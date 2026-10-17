ابھیجیت دیپکے کو دہلی مجسٹریٹ کورٹ سے مشروط ضمانت مل گئی
دیپکے کو کل ترنگا مارچ سے پہلے حراست میں لیا گیا تھا اور بعد میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔
Published : October 17, 2026 at 4:59 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے کو دہلی کی ایک مجسٹریٹ عدالت نے مشروط ضمانت دے دی ہے۔ دہلی پولیس کی جانب سے احتیاطی تحویل میں لیے جانے کے بعد، انہیں ہفتہ 17 اکتوبر 2026 کو مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں اسپیشل ایگزیکٹیو مجسٹریٹ (ایس ای ایم) عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کی رہائی کا حکم جاری کیا گیا۔
عدالت نے انہیں امن بانڈ پر دستخط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بانڈ مکمل ہونے کے بعد انہیں جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ مجسٹریٹ کورٹ کے حکم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابھیجیت ڈپکے کو عدالتی حراست میں نہیں بھیجا جائے گا۔
مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا
اس سے قبل، ابھیجیت دیپکے کو سخت سیکورٹی کے درمیان ہفتہ کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ انہیں مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں اسپیشل ایگزیکٹیو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کے وکیل نے ان کی پیشی کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ عدالت میں پیشی کے بعد انہیں مشروط ضمانت دے دی گئی۔ اب انہیں امن بانڈ کی رسمی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔
ابھیجیت دیپکے کو جمعہ کو دہلی میں منصوبہ بند "لہرا دو ترنگا" مارچ سے پہلے حراست میں لیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی قومی صدر نیہا بورا کو بھی احتیاطی تدابیر کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انہیں کل رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے دیپکے کو ان کی نئی دہلی کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔
اس سے قبل نیہا بورا کو حراست سے رہا کر دیا گیاتھا۔ بورا نے اپنی رہائی کے بعد کہا کہ ہر طرح سے امن و امان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عام شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ بڑے مجرم ہوں۔
واضح رہے کہ سی جے پی نے لہرا دو ترنگا احتجاج کو اپنے لیڈروں سورو داس اور آشوتوش رانکا کی گرفتاری کے خلاف بلایا۔ دونوں رہنماؤں کو جنتر منتر پر احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا تھا اور انہیں پانچ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے سی جے پی کے مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیاتھا۔ کناٹ پلیس اور آس پاس کے علاقوں میں انڈین سول سروس کوڈ کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں نافذ ہیں۔