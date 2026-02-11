رام مندر حملہ سازش کے ملزم عبدالرحمٰن کی لاش ایودھیا پہنچی، والد کا جیل میں قتل کا الزام
والد نے کہا، رات گئے ایک قیدی نے اس پر پتھر جیسی تیز دھار چیز سے حملہ کیا۔ اس کا زخمی بیٹا دم توڑ گیا۔
Published : February 11, 2026 at 12:39 PM IST
ایودھیا: رام مندر حملے کی سازش کے ملزم عبدالرحمان کا خاندان بدھ کی صبح ان کی لاش لے کر ایودھیا میں ان کے گھر پہنچا۔ تدفین کے وقت گھر کو سخت حفاظتی حصار میں رکھا گیا تھا۔ عبدالرحمٰن کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو جیل میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
والد نے کیا کہا؟
عبدالرحمٰن ایودھیا کے عنایت نگر تھانہ علاقے کے مجنائی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان کے والد ابو بکر کے مطابق ان کا بیٹا فرید آباد کی نیمکا جیل میں بند تھا۔ اتوار کو، تقریباً 10:30 بجے، ایک قیدی نے اس پر پتھر جیسی تیز دھار چیز سے حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
ضمانت ہونے والی تھی
والد نے بتایا کہ عبدالرحمٰن کی ضمانت قریب ہے۔ وہ چند روز قبل اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ بیٹے نے بتایا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کی موت کی اطلاع پیر کو دی گئی۔ والد نے بتایا کہ رات 10:30 بجے بیرک میں اس کا ایک اور قیدی سے جھگڑا ہوا، جو تیزی سے پرتشدد جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ والد کا الزام ہے کہ ساتھی قیدی ارون چودھری نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا۔
ایس ٹی ایف نے مارچ میں گرفتار کیا
متوفی عبدالرحمٰن اصل میں ایودھیا ضلع کے ملکی پور علاقے کا رہنے والا تھا۔ اسے مارچ 2025 میں فرید آباد کے پالی علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری گجرات اے ٹی ایس اور ہریانہ ایس ٹی ایف کی مشترکہ کارروائی میں کی گئی۔ تفتیشی ایجنسیوں نے بتایا کہ عبدالرحمٰن ایودھیا میں رام مندر پر حملے کی سازش میں ملوث تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس کے پاس سے دستی بم سمیت دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔