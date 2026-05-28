سعودی عرب کی جیل میں 20 سال گزارنے کے بعد کیرالہ اپنے گھر پہنچے عبدالرحیم، ہر آنکھ ہوئی نم

سعودی عرب کی جیل میں 20 سال گزارنے کے بعد کیرالہ اپنے گھر پہنچے عبدالرحیم، ہر آنکھ ہوئی نم
اپنے وطن واپس آتے ہی رحیم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے 20 سال سعودی جیل میں گزارے۔
Published : May 28, 2026 at 7:12 PM IST
کوزی کوڈ: سعودی عرب میں سزائے موت کا سامنا کرنے والے عبدالرحیم بلڈ منی ادا کرکے خلیجی ملک میں 20 سال جیل میں گزارنے کے بعد جمعرات کو اپنی آبائی ریاست کیرالہ واپس آگئے۔ عوام کے عطیات سے جمع ہونے والی خون کی رقم میں کروڑوں روپے ادا کرنے کے بعد انہیں جیل سے رہا کیا گیا۔
رحیم کی رہائی کے لیے 44 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ کسی کو اتنی بڑی رقم کی توقع نہیں تھی۔ تاہم، توقع سے زیادہ رقم ملنے سے رحیم کی رہائی ممکن ہو گئی۔
ان کی سزائے موت کو جولائی 2024 میں ادائیگی کے بعد تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کری پور ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد رحیم کو ان کے اہل خانہ باہر لے گئے۔ اپنے وطن میں قدم رکھتے ہی رحیم کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔
رحیم بدھ کو سعودی وقت کے مطابق رات 11:55 پر ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے روانہ ہوا۔ وہ صبح 7:30 بجے ایئر انڈیا ایکسپریس سے کری پور ہوائی اڈے پر پہنچے۔ کری پور ہوائی اڈے پر بوبی چیمنور سمیت کئی رشتہ داروں اور دوستوں نے ان کا استقبال کیا۔
رحیم اور ان کے رشتہ دار اس بات پر بہت خوش ہیں کہ وہ عید پر گھر واپس آئے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بڑی عید تھی، سینکڑوں لوگ صبح سویرے رحیم سے ملنے کے لیے فرخ آباد، کوزی کوڈ میں واقع کوڈمپوزا پلی تھزم زینت منزل میں جمع ہوئے۔ اہل خانہ نے آنے والے ہر شخص کو مٹھائی پیش کرکے خوشی کا اظہار کیا۔
رحیم کی آمد پر گاؤں والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد ان کو آبائی گھر لے جایا گیا، جہاں ان کی پیدائش اور پرورش ہوئی۔ رحیم کی ماں نے آنسوؤں کے ساتھ بیٹے کا استقبال کیا۔ رحیم نے اپنی ماں اور رشتہ داروں کو گلے لگایا اور بعد میں میڈیا سے بات کی۔ ایک جذباتی عبدالرحیم نے سب کا شکریہ ادا کیا۔
رحیم نے کہا کہ وہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جن سے وہ کبھی نہیں ملے تھے: سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانہ، مقامی لوگوں اور بیرون ملک سے آنے والوں کا جنہوں نے ان کی مدد کی۔