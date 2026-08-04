ابھیجیت دیپکے جھارکھنڈ میں طلبہ تحریک کی کریں گے حمایت! پرشانت کشور کے حوالے سے اہم بیان دیا
'کاکروچ جنتا پارٹی' کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے آر ایس ایس اور بی جے پی پر سخت حملہ کیا۔
Published : August 4, 2026 at 5:00 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر (اورنگ آباد): کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے بہار کی بانکی پور اسمبلی سیٹ پر پرشانت کشور کی جیت پر مثبت ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرشانت کشور جیسا کوئی نیا چہرہ سامنے آتا ہے تو یقیناً ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ دیپکے نے یہ بھی اعلان کیا کہ کاکروچ جنتا پارٹی جھارکھنڈ کے طلباء کے احتجاج کی مکمل حمایت کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ طلباء کو احتجاج کے مقام پر بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، جہاں بیٹھنے اور صفائی جیسی بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ دیپکے نے یاد دلایا کہ جنتر منتر احتجاج کے دوران ان کی پارٹی کو اسی طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ جھارکھنڈ کے طلبہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔
جب دہلی میں ایتھنول ملاوٹ والے پٹرول کے خلاف جاری احتجاج کی حمایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عوامی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ایتھنول ملا ہوا پیٹرول گاڑیوں کے انجن کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایندھن کی مائلیج کو کم کر رہا ہے۔
دیپکے نے واضح کیا کہ وہ اس مسئلہ کے خلاف احتجاج کی حمایت کریں گے جہاں کہیں بھی یہ ہوگا۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر ایتھنول ملا ہوا پیٹرول فروخت کیا جارہا ہے تو صارفین سے 100 فیصد خالص پیٹرول کی قیمت کیوں وصول کی جارہی ہے۔
شیوسینا کے کچھ لیڈروں کے ساتھ ان کی ملاقات کے بارے میں افواہوں کو ختم کرتے ہوئے، ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ ہر روز بہت سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ 30 سالہ نوجوان سے ملنے پر ایسا ہنگامہ کیوں کیا جا رہا ہے۔
دیپکے نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بی جے پی کے پاس ای ڈی اور سی بی آئی جیسی ایجنسیاں ہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے واضح کیا کہ جن قائدین نے ان سے ملاقات کی انہوں نے نوجوانوں کے مسائل کو اٹھانے کے لئے صرف مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس لیے اس ملاقات سے کوئی سیاسی مفہوم نہ نکالا جائے۔
دیپکے نے آر ایس ایس (آر ایس ایس) پر اس کے سرسنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت کے آنے والے یوتھ ڈائیلاگ پروگرام پر سخت تنقید کی۔ دیپکے نے کہا کہ آر ایس ایس نے دیر سے سہی، نوجوانوں کے ساتھ جڑنے کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ اگر آر ایس ایس واقعی نوجوانوں سے جڑنا چاہتی ہے تو اسے اپنی قیادت میں نوجوان چہروں کو آگے لانا ہوگا۔
دیپکے نے کہا کہ جب تک نوجوان اور پڑھی لکھی قیادت سامنے نہیں آئے گی، اس طرح کے مکالمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے آر ایس ایس پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے پیچھے نظریہ کی حمایت کرنے کا الزام لگانے والوں اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے نظریات کی مخالفت کرنے والوں کو دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دیپکے نے بتایا کہ پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ 5 اور 6 اگست کو چھترپتی سمبھاجی نگر(پہلے اورنگ آباد کے نام سے جانا جاتا تھا) میں ہوگی۔ اس میٹنگ میں دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مزید برآں تنظیم کی مضبوطی کے لیے مستقبل کی سمت اور ضروری حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی تفصیلات 6 اگست کو میڈیا سے شیئر کی جائیں گی۔ دیپکے نے بتایا کہ تنظیم کے اہم ارکان اور ترجمان اجلاس میں شرکت کریں گے۔