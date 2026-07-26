'عاجزی کے ساتھ ذمہ داری قبول کرتا ہوں'، نئے وزیر تعلیم مقرر ہونے پر پرہلاد جوشی کا تبصرہ
پرہلاد جوشی کو امورِ صارفین کے وزیر کے طور پر ان کے کردار کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔
Published : July 26, 2026 at 9:11 AM IST
نئی دہلی: نئے مقرر ہونے والے مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے کہا کہ وہ اس ذمہ داری کو فرض شناسی اور عاجزی کے احساس کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔
نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر ملک بھر میں طلبہ کے بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج کے بعد صدر دروپدی مرمو کی جانب سے مرکزی کونسل آف منسٹرز سے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول کیے جانے کے بعد جوشی کو وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے۔ جوشی کو کنزیومر افیئرز کے وزیر کے طور پر ان کے کردار کے علاوہ وزارت تعلیم کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔
انہوں نے ہفتے کی رات نامہ نگاروں کو بتایا، "مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ میں اس ذمہ داری کو فرض شناسی اور عاجزی کے احساس کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔"
#WATCH | Delhi | On being given the additional charge of the Education Ministry, Union Minister Pralhad Joshi says, "...I accept this responsibility with a sense of duty and humility. I am thankful to the Prime Minister. In the last 12 years of Prime Minister Narendra Modi's… pic.twitter.com/N4GtOln9ws— ANI (@ANI) July 25, 2026
جوشی نے کہا کہ "وزیر اعظم مودی کی حکومت کے گذشتہ 12 برسوں کے دوران کئی تاریخی کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ گذشتہ چار سے پانچ برسوں میں، دھرمیندر پردھان نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو نافذ کرنے کے ساتھ کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر اعظم کی رہنمائی میں، میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کارکردگی دکھانے اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کروں گا۔"
اس سے قبل دن میں، پردھان نے نیٹ پیپر لیک تنازع پر ان کے استعفے مطالبے پر ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔پردھان نے کہا کہ یہ ان کے لیے "انفرادی وقار" کا معاملہ نہیں تھا اور وہ گذشتہ 10 دنوں میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے کو دیکھ کر پریشان تھے۔
فی الحال پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کے ردعمل میں کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف ترجمان سوربھ داس نے خبردار کیا کہ جو بھی وزیر تعلیم بنے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوان ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
#WATCH | Delhi | On Union Minister Pralhad Joshi given additional charge of the Education Ministry, Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, " our concerns and demands have been addressed. those demands resonated with the youth across the country, which is why… pic.twitter.com/FvxwPrUFxX— ANI (@ANI) July 25, 2026
سوربھ داس نے کہا کہ "ہمارے خدشات اور مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ مطالبات ملک بھر کے نوجوانوں کے دل کی آواز تھے، یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کو ملک گیر حمایت حاصل ہوئی۔"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ "جو بھی وزیر تعلیم بنے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ وہ جوابدہی کا مطالبہ کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں کے مفاد میں کام کریں۔"
سوربھ نے پیپر لیک کو روکنے سمیت مطالبات میں شامل پانچ نکات کو نافذ کرنے کے نوجوانوں کے مطالبات کو دہرایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ "بہت جلد" نئے وزیر تعلیم سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت نے ایک ماہ کے اندر میٹنگ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔"
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