سے موجود مفت کوچنگ اسکیم کو بھی مؤثر انداز میں نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے۔
جے رام رمیش نے کہا کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے 17 جون کو راجستھان کے کوٹا میں منعقدہ ’چھاترون کی گونج‘ پروگرام میں ملک میں تیزی سے پھیلتی کوچنگ انڈسٹری اور اس کے سرکاری تعلیمی نظام پر پڑنے والے اثرات کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ ان کے مطابق کوچنگ کا بڑھتا ہوا کاروبار ملک کے سرکاری تعلیمی نظام پر حاوی ہوتا جارہا ہے اور بھارتی خاندان اب کوچنگ مراکز پر حکومت ہند کی تعلیم پر ہونے والی سرمایہ کاری کے مقابلے میں تقریباً ڈھائی گنا زیادہ رقم خرچ کر رہے ہیں۔
लोकसभा में विपक्ष के नेता @RahulGandhi ने 17 जून 2026 को कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आज शिक्षा के क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक उठाया था-कि मुनाफा कमाने वाली कोचिंग इंडस्ट्री ने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की जगह ले ली है और आज भारतीय परिवार कोचिंग…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 28, 2026
جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ عوامی دباؤ کے بعد وزیر اعظم نے 15 اگست کو مفت آن لائن کوچنگ کا اعلان کیا، لیکن حکومت کا سابقہ ریکارڈ اس منصوبے کے کامیاب نفاذ کے حوالے سے اعتماد پیدا نہیں کرتا۔ انہوں نے وزارت سماجی انصاف و تفویض اختیارات کی موجودہ مفت کوچنگ اسکیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ تین برس سے یہ اسکیم اپنے مقررہ ہدف سے پیچھے ہے۔ ان کے مطابق تین برس میں 10,500 امیدواروں کو مفت کوچنگ فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن صرف 2,790 طلبا ہی اس میں شامل ہوسکے، جو مقررہ ہدف کا تقریباً 26 فیصد ہے۔
کانگریس لیڈر نے مزید دعویٰ کیا کہ اس اسکیم کے بجٹ میں ہر سال کمی ہوئی اور گزشتہ سال اس پر ہونے والا خرچ مختص بجٹ کے نصف سے بھی کم رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تفصیلات وزارت سماجی انصاف و تفویض اختیارات سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی 10 اگست 2026 کو پیش کی گئی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں۔
دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوچنگ کلاسز غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں پر مالی بوجھ ڈالتی ہیں، اس لیے حکومت نوجوانوں کے لیے مختلف مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا نظام فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ملک کے پاس ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، بہترین اساتذہ اور باصلاحیت افراد موجود ہیں، جنہیں ایک پلیٹ فارم پر لاکر نوجوانوں کے لیے مفت کوچنگ کا مکمل نیٹ ورک تیار کیا جائے گا۔
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جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ حکومت کو صرف آن لائن کوچنگ تک محدود رہنے کے بجائے ملک کے سرکاری تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے مفت آن لائن کوچنگ کے اعلان کو ’’جوابدہی سے بچنے کی کوشش‘‘ قرار دیتے ہوئے اس کے مؤثر نفاذ پر سوال اٹھایا ہے۔