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گیانیش کمار کے خلاف جنتر منتر مظاہرے پر پابندی، گیارہ میٹرو اسٹیشن بند، سخت سکیورٹی نافذ

دہلی پولیس نے کہا کہ اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

AAP protest against Gyanesh Kumar at Jantar Mantar, Urdu News
جنتر منتر پر گیانیش کمار کے خلاف عآپ کا احتجاج (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2026 at 9:39 AM IST

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نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے اور ایس آئی آر (SIR) کے عمل پر روک لگانے کے مطالبے کو لے کر آج مختلف تنظیموں کے احتجاجی مظاہروں کے پیشِ نظر، پولیس نے دارالحکومت کے انتہائی حساس اور مصروف ترین مانے جانے والے پارلیمنٹ اسٹریٹ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔

دہلی پولیس ایکٹ، 1978 کی دفعہ 70 کی ذیلی دفعہ (1) کے کلاز (بی) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، پارلیمنٹ اسٹریٹ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (ACP) اجے شرما کی جانب سے ایک باقاعدہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔

لوگوں کو احتجاج کے لیے جنتر منتر پہنچنے سے روکنے کے لیے دہلی میٹرو نے کئی میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا ہے۔ میٹرو اسٹیشنوں پر داخلے اور خارجی راستے اگلے اطلاع تک بند رہیں گے۔ تاہم، تبادلہ کی سہولیات راجیو چوک، منڈی ہاؤس، نئی دہلی، اور مرکزی سیکرٹریٹ اسٹیشنوں پر دستیاب ہوں گی:

1. جن پتھ 2. پٹیل چوک 3. مرکزی سیکرٹریٹ 4. راجیو چوک 5. سیوا تیرتھا 6. منڈی ہاؤس 7. لوک کلیان مارگ 8. آئی این اے 9. چاوڑی بازار 10. رام کرشنا آشرم مارگ 11. نئی دہلی۔

بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہتا

اس حکم نامے کے تحت پورے علاقے میں بھارتیہ ناگرک سورکشا سنہتا، 2023 (BNSS) کی دفعہ 163 (جو سابقہ سی آر پی سی کی دفعہ 144 کی جگہ نافذ ہوئی ہے) کے قوانین کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم 23 اگست سے ہی نافذ العمل ہے اور 60 دنوں یعنی 21 اکتوبر تک پورے علاقے میں مؤثر رہے گا۔

AAP protest against Gyanesh Kumar at Jantar Mantar, Urdu News
جنتر منتر پر گیانیش کمار کے خلاف عآپ کا احتجاج (Photo Credit; ETV BHARAT)

جنتر منتر پر پولیس نے بڑھائی سکیورٹی

جنتر منتر پر آج گیانیش کمار کے خلاف عام آدمی پارٹی (AAP) کا احتجاج طے ہے۔ دہلی پولیس نے جمعرات کے روز اس احتجاجی مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور نئی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سکیورٹی سخت کر دی ہے۔ جنتر منتر پر بھاری ہجوم جمع ہونے کے امکان کے پیشِ نظر مرکزی مسلح پولیس فورسز (CAPF) کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔

قانون توڑنے پر ہوگی سخت قانونی کارروائی
دہلی پولیس نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس سرکاری حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا، تو اس کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا، 2023 (BNS) کی دفعہ 223 کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چونکہ انفرادی طور پر تمام متعلقہ فریقین کو نوٹس بھیجنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس حکم کو 'ایکس پارٹی' (Ex-Parte یعنی یکطرفہ) کے طور پر پاس کیا گیا ہے۔

اس حکم نامے کی کاپیاں عام عوام کی اطلاع کے لیے میڈیا، مقامی پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ضلع ایڈیشنل پولیس کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز (DCP)، نئی دہلی میونسپل کونسل (NDMC)، اور میونسپل کارپوریشن (MCD) کے دفاتر کے نوٹس بورڈز پر چسپاں کر دی گئی ہیں۔

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