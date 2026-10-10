احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن! ابھیجیت دپکے کو طیارے کے اندر سے ہی حراست میں لے لیا گیا، دھرو راٹھی سمیت پانچ سو سے زیادہ لوگوں پر کارروائی
یہ کارروائی چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کے مطالبے کے لیے جنتر منتر پر ہونے والے مجوزہ احتجاج سے پہلے کی گئی۔
Published : October 10, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:49 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دپکے اور ان کے ساتھی کارکنوں سوربھ داس اور آشوتوش رانکا کو آج سنیچر کے روز نئی دہلی پہنچتے ہی دہلی پولیس نے طیارے کے اندر سے ہی حراست میں لے لیا۔ ان تینوں کو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر روک دیا گیا، جہاں پولیس اہلکار طیارے کے اندر داخل ہوئے اور انہیں حراست میں لے لیا۔
اس دوران ابھیجیت دپکے کو دہلی پولیس کے اہلکاروں سے یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ "میں یہاں گرفتار ہونے ہی آیا ہوں؛ مجھے گرفتار کر لو۔ میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا۔"
توقع تھی کہ وہ اور ان کی ٹیم آج جنتر منتر پر سی جے پی کے احتجاج کی قیادت کریں گے۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب حکومت کی جانب سے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے قومی دارالحکومت کے مرکز میں غیر معمولی ناکہ بندی اور سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔
#WATCH | Delhi Police personnel use body cameras on their uniform as they are deployed for security ahead of the CJP protest today. These body cameras work even in the dark. A Police personnel says, "These body cams are to protect us and others. In situations of manhandling, allegations are levelled against Delhi Police. So, these body cams will prove whether we did anything to anyone or not. This will record eveything..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
ووٹر لسٹوں کے خصوصی گہرے نظر ثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ ’بے ضابطگیوں‘ کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کے مطالبے پر سی جے پی، آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور دیگر طلبہ و سیاسی تنظیموں کی طرف سے کی جانے والی احتجاجی کال کو روکنے کے لیے دہلی پولیس اور نیم فوجی دستوں کے دسیوں ہزار جوان دہلی کی سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔
دہلی پولیس کے مطابق، ابھیجیت دپکے، سوربھ داس اور آشوتوش رانکا کے علاوہ آج اب تک 500 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ آج صبح پولیس کے ہاتھوں حراست میں لیے جانے والوں میں معروف کنٹینٹ کریئٹرز دھرو راٹھی اور کاویہ کرناٹک بھی شامل ہیں۔
Jantar Mantar 2.0 has begun. Gyanesh Kumar, your time of facilitating vote chori is over. @CJP_for_India— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سی جے پی کی ایک پوسٹ کے مطابق، جہاں دھرو راٹھی کو دہلی پولیس نے گروگرام میں ان کے گھر سے حراست میں لیا، وہاں کاویہ کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دھولا کنواں کے قریب گھسیٹ کر ایک بس میں ڈالتے ہوئے دیکھا گیا۔
اس غیر معمولی ناکہ بندی اور سختی کی سطح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دارالحکومت میں لگ بھگ 25,000 پولیس اور نیم فوجی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، کم از کم 45 میٹرو اسٹیشنوں پر آمد و رفت (انٹری اور ایگزٹ) پر پابندیاں عائد ہیں، احتجاج والے علاقے اور اس کے آس پاس موبائل انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جب کہ احتجاج سے قبل دہلی کی سرحدوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس ٹرمینلز اور دیگر حساس مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔
Delhi Protest LIVE: Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka Detained Soon After Landing #AbhijeetDipke #CJPProtest #SauravDas #AshutoshRanka https://t.co/Tj0pXPZvAe— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 10, 2026
دھرو راٹھی کو گروگرام میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ دہلی پولیس نے آج صبح یوٹیوبر دھرو راٹھی کو گروگرام میں ان کے گھر سے حراست میں لے لیا۔ توقع تھی کہ راٹھی آج جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گے۔ سی جے پی نے کہا کہ "صبح تقریباً آٹھ بجے، سادہ لباس میں ملبوس لگ بھگ 50 پولیس اہلکار دھرو راٹھی کے گھر پہنچے۔"
سی جے پی کی قانونی امور کی سربراہ رتنا سنگھ بھی پولیس حراست میں
سی جے پی کی قانونی امور کی سربراہ رتنا سنگھ کو بھی آج دہلی پولیس نے ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کے مطالبے کے لیے جنتر منتر پر ہونے والے مجوزہ احتجاج سے پہلے کی گئی۔
बहुत ही दुखद, लीगल head रत्ना सिंह डिटेन्ड हो गई है। https://t.co/ASnbJ0cGcV— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
اب تک 500 سے زائد افراد زیر حراست: دہلی پولیس
دہلی پولیس نے آج صبح دارالحکومت میں سی جے پی اور دیگر تنظیموں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے کی گئی بڑے پیمانے پر ناکہ بندی کے دوران 500 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔
دہلی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ "مختلف مقامات سے الگ الگ گروپوں میں آنے والے تقریباً 500 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مجرمانہ پس منظر رکھنے والے تقریباً 50 افراد کو بھی پکڑا گیا ہے۔ نئی دہلی کو 20 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر زون کے لیے ایک حراستی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ دہلی کے تمام اسٹیڈیمز میں یہ حراستی مراکز بنائے گئے ہیں۔"
बहुत ही दुखद, लीगल head रत्ना सिंह डिटेन्ड हो गई है। https://t.co/ASnbJ0cGcV— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
خاتون کنٹینٹ کریئٹر کاویہ کو گھسیٹ کر بس میں ڈالا گیا
سکیورٹی فورسز نے سی جے پی کے احتجاج سے قبل دہلی کے دھولا کنواں علاقے سے کنٹینٹ کریئٹر کاویہ کرناٹک سمیت کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا مناظر میں پولیس اہلکاروں کو کاویہ اور کئی دیگر خواتین کو گھسیٹ کر بس میں ڈالتے ہوئے دیکھا گیا۔
ملک میں ’بلیک ایمرجنسی‘: عام آدمی پارٹی
عام آدمی پارٹی نے سنیچر کے روز بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر ملک میں "بلیک ایمرجنسی" نافذ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ ردعمل سی جے پی کے احتجاج میں شرکت کے لیے جنتر منتر آنے والے متعدد مظاہرین کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔
Delhi Protest: Police seen detaining people ahead of today's CJP protest. #Delhi #CEC https://t.co/gwPzfPM7jC— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 10, 2026
عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے گوپال رائے نے کہا کہ حکومت نے صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے میٹرو اسٹیشن بند کر دیے اور ٹرینیں منسوخ کر دیں۔ گوپال رائے نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کے بجائے، مرکز نے ملک میں بلیک ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ آج، کمار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ نے دہلی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آپ جتنی بھی طاقت لگا لیں، یہ تحریک دبنے والی نہیں ہے۔"
عام آدمی پارٹی کی دہلی اکائی کے صدر سوربھ بھاردواج نے کہا کہ مظاہرین صرف "پرامن" طریقے سے اپنے مسائل اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن فورسز کی بھاری تعیناتی خوف کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔
سوربھ بھاردواج نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ "آپ طاقت کے بل بوتے پر جین-زی کو خاموش نہیں کر سکتے؛ یہ ہمارے نوجوان ہیں، ان سے بات کریں، ان سے رابطہ قائم کریں۔ بی جے پی حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم ایک خوفزدہ ملک ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں؛ ہم عدم تشدد اور ہندوستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں۔"
Jantar Mantar 2.0 has begun. Gyanesh Kumar, your time of facilitating vote chori is over. @CJP_for_India— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
احتجاجی مہم اور سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات:
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ووٹر لسٹوں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے خلاف چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے 'جمہوریت بچاؤ' مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ دہلی پولیس نے ماضی کی صورتحال اور دیر سے دی جانے والی اطلاع کا حوالہ دیتے ہوئے اس مظاہرے کی باضابطہ اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن پارٹی قیادت نے ہر حال میں جنتر منتر پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزارتِ داخلہ کی ہدایت پر نئی دہلی کے علاقے میں بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 163 (جو سابقہ دفعہ 144 کی طرح ہے) نافذ کر کے ہجوم کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
فورسز کی بھاری تعیناتی اور دہلی کا قلعہ بندی میں تبدیل ہونا
حالات پر قابو پانے کے لیے دہلی پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلح پولیس فورسز (CAPF) بشمول ریپڈ ایکشن فورس (RAF) کے لگ بھگ 11,000 اضافی جوانوں کو فوری طور پر شہر کے حساس مقامات اور سرحدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس نئی نفری کے بعد دہلی میں تعینات کل سکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 26,000 سے 35,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تمام اہم راستوں اور خاص طور پر جنتر منتر کی طرف جانے والی سڑکوں کو لوہے کی کثیر سطحی بیریکیڈز لگا کر پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے تاکہ مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔
Big breaking #CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर @dhruv_rathee को गुरुग्राम उसके घर से हिरासत में लिया गया.....सुबह करीब 8 बजे लगभग 50 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे ध्रुव राठी के घर..... #CJP #cjp_पार्टी #Jantarmanatar #CEC— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
عوامی نقل و حمل اور بازاروں کی بندش
اس غیر معمولی سکیورٹی لاک ڈاؤن کے باعث عام شہریوں کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (DMRC) کو سکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے وسطی دہلی کے لگ بھگ 45 سے 57 اہم میٹرو اسٹیشنوں کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، دہلی کی طرف آنے والی درجنوں طویل فاصلے کی ٹرینیں اور ایکسپریس سروسز بھی منسوخ یا معطل کر دی گئی ہیں تاکہ بیرونی ریاستوں سے مظاہرین دہلی نہ پہنچ سکیں۔ وسطی دہلی کے بڑے تجارتی بازاروں کو بھی سکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر بند رکھا گیا ہے۔
انٹرنیٹ کی معطلی اور قائدین کی گرفتاریاں
وزارتِ داخلہ کی منظوری کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں نے جنپتھ اور کرتویہ پتھ کراسنگ کے اطراف 4 کلومیٹر کے دائرے میں 24 گھنٹے کے لیے تمام موبائل انٹرنیٹ سروسز کو مکمل طور پر معطل کر دیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہجوم کو متحرک ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسری طرف، کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے پولیس نے سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے، ترجمان سورَو داس اور آشوتوش رانکا سمیت کئی اہم رہنماؤں کو دہلی پہنچتے ہی حراست میں لے لیا ہے۔ مزید برآں، احتجاج کی حمایت کرنے والے معروف یوٹیوبر دھرو راٹھی کو بھی گروگرام میں ان کی رہائش گاہ سے علی الصبح ایک مشترکہ آپریشن کے تحت حفاظتی حراست میں لے لیا گیا ہے۔
عدالتی مداخلت اور تنازع
پبلک ٹرانسپورٹ اور انٹرنیٹ پر عائد ان سخت پابندیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے ریمارکس دیے کہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے پوری دہلی کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا اور حکام کو ہدایت دی کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ریگولیٹڈ طریقے سے بحال رکھیں۔ تاہم، زمین پر سخت پابندیاں برقرار ہیں اور پولیس کی جانب سے مشتبہ افراد کی چیکنگ اور حفاظتی حراستوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔
سی جے پی (CJP) کے احتجاجی مظاہرے سے قبل معروف یوٹیوبر دھرو راٹھی کو حراست میں لیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے۔ سی جے پی کے آفیشل ایکس (X) ہینڈل پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ کے مطابق، صبح تقریباً 8 بجے عام لباس (سادہ وردی) میں ملبوس کم و بیش 50 پولیس اہلکار گروگرام میں واقع دھرو راٹھی کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں اپنی حراست میں لے لیا۔
خبر کے اہم نکات
مظاہرے سے پہلے کارروائی: یہ کارروائی 'کاکروچ جنتا پارٹی' (CJP) کے دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاجی مظاہرے سے عین قبل عمل میں آئی ہے، جس کے لیے دھرو راٹھی نے سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز سے شرکت کی اپیل کی تھی۔
پولیس کی بھاری نفری: سی جے پی کا دعویٰ ہے کہ پولیس اہلکار کسی پیشگی اطلاع کے بغیر سادہ لباس میں آئے تاکہ راٹھی کو مظاہرے کی جگہ پہنچنے سے روکا جا سکے۔
سکیورٹی ہائی الرٹ: دہلی پولیس نے امن و امان کی صورتحال کے پیشِ نظر مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور دہلی-این سی آر (Delhi-NCR) کی سرحدوں پر سکیورٹی سخت کرتے ہوئے احتیاطی طور پر کئی افراد کو گرفتار کیا گیا۔