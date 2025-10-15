بہار اسمبلی انتخابات 2025: عآپ نے 48 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی
عام آدمی پارٹی نے بہار انتخابات 2025 کے لیے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔
Published : October 15, 2025 at 11:08 AM IST
پٹنہ: عام آدمی پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے 48 امیدواروں کی اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ حال ہی میں عآپ نے اپنے 11 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی۔ اب تک کل 59 امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عآپ کے بہار انچارج راجیش یادو نے کہا کہ عآپ بہار میں بھی دہلی اور پنجاب ماڈل کو لاگو کو دہرائے گی۔
عام آدمی پارٹی بہار انچارج اجیش یادو نے کہا کہ "آج عآپ کے کام کی ملک اور بیرون ملک چرچا ہو رہی ہے۔ عآپ کی جیت میں پوروانچل کے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے لیڈر اروند کیجریوال کا بہار کے لوگوں کو پیغام ہے کہ اگر پوروانچل کے لوگ دہلی میں حکومت بنانے میں تعاون کر سکتے ہیں تو بہار میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟''
दिल्ली-पंजाब में बदलाव के बाद,✊— Aam Aadmi Party - Bihar (@AAPBihar) October 14, 2025
बिहार में भी AAP जिंदाबाद‼🧹
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी!📃
अबतक कुल 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गयी है।📢
AAP के सभी उम्मीदवारों को बधाई एवं सफलता की शुभकामनाएँ!✌💐… pic.twitter.com/g5hen87MHI
عآپ کی دوسری فہرست میں 48 امیدوار
عام آدمی پارٹی نے اپنی دوسری فہرست میں 48 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے پنکج کمار کو پٹنہ کے بنکی پور کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان ناموں میں پھلواری شریف کے لیے ارون کمار راجک، بکسر سیٹ کے لیے کیپٹن دھرم راج سنگھ، بیگوسرائے کے لیے میرا سنگھ، پورنیہ کے قصبہ سیٹ کے لیے بھانو بھارتیہ، پورنیہ کے لیے آدتیہ لال، موتیہاری کی گووند گنج سیٹ کے لیے اشوک کمار، اور مظفر پور سیٹ کے لیے محمد حسن شامل ہیں۔
بہار میں انتخابات کب ہیں؟: بہار میں دو مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو 18 اضلاع کی 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 122 سیٹوں کے لیے 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
بہار اسمبلی انتخابات: اے آئی ایم آئی ایم نے پہلی فہرست جاری کردی، بتیس اسمبلی سیٹوں کا کیا اعلان
بہار اسمبلی انتخابات 2025: سیٹوں کی تقسیم پر مانجھی ناراض، کشواہا نے کہا، وقت بتائے گا۔۔۔