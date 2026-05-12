وزیر اعظم کی کفایت شعاری اپیل پر راج ٹھاکرے کا حملہ، شرد پوار نے آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ کر دیا
راج ٹھاکرے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ کفایت شعاری کا آغاز اپنی پارٹی اور حکومتی نظام سے کریں
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST
ممبئی: وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ملک میں ایندھن کے کم استعمال، سونے کی خریداری مؤخر کرنے اور کفایت شعاری اپنانے کی اپیل پر سیاسی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے سربراہ راج ٹھاکرے نے کہا ہے کہ حکومت کو مغربی ایشیا کی جنگ کا بہانہ بنانے کے بجائے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ معیشت اندر سے کمزور ہو چکی ہے، جبکہ این سی پی (شرد پوار گروپ) کے صدر شرد پوار نے اس صورتحال پر آل پارٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔
راج ٹھاکرے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لگاتار دو پوسٹوں میں وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام سے مسلسل قربانی مانگنے اور اخلاقی اپیلیں کرنے کا سلسلہ اب بے معنی ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کو حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ملک کی معیشت بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہے مگر اندرونی طور پر کمزور ہو چکی ہے۔
सस्नेह जय महाराष्ट्र,— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 12, 2026
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय…
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ وہ کفایت شعاری کا آغاز اپنی پارٹی اور حکومتی نظام سے کریں۔ راج ٹھاکرے نے سوال اٹھایا کہ جب وزیر اعظم اور ان کے ساتھی سینکڑوں گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ ملک بھر میں سفر کرتے ہیں تو اس فضول خرچی پر کیوں بات نہیں کی جاتی۔
راج ٹھاکرے نے روپے کی قدر میں گراوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کے دوران بھارتی کرنسی میں نمایاں کمی آئی ہے، حکومت عوام کو بتائے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ مودی کے دور اقتدار میں ریزرو بینک کے تین گورنروں نے استعفیٰ دیا، جس کی وجوہات پر بھی حکومت خاموش ہے۔
انہوں نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ماہر معیشت تھے اور اہم فیصلوں سے پہلے ماہرین سے مشورہ کرتے تھے، جبکہ موجودہ حکومت صرف ’’من کی بات‘‘ سناتی ہے، ماہرین کی بات سننے کو تیار نہیں۔
ایم این ایس سربراہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر پٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کی ضرورت اتنی ہی اہم تھی تو گزشتہ اسمبلی انتخابات اور بڑے سیاسی روڈ شوز کے دوران یہ خیال حکومت کو کیوں نہیں آیا، جب لاکھوں لیٹر ایندھن انتخابی مہمات میں خرچ کیا گیا۔
راج ٹھاکرے نے ’’ریوڑی کلچر‘‘ یعنی مفت اسکیموں کی سیاست کو بھی معیشت کی خرابی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن مفت اسکیموں کا وزیر اعظم خود مذاق اڑاتے تھے، انہی کے ذریعے مختلف ریاستوں میں انتخابات جیتے گئے۔ ان کے مطابق مہاراشٹر کی ’’لڑکی بہن یوجنا‘‘ جیسی اسکیموں نے ریاستی معیشت کو بحران کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी (@narendramodi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक,…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2026
دوسری جانب این سی پی (شرد پوار گروپ) کے سربراہ شرد پوار نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اچانک کفایت شعاری کے اعلانات سے عوام، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے قومی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں اور معاشی ماہرین کا اجلاس بلا کر مشترکہ حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ شرد پوار نے زور دیا کہ قومی اہمیت کے فیصلے یکطرفہ انداز میں نہیں بلکہ تمام سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لے کر کیے جانے چاہئیں۔
واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ خطاب میں عوام سے پٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال، غیر ضروری غیر ملکی سفر اور سونے کی خریداری مؤخر کرنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، اس لیے بھارت کو زرمبادلہ کے تحفظ اور معاشی استحکام کے لیے احتیاطی اقدامات اپنانا ہوں گے۔