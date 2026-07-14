کیجریوال نے ای ٹوئنٹی پٹرول پر وزیر اعظم کو لکھا، سی جے پی تحریک کی حمایت کے لیے جمعرات کو پہنچیں گے جنتر منتر
AAP لیڈر اروند کیجریوال نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر پٹرول پمپ پر خالص پٹرول اور ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول دونوں دستیاب کرائے جائیں۔
Published : July 14, 2026 at 1:56 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (آپ) کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کے معاملے پر مرکزی حکومت کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ ملک بھر میں ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کے بارے میں شکایات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے دو اہم مطالبات کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔
کیجریوال نے مطالبہ کیا ہے کہ خالص پٹرول اور ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول دونوں ہر پٹرول پمپ پر دستیاب کرائے جائیں اور ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کی قیمت کم مائلیج کی وجہ سے عام پٹرول سے کم رکھی جائے۔ انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران، کیجریوال نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو شام 5 بجے جنتر منتر پہنچیں گے تاکہ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی پیپر لیک مخالف تحریک کی حمایت کریں۔ ساتھ ہی سونم وانگچک سے ملاقات کریں، جو غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔
कल मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 14, 2026
आइए मिलकर E20 के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्रधानमंत्री के नाम पेटिशन पर साइन करें। प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा करें।https://t.co/YUCS3YFl4U pic.twitter.com/qci8Ja6QPg
گاڑیوں کا مائلیج کم کر رہا ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول
اروند کیجریوال نے کہا کہ ملک بھر کے لوگ ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کو لے کر ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول گاڑیوں کا مائلیج کم کر رہا ہے اور بہت سی گاڑیوں کے انجن اور دیگر حصوں کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی آواز سنے۔ کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے عام لوگوں کو درپیش مسائل کا خاکہ پیش کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے اور عوامی مفاد میں فیصلے کرے۔
دو اہم مطالبات کیے گئے
کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے دو مطالبات رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ملک بھر کے تمام پٹرول پمپ لوگوں کو خالص پٹرول اور ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول دونوں کا آپشن فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صارف ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول نہیں بھرنا چاہتا اور ریگولر پٹرول استعمال کرنا پسند کرتا ہے تو اسے یہ آپشن فراہم کیا جانا چاہیے۔ دوسری مانگ ای ٹوئنٹی (E20) کی قیمت سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کم مائلیج فراہم کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی ریگولر پٹرول سے کم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی گاڑی ایک لیٹر پٹرول کے ساتھ کم فاصلہ طے کرے گی تو اس سے صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ اس لیے حکومت اس کی قیمت کم کرے۔
وزیراعظم سے ملاقات کا وقت مانگا
عام آدمی پارٹی (آپ) سربراہ نے کہا کہ انہوں نے خط میں وزیر اعظم سے ملاقات کی بھی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں میں پٹرول پمپس اور سروس اسٹیشنز کا دورہ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور گاڑیوں کے مالکان کے مسائل کو قریب سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام اس معاملے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اور ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کے حوالے سے کیا تکنیکی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم انہیں جلد ہی ملاقات کا وقت دیں گے۔
ملک بھر میں آن لائن پٹیشن کا آغاز
اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول کے معاملے پر ملک گیر آن لائن پٹیشن شروع کی ہے۔ یہ پٹیشن وزیر اعظم کے نام ہے اور لوگ اس پر دستخط کر کے اپنے تجربات بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی گاڑی کا مائلیج پہلے ہی کم ہوا ہے یا ای ٹوئنٹی (E20) کی وجہ سے کوئی تکنیکی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو لوگ درخواست میں اس کا ذکر کرسکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں بڑی تعداد میں شامل ہوں۔ کیجریوال نے کہا کہ وہ جب بھی وزیر اعظم سے ملیں گے، وہ انہیں ملک بھر سے موصول ہونے والے تمام دستخطوں اور تجربات کا ایک مجموعہ پیش کریں گے تاکہ حکومت لوگوں کے حقیقی مسائل کو سمجھ سکے۔
سوشل میڈیا مہم کے لیے اپیل
کیجریوال نے پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے کہا کہ وہ اپنے علاقوں میں پٹرول پمپس اور سروس اسٹیشنوں کا دورہ کریں اور ڈرائیوروں سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے تجربات کی ویڈیوز ریکارڈ کرکے سوشل میڈیا پر شیئر کی جائیں۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے تجربات کی ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب بڑی تعداد میں لوگ اپنے مسائل کو عام کریں گے تب ہی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اس معاملے پر کارروائی کرے۔
جمعرات کو شام 5 بجے جنتر منتر جائیں گے
ایک پریس کانفرنس کے دوران، اروند کیجریوال نے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے جاری احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کو ختم کرنے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی تحریک اور اس کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے۔ چنانچہ وہ جمعرات کو شام 5 بجے جنتر منتر پہنچ کر احتجاج میں شامل ہوں گے اور مظاہرین سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم پی سنجے سنگھ اور ایم ایل اے رادھے شیام نے اپنی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے پہلے ہی احتجاجی مقام کا دورہ کیا تھا۔
قومی خزانہ ہیں سونم وانگچک
کیجریوال نے کہا کہ سونم وانگچک کی بگڑتی ہوئی صحت، جو غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں، تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونم وانگچک قومی خزانہ ہیں اور ان کی صحت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اروند کیجریوال نے ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری تحریک کو جاری رکھنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنتر منتر پہنچ کر ان سے ملاقات کریں گے اور تحریک کی حمایت کا اظہار بھی کریں گے۔