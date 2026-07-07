آئی ایم ڈی نے کئی ریاستوں میں تیز بارش اور گرج چمک کے لیے الرٹ جاری کیا، جانیے آج کا موسم
IMD کے مطابق، جنوب مغربی مانسون کے اگلے تین دنوں میں ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے مزید حصوں میں آگے بڑھنے کےلیے حالات سازگار ہیں۔
Published : July 7, 2026 at 12:19 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی IMD) نے اگلے چھ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس مدت کے دوران، جنوب مغربی مانسون کے شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں میں آگے بڑھنے کی توقع ہے۔
مانسون کے مزید آگے بڑھنے کا امکان
آئی ایم ڈی IMD) نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون کے شمالی بحیرۂ عرب کے مزید حصوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں اگلے تین دنوں میں آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔
Depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh weakened into a Well Marked Low Pressure area over east Madhya Pradesh and neighbourhood. The depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar… pic.twitter.com/qXv4ojUFml— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 7, 2026
شمالی ہندوستان میں موسلادھار بارش کا امکان
ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں و کشمیر، دہلی، ہریانہ، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں 7 سے 12 جولائی کے درمیان موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ان علاقوں میں آسمانی بجلی اور 40-60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔
دہلی میں دوپہر کے وقت ابر آلود اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، گرج چمک کے ساتھ طوفان کا امکان ہے اور دن کا درجۂ حرارت 36 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ آئی ایم ڈی نے قلیل مدتی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
Depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
The depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh remained practically stationary over the same region… pic.twitter.com/QCYlXcuI4B
مانسون وسطی ہندوستان میں سرگرم رہے گا
مانسون وسطی ہندوستان میں سرگرم رہے گا۔ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں بھاری بارش کی توقع ہے، کچھ علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔
مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں بھاری بارش متوقع
مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ بدھ کو بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، مغربی بنگال، سکم، آسام، میگھالیہ اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ 8 جولائی کو بنگال اور سکم کے ہمالیائی علاقے میں الگ تھلگ انتہائی بھاری بارش متوقع ہے۔
مغربی ساحل کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ
کونکن اور گوا، گجرات، وسطی مہاراشٹر، سوراشٹرا اور کچھ میں آج موسلادھار بارش متوقع ہے۔ 7 جولائی کو کونکن اور گجرات میں الگ تھلگ مقامات پر بہت بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
جنوبی ہند میں موسلادھار بارش کی پیشن گوئی
کیرالہ، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔
خلیج بنگال پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں
شمال مغربی، وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال میں 35-55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جس سے ماہی گیروں کے لیے مچھلیاں پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔
کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی
گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرقی مدھیہ پردیش، کونکن اور گوا اور وسطی مہاراشٹر میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی، جب کہ آسام، میگھالیہ اور چھتیس گڑھ میں بھی خاصی بارش ہوئی۔ محکمۂ موسمیات نے کہا کہ شمالی چھتیس گڑھ اور جنوب مشرقی اتر پردیش اور شمال مشرقی مدھیہ پردیش کے اس سے ملحقہ حصوں پر دباؤ کمزور ہو کر مشرقی مدھیہ پردیش اور ملحقہ علاقوں میں کم دباؤ والے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسلمیر گرم ترین جگہ بنا ہوا ہے۔ راجستھان کے جیسلمیر میں ملک میں سب سے زیادہ درجۂ حرارت 44.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ مہاراشٹر کے جیور میں میدانی علاقوں میں سب سے کم درجۂ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔