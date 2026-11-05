’یوپی کا عبدل اب کسی کے آگے نہیں جھکے گا، وہ لیڈر بنے گا‘: اویسی نے امریکی سینیٹر کی جیت کی مثال دے دی
اتر پردیش میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہاکہ عبدل کو اب دوسروں کےلیے دریاں بچھانے کا کام بند کردینا چاہیے۔
Published : November 5, 2026 at 9:42 AM IST
حیدرآباد: امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریاست مشی گن سے سینیٹ کی نشست پر عبدالالسید کی کامیابی کا حوالہ دیتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اسد الدین اویسی نے بدھ کو کہا کہ اتر پردیش کا ’عبدل‘ اب کسی کے آگے نہیں جھکے گا بلکہ لیڈر بنے گا۔ حالیہ ہفتوں میں انتخابی ریاست اتر پردیش میں عوامی جلسوں سے خطاب کرنے والے اویسی نے کہا کہ عبدل کو اب دوسروں کے لیے دریاں بچھانے کا کام بند کر دینا چاہیے، جس کا واضح اشارہ مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو مستحکم کرنے کی جانب تھا۔
एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मज़बूत करनी होगी। संघियों ने “अब्दुल” को एक तंज़ में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक़्त आ गया है कि हम दिखाएँ कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं बिछाएँगे।— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 4, 2026
انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ”مشی گن میں عبدل سینیٹر منتخب ہو گیا۔ میرے بولنے کے بعد عبدل کا معاملہ موضوعِ بحث بنا یا نہیں؟ بی جے پی کہتی تھی کہ عبدل پنکچر جوڑتا ہے۔ جمہوریت میں وہی عبدل سینیٹر بن گیا۔ اب یوپی کا عبدل بھی کسی کے آگے نہیں جھکے گا بلکہ ایم ایل اے بنے گا۔“ انہوں نے دہلی ہائی کورٹ میں مرکز کے اس موقف پر شدید تنقید کی جس میں قومی دارالحکومت کے کرشی بھون میں واقع ایک صدی پرانی مسجد کو ہٹانے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا تھا کہ سرکاری دفاتر کے احاطے میں مستقل مذہبی ڈھانچہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ سرکاری املاک کے ’سیکولر‘ تشخص کے منافی ہے۔
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اویسی نے کہا کہ یہ مسجد دہلی کے دارالحکومت بننے سے پہلے تعمیر کی گئی تھی اور لٹینز دہلی اس کے ارد گرد بعد میں آباد ہوئی۔ مسجد کو ملک کے ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک رجسٹرڈ وقف جائیداد ہے اور وقف ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ اس معاملے پر این ڈی اے حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسی حکومت نے سنٹرل وسٹا پروجیکٹ کا افتتاح بھومی پوجا کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا: ”ایسا لگتا ہے کہ کسی عوامی پروجیکٹ کے لیے ایک مخصوص مذہب کی رسومات ادا کرنے سے سیکولرازم مجروح نہیں ہوتا، لیکن حکومت کو اس مسجد سے الرجی ہے جو کرشی بھون کی تعمیر سے بہت پہلے یعنی 1912ء سے بھی پہلے سے وہاں موجود ہے۔“