عآپ نے راگھو چڈھا کو راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا، اشوک متل کو دیا موقع
عام آدمی پارٹی (AAP) نے ایک بڑے فیصلے میں راگھو چڈھا کو راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔
Published : April 2, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (عآپ) نے راجیہ سبھا سکریٹریٹ کو خط لکھ کر راگھو چڈھا کو ایوان میں پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی ہے۔ پارٹی کے مطابق، پنجاب سے راجیہ سبھا کے رکن اشوک متل کو نیے ڈپٹی لیڈر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چڈھا - جو پنجاب سے راجیہ سبھا کے رکن بھی ہیں، کو عآپ کے کوٹے کے تحت ایوان میں بولنے کے لیے وقت نہیں دیا جانا چاہیے۔ عآپ کے پاس راجیہ سبھا میں فی الحال 10 ممبران ہیں جن میں سات ممبران پنجاب اور تین دہلی سے ہیں۔
Ashok Kumar Mittal to be the new Deputy Leader of AAP in Rajya Sabha. AAP has sent an official letter on this to the Rajya Sabha Secretariat: Aam Aadmi Party (AAP)
پارٹی سرگرمیوں سے دوری، اہم معاملات پر خاموشی بنی وجہ
سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ راگھو چڈھا کے خلاف یہ فیصلہ ان کی پارٹی کے تئیں سمجھی جانے والی بے حسی اور پارٹی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینے کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے راگھو چڈھا نے پارٹی کے اہم مسائل پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ مزید برآں، حال ہی میں جب اروند کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں راحت ملی تو چڈھا نہ تو ذاتی طور پر کیجریوال سے ملنے گئے اور نہ ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر اس معاملے پر کوئی ردعمل ظاہر کیا۔ اس خاموشی کو ان کی پارٹی سے دوری کی علامت کے طور پر تعبیر کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ان کی ذمہ داری سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
راگھو چڈھا کون ہیں؟
راگھو چڈھا عآپ کی نیشنل ایگزیکٹیو کے رکن ہیں اور پارٹی کے ترجمان کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ وہ 2022 میں پنجاب سے راجیہ سبھا کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ راگھو راجیہ سبھا کے سب سے کم عمر اراکین میں سے ہیں۔ دسمبر 2023 میں جب عآپ ایم پی سنجے سنگھ کو جیل بھیج دیا گیا تو راگھو چڈھا کو راجیہ سبھا میں پارٹی کا لیڈر مقرر کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے بچوں کی تعلیم کی بڑھتی ہوئی لاگت، کارپوریٹ فراڈ اور 'رائیٹ ٹو ریکال' جیسے مسائل اٹھائے ہیں۔
ڈاکٹر اشوک کمار متل کون ہیں؟
ڈاکٹر اشوک کمار متل کا تعلق پنجاب کے جالندھر سے ہے۔ وہ لولی پروفیشنل یونیورسٹی (LPU) کے بانی چانسلر ہیں۔ متل، ایک تاجر سے سیاست دان بنے۔ انھوں نے 2022 میں عآپ کے ٹکٹ پر پنجاب سے راجیہ سبھا کا انتخاب جیتا تھا۔ انھوں نے تعلیم کے شعبے میں ایک الگ شناخت قائم کی ہے اور گرو نانک دیو یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ عام آدمی پارٹی کے لئے ایک فعال ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور انہوں نے صحت، تعلیم اور دیگر معاملات سے متعلق مسائل پر ایوان میں مسلسل اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: