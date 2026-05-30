مغربی بنگال کے سونار پور میں ابھیشیک بنرجی پر حملہ، پتھر، انڈے اور جوتے پھینکے، قمیض پھاڑی، نعرے لگائے
مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے سونار پور میں لوگوں نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی پر اچانک حملہ کردیا۔
Published : May 30, 2026 at 7:09 PM IST
کولکاتہ: سونار پور، جنوبی 24 پرگنہ ضلع، مغربی بنگال میں، مقامی مظاہرین نے ترنمول کانگریس کے رہنما ابھیشیک بنرجی کے ساتھ دھکہ مکی کی۔ اتنا ہی ان کے اوپر پتھر ، انڈے اور جوتے پھینکے۔ہجوم نے ابھیشیک بنرجی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ابھیشیک بنرجی کو پولیس ہیلمٹ اور پھٹی ہوئی قمیض پہنے علاقے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی پارٹی کے ایک کارکن کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے گئے تھے جو پولنگ کے بعد تشدد میں مارے گئے تھے۔
پولنگ کے بعد تشدد کا شکار ہونے والے ایک متوفی کے خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے بنرجی نے کہا، "دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ علاقے میں کوئی پولیس نہیں ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔"
ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے ساتھ بدسلوکی پر، جسے 'بنگلہ دیش' کہا جا رہا ہے اور سونار پور کے باشندوں کی طرف سے پتھروں اور انڈے پھینکے جا رہے ہیں - یہ بی جے پی حکومت کی سرپرستی میں ہے، عدالت جائیں گے، بار بار یاد دہانی کے باوجود کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں تھا۔
ابھیشیک بنرجی نے مزید کہا، "آج صبح ان کے گھر والوں نے بار بار مجھ سے یہاں نہ آنے کی درخواست کی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنا خوفزدہ کیوں؟ یہ ڈبل انجن والی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، تو اتنا ڈر کیوں؟ جب تک پولس فورس نہیں آتی اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، میں یہیں رہوں گا۔ ہم قانونی مدد بھی لیں گے اور تمام فوٹیج کے ساتھ عدالت بھی جائیں گے۔"
بی جے پی کا اس واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں: سمیک بھٹاچاریہ
اس معاملے پر بی جے پی کے ریاستی صدر سمک بھٹاچاریہ نے کہا، "ان معاملات میں بی جے پی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ایک صحت مند معاشرے میں اس طرح کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ لوگ ہمیشہ تکبر کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ انتخاب اس کا ثبوت ہے۔ جب کہ لوگوں کو شکایات ہو سکتی ہیں، مہذب معاشرے کے لیے ایسی حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ بی جے پی کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم کیوں یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔" انہوں نے کہا کہ اگر ترنمول ہماری جگہ ہوتی تو اپوزیشن بیان دینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوتی۔
انہوں نے مزید کہا میں پولس سے کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ جنوبی 24 پرگنہ میں ہونے والے مظالم کو دیکھتے ہوئے، ٹی ایم سی کو اس طرح کے مسائل پر بولنے کا کوئی سیاسی یا اخلاقی حق نہیں ہے۔ بی جے پی کے تین قومی صدور کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی، اور ان کی گاڑی کے اندر شوبیندو ادھیکاری کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی۔"