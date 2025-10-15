ETV Bharat / bharat

بہار اسمبلی انتخابات 2025: عآپ نے 48 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی

عام آدمی پارٹی نے بہار انتخابات 2025 کے لیے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔

بہار انتخابات کے لیے عآپ نے امیدواروں کی فہرست جاری کی
بہار انتخابات کے لیے عآپ نے امیدواروں کی فہرست جاری کی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 11:08 AM IST

پٹنہ: عام آدمی پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے 48 امیدواروں کی اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ حال ہی میں عآپ نے اپنے 11 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی۔ اب تک کل 59 امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عآپ کے بہار انچارج راجیش یادو نے کہا کہ عآپ بہار میں بھی دہلی اور پنجاب ماڈل کو لاگو کو دہرائے گی۔

عام آدمی پارٹی بہار انچارج اجیش یادو نے کہا کہ "آج عآپ کے کام کی ملک اور بیرون ملک چرچا ہو رہی ہے۔ عآپ کی جیت میں پوروانچل کے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے لیڈر اروند کیجریوال کا بہار کے لوگوں کو پیغام ہے کہ اگر پوروانچل کے لوگ دہلی میں حکومت بنانے میں تعاون کر سکتے ہیں تو بہار میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟''

عآپ کی دوسری فہرست میں 48 امیدوار

عام آدمی پارٹی نے اپنی دوسری فہرست میں 48 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے پنکج کمار کو پٹنہ کے بنکی پور کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان ناموں میں پھلواری شریف کے لیے ارون کمار راجک، بکسر سیٹ کے لیے کیپٹن دھرم راج سنگھ، بیگوسرائے کے لیے میرا سنگھ، پورنیہ کے قصبہ سیٹ کے لیے بھانو بھارتیہ، پورنیہ کے لیے آدتیہ لال، موتیہاری کی گووند گنج سیٹ کے لیے اشوک کمار، اور مظفر پور سیٹ کے لیے محمد حسن شامل ہیں۔

بہار میں انتخابات کب ہیں؟: بہار میں دو مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو 18 اضلاع کی 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 122 سیٹوں کے لیے 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔

