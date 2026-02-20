'حملے بالکل ناقابل قبول': اسرائیل میں ہندوستانی کارکنوں پر حملے، اسرائیل نے حملے کی مذمت کی، کہا، حملہ آور پکڑے گئے
اسرائیل نے اشکلون میں دو ہندوستانی کارکنوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "بالکل ناقابل قبول" قرار دیا ہے۔
Published : February 20, 2026 at 10:51 AM IST
نئی دہلی: اسرائیل نے اشکیلون میں لوگوں کے ایک گروپ کے ذریعہ دو ہندوستانی شہریوں پر جسمانی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کی ایک ویڈیو بدھ کو وائرل ہوئی تھی۔ اس واقعے کو "بالکل ناقابل قبول" قرار دیتے ہوئے، ہندوستان میں اسرائیلی سفارت خانے نے بتایا کہ ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، سفارت خانے نے کہا کہ "مجرموں" کا حملہ "بالکل ناقابل قبول" تھا۔ اس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اسرائیلی پولیس نے مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سفارت خانے نے جمعرات کو کہا، "کل (بدھ) کو اشکیلون میں مجرموں کی طرف سے دو ہندوستانی کارکنوں پر حملہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی پولیس نے مجرموں کو پکڑ لیا ہے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے گی۔"
The attack on two Indian workers yesterday in Ashkelon by delinquents is absolutely unacceptable.— Israel in India (@IsraelinIndia) February 19, 2026
The Israeli police have caught the perpetrators and will bring them to justice.
حملہ آوروں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر مارا پیٹا
بدھ کے روز، اسرائیلی نشریاتی ادارے، کان (KAN) کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کم از کم دو افراد کو سیاہ اور نیلے رنگ میں ملبوس حملہ آوروں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر مارا پیٹا جو کہ ایک عوامی پارک دکھائی دے رہا تھا۔
اسرائیل میں پہلے سے طے شدہ نسل پرستانہ حملہ
اس واقعہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس لیڈر پون کھیرا نے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے اس معاملے پر غور کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، "...اسرائیل کے اشکیلون میں دو ہندوستانی شہریوں پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ نسل پرستانہ حملہ تھا، جس کی منصوبہ بندی نجی بات چیت کے دوران کی گئی تھی۔ یہ اس طرح کا پہلا حملہ نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے کہ یہ آخری بھی نہیں ہو سکتا۔"
Yesterday, two Indian citizens were brutally attacked in Ashkelon, Israel.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 18, 2026
It was a premeditated racist assault, planned over private chats. This is not the first such attack. And sadly, it may not be the last.
The government’s failure to generate adequate employment at home… pic.twitter.com/ZPFYcrrfj1
وہاں ہمارے لوگوں کو وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے
نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے، کھیرا نے کہا کہ یہ گھر پر مناسب روزگار پیدا کرنے میں حکومت کی ناکامی ہے جس نے ہندوستانی مزدوروں کو اسرائیل میں کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ "یہ (حکومت) ہندوستانی مزدوروں کو وہاں بھیجتے وقت ہندوستان-اسرائیل 'دوستی' کا جشن مناتی ہے۔ لیکن جب ہمارے لوگوں کو وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس جے شنکر کو فوری طور پر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، متاثرہ کی حالت کی تصدیق کرنی چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو اسے مناسب، مفت طبی دیکھ بھال تک رسائی یقینی بنانا چاہیے"۔
"نسل پرستی کا مسئلہ"
وزیر اعظم مودی کے اسرائیل کے دورے سے کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے کے ساتھ، کھیرا نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران "نسل پرستی کا مسئلہ" اٹھائیں گے۔ "پی ایم مودی جلد ہی اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، کیا وہ اسرائیل میں ہندوستانی شہریوں کے خلاف نسل پرستی اور پرتشدد حملوں کا معاملہ اٹھائیں گے؟" انہوں نے کہا.
مودی کا "اگلے ہفتے" اسرائیل کا دورہ
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی "اگلے ہفتے" اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ بڑی امریکی یہودی تنظیموں کے صدور کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، نیتن یاہو نے دونوں ممالک کے درمیان ایک "زبردست اتحاد" کو نوٹ کرتے ہوئے، پی ایم مودی کے آنے والے دورے کا اعلان کیا۔
واضح رہے کہ یہ مودی کا ملک کا دوسرا دورہ ہوگا، ان کے 2017 کے دورے کے بعد جب وہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بنے۔