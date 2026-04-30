دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر بڑا حادثہ: چلتی کار میں آگ لگنے سے پانچ افراد زندہ جل گئے
تمام مہلوکین مدھیہ پردیش کے شیوپور کے رہنے والے تھے اور ویشنو دیوی میں پوجا کر کے واپس آ رہے تھے۔
Published : April 30, 2026 at 8:51 AM IST
الور: دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر موج پور کے قریب لکشمن گڑھ پولیس اسٹیشن کی حدود میں بدھ کی رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چلتی گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد زندہ جل گئے۔ گاڑی کا ڈرائیور بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پایا۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام مرنے والے مدھیہ پردیش کے شیوپور کے رہنے والے تھے اور ویشنو دیوی میں پوجا کر کے واپس آ رہے تھے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی لکشمن گڑھ پولیس فورس اور انتظامی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مہلوکین کے اہل خانہ کو اطلاع کر دی ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ایکسپریس وے پر ٹریفک بھی کچھ دیر کے لیے جام رہا۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں آگ لگنے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔
رپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والوں میں تین خواتین، ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد شامل ہیں۔ کار کا ڈرائیور ونود کمار مہر اس واقعے میں 80 فیصد جھلس گیا اور اس وقت اس کا علاج چل رہا ہے۔
