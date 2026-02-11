ETV Bharat / bharat

رام مندر حملہ سازش کے ملزم عبدالرحمٰن کی لاش ایودھیا پہنچی، والد کا جیل میں قتل کا الزام

والد نے کہا، رات گئے ایک قیدی نے اس پر پتھر جیسی تیز دھار چیز سے حملہ کیا۔ اس کا زخمی بیٹا دم توڑ گیا۔

abdul rehman dead body of arrived in ayodhya accused ram mandir attack planning Urdu News
عبدالرحمٰن کی لاش ایودھیا پہنچی (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ایودھیا: رام مندر حملے کی سازش کے ملزم عبدالرحمان کا خاندان بدھ کی صبح ان کی لاش لے کر ایودھیا میں ان کے گھر پہنچا۔ تدفین کے وقت گھر کو سخت حفاظتی حصار میں رکھا گیا تھا۔ عبدالرحمٰن کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو جیل میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

والد نے کیا کہا؟

عبدالرحمٰن ایودھیا کے عنایت نگر تھانہ علاقے کے مجنائی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان کے والد ابو بکر کے مطابق ان کا بیٹا فرید آباد کی نیمکا جیل میں بند تھا۔ اتوار کو، تقریباً 10:30 بجے، ایک قیدی نے اس پر پتھر جیسی تیز دھار چیز سے حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ اس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

ضمانت ہونے والی تھی

والد نے بتایا کہ عبدالرحمٰن کی ضمانت قریب ہے۔ وہ چند روز قبل اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ بیٹے نے بتایا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کی موت کی اطلاع پیر کو دی گئی۔ والد نے بتایا کہ رات 10:30 بجے بیرک میں اس کا ایک اور قیدی سے جھگڑا ہوا، جو تیزی سے پرتشدد جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ والد کا الزام ہے کہ ساتھی قیدی ارون چودھری نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا۔

ایس ٹی ایف نے مارچ میں گرفتار کیا

متوفی عبدالرحمٰن اصل میں ایودھیا ضلع کے ملکی پور علاقے کا رہنے والا تھا۔ اسے مارچ 2025 میں فرید آباد کے پالی علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری گجرات اے ٹی ایس اور ہریانہ ایس ٹی ایف کی مشترکہ کارروائی میں کی گئی۔ تفتیشی ایجنسیوں نے بتایا کہ عبدالرحمٰن ایودھیا میں رام مندر پر حملے کی سازش میں ملوث تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس کے پاس سے دستی بم سمیت دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔

یہ بھی پڑھیں:

ایودھیا میں رام مندر تو بن گیا، کیوں ہو رہی ہے مسجد میں تاخیر؟ مسئلہ کہاں ہے؟ اے ڈی اے نے نقشے کے بارے میں کیا سوالات اٹھائے؟

جس مقام پر مسجد تھی مسجد ہے اور مسجد رہے گی، بابری مسجد زندہ باد: لوک سبھا میں اویسی کی تقریر

ایودھیا رام مندر میں مبینہ طور پر نماز ادا کرنے کی کوشش، ذہنی امراض میں مبتلا کشمیری شخص گرفتار

بابری مسجد کے اصل ذمہ داری تو وہ ہیں جن کے دور میں مورتی رکھی گئی تھی: سابق وزیر شاہد منظور

متعلقہ عنوان: بابری مسجد کی تعمیر کسی مندر پر نہیں کی گئی تھی: معروف مؤرخ عرفان حبیب

ایودھیا میں رام مندر کی تقریب میں شرکت پر امام کے خلاف فتویٰ جاری، فون پر دھمکیاں

TAGGED:

BODY OF ABDUL REHMAN REACH AYODHYA
ABDUL REHMAN DEAD BODY IN AYODHYA
ABDUL REHMAN KILLED IN JAIL
RAM MANDIR ATTACK PLANNING
ABDUL REHMAN DEAD BODY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.