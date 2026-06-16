تھپڑ معاملے میں آر ایس ایس کا ہاتھ، طلبہ کی آواز دبانے کی کوشش، کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی کا الزام
سی جے پی کے بانی کو دو افراد نے جئے پور میں احتجاج کے دوران مبینہ طور پر متعدد بار تھپڑ مارے تھے۔
Published : June 16, 2026 at 10:15 AM IST
ناگپور: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے منگل کو الزام لگایا کہ پیر کے روز ان پر حملے کے پیچھے "آر ایس ایس کے کچھ لوگ" تھے۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے اور طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش تھی۔
دیپکے منگل کی صبح ناگپور کے ہوائی اڈے پر اترے، یہاں کے سمویدھان اسکوائر پر دن کے آخر میں نیٹ یوجی 2026 پیپر لیک معاملے میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے سی جے پی احتجاج کرے گی۔
جے پور میں احتجاج کے دوران سی جے پی کے بانی کو دو افراد نے مبینہ طور پر متعدد بار تھپڑ مارا تھا۔ احتجاج کے دوران حامیوں نے دیپکے کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ واقعے کے سلسلے میں دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
یہ پوچھے جانے پر کہ ان کے خیال میں ان پر حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، دیپکے نے الزام لگایا، "آر ایس ایس (راشٹریہ سویم سیوک سنگھ) سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔" جب بھی کوئی حکومت یا ان کے نظریے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا۔
اس دعوے پر کہ ان کے آر ایس ایس کے ساتھ تعلقات ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی، دیپکے نے کہا، "کیا انہوں نے اسی لیے مجھ پر کل حملہ کیا؟" انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان پر حملہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے اور طلباء کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔
دیپکے نے کہا کہ، "ہم اپنے مسائل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؛ آپ جتنا چاہیں ہم پر حملہ کریں۔ ہم اپنا احتجاج پرامن اور جمہوری طریقے سے جاری رکھیں گے اور اپنے بنیادی مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ طلباء ناانصافی کا شکار ہیں، اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔"
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی نے کہا کہ، "اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ، ہم (مہاتما) گاندھی جی اور امبیڈکر کے راستے پر چلتے ہیں، اور یہ ہمارا ستیہ گرہ ہے، ہم پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔"
دیپکے نے ناگپور کے رہائشیوں بشمول طلباء اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن مظاہرے کے لیے منگل کو شام چار بجے سمویدھان اسکوائر پر جمع ہوں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ناگپور میں احتجاج سے قبل سیکورٹی کے وسیع انتظامات کئے گئے ہیں۔ پولیس مظاہرے میں 2000 سے زائد نوجوانوں کی شرکت کی توقع ہے۔ ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ متوقع بھیڑ کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے ناگپور کے اہم مقامات پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔
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